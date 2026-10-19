O erro comum na poda de framboesas remontantes que reduz os frutos

A poda errada da framboesa no fim do verão costuma levar à perda da colheita futura ou impedir que o jardineiro colha frutos até as primeiras geadas. A diferença nos ciclos biológicos das variedades comuns e remontantes dita abordagens completamente diferentes para o trabalho com a tesoura de poda. O principal é identificar o tipo de arbusto antes de começar a formar a planta.

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Framboesa de verão: trabalho com ciclo bienal

A framboesa tradicional frutifica apenas nos ramos do segundo ano de vida. Depois que as últimas bagas são colhidas, esses ramos tornam-se inúteis para a planta. Eles apenas sombreiam o arbusto e podem virar foco de infecções, por isso são cortados rente ao solo logo após o término da colheita. Todo o recurso nutricional deve ser redirecionado para os ramos jovens do ano corrente — são eles que formam as gemas para a próxima estação.

"Os ramos velhos que já frutificaram na framboesa de verão são fáceis de reconhecer pela cor acastanhada da casca e pela secura. Eles devem ser cortados o mais baixo possível, sem deixar tocos, para não provocar o desenvolvimento de podridões", explicou ao Pravda. Ru o especialista em cuidados com o jardim Pavel Korneev.

O desbaste oportuno do arbusto garante boa ventilação e acesso de luz solar ao centro do plantio. Esse processo é criticamente importante para a maturação da madeira dos ramos jovens antes da chegada do frio. Se deixar a madeira velha no canteiro, o risco de o arbusto congelar no inverno aumenta significativamente.

Variedades remontantes: especificidade da frutificação outonal

A principal diferença da framboesa remontante está na capacidade de formar ovários nas pontas dos ramos já no primeiro ano. Enquanto a framboesa comum apenas acumula massa verde, a remontante já se prepara para o ciclo outonal. Cortar os ramos frutíferos agora em agosto pelo esquema das variedades comuns não se pode — assim você simplesmente se priva de metade da colheita.

"Muitos confundem as variedades e cortam as pontas da framboesa remontante no meio do verão, tomando-as por crescimento excessivo. É um erro grosseiro, pois é exatamente nessas pontas que amadurecem as maiores bagas outonais", observou em conversa com o Pravda. Ru a consultora de trabalhos sazonais no jardim Irina Kolesnikova.

Para essas plantas é extremamente importante manter a fertilidade do solo durante toda a estação quente. A aplicação de quaisquer composições nutritivas deve ser ponderada, para que a opção de adubação escolhida não cause crescimento vigoroso de folhagem em detrimento da maturação dos frutos.

Escolha da estratégia: uma colheita ou duas

Proprietários de variedades remontantes enfrentam uma escolha. Se o objetivo é obter uma única colheita outonal, mas abundante e de qualidade, toda a parte aérea do arbusto é cortada no outono ou no início da primavera. A planta entra no inverno limpa e na primavera recomeça do zero. Isso simplifica o cuidado e minimiza a quantidade de pragas que invernam nos ramos.

Tipo de poda Resultado esperado Completa (rasteira) Uma colheita potente no fim do verão e outono Parcial (preservação da base) Duas ondas de frutificação — em julho e setembro

Nuança importante: ao obter duas colheitas, a soma total de bagas pode ser maior, mas o tamanho delas costuma ser menor. No esquema de duas colheitas, os ramos que deram fruto no outono não são cortados completamente. Na primavera, neles remove-se apenas a ponta seca, e na parte inferior remanescente, no verão, aparecem novos ovários. Nesse caso, a decisão correta do jardineiro depende do clima da região e da disposição para garantir rega intensificada aos arbustos.

"A dupla carga esgota fortemente o arbusto. Se você decidiu colher framboesa duas vezes por temporada, obrigatoriamente monitore o estado da folhagem — qualquer enfraquecimento da imunidade tornará a planta vulnerável", enfatizou em conversa com o Pravda. Ru a agrônoma consultora para datchas Olga Semionova.

Com qualquer método de cultivo, é necessário respeitar a distância entre as plantas. O adensamento sempre leva à redução do tamanho das bagas e à disseminação de doenças fúngicas, mesmo que o material varietal fosse da mais alta qualidade.

Respostas às perguntas mais frequentes sobre framboesa

Como distinguir framboesa remontante da comum pela aparência?

No fim de agosto, nas pontas dos ramos jovens da framboesa remontante aparecem flores ou bagas. Nas variedades comuns, os ramos jovens nesse período permanecem puramente verdes, sem sinais de frutificação.

O que acontece se podar a framboesa remontante como a comum?

Se você cortar todos os ramos que deram bagas no fim do verão, simplesmente removerá aqueles ramos que poderiam dar colheita adicional no verão seguinte (no esquema de duas colheitas), mas isso não é crítico para o próprio arbusto.

Pode-se deixar tocos ao podar a framboesa de verão?

Não, tocos não se pode deixar. Eles viram habitat da cecidomia do caule da framboesa e de outras pragas. O corte deve passar ao nível do solo.

Quando é melhor fazer a poda completa das variedades remontantes?

Tempo ótimo — outono tardio após as primeiras geadas sérias, quando o fluxo de seiva parou, ou primavera cedo antes do início do inchamento das gemas.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.