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Plantas cobertoras são a alternativa ideal para substituir o gramado inglês

Jardim

Manter um gramado inglês clássico exige manutenção rigorosa: cortes semanais, combate constante a falhas na cobertura e irrigação intensiva. Mesmo com cuidados, é comum que a vegetação amarele durante períodos de calor extremo, transformando a área verde em um terreno árido.

Растения-коврики вместо газона: красивое покрытие
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растения-коврики вместо газона: красивое покрытие

Uma alternativa viável são as plantas perenes cobertoras. Elas formam uma camada densa que inibe o crescimento de ervas daninhas e reduz a necessidade de corte para apenas algumas vezes durante todo o verão.

Espécie Vantagem Principal
Trevo branco Enriquece o solo com nitrogênio e exige cortes mínimos.
Timo rasteiro Indicado para solos secos e áreas rochosas.
Festuca rubra Alta tolerância à sombra e baixa exigência de manutenção.
Poa pratensis (Festuca) Cobertura macia com capacidade de autorrecuperação.

Trevo branco: fixação de nitrogênio

O trevo branco é indicado para quem busca um jardim de baixa manutenção. Além de cobrir o solo, a planta utiliza bactérias nodulares nas raízes para enriquecer a terra com nitrogênio, mantendo a coloração verde até o outono sem necessidade de fertilizantes sintéticos.

"O trevo é a melhor escolha para solos pobres, pois se expande rapidamente e ocupa o espaço de ervas daninhas. No entanto, durante a floração, atrai muitas abelhas, o que deve ser considerado em áreas onde crianças brincam", explica a agrônoma Olga Seménova.

Para manter a estética, recomenda-se cortar a vegetação duas ou três vezes por temporada, evitando que os caules cresçam excessivamente. Como a espécie é agressiva e pode invadir canteiros vizinhos, é recomendável a instalação de fitas delimitadoras no perímetro.

Timo rasteiro e Poa: resistência à seca

Para áreas ensolaradas ou pedregosas onde a grama comum seca rapidamente, o timo rasteiro é a opção mais eficiente. Com altura máxima de 10 cm, possui aroma agradável e é ideal para preencher frestas entre placas de pedra em caminhos.

"A Poa pratensis forma uma camada macia, ideal para caminhar descalço. Contudo, exige maior umidade; em locais com drenagem deficiente e acúmulo de água, pode surgir a proliferação de musgos, exigindo a aeração do solo", observa o especialista em manutenção de jardins Pavel Korneev.

Festuca rubra: naturalidade e sombra

A Festuca rubra é um equilíbrio entre a estética tradicional e o estilo natural. Ela tolera melhor a meia-sombra e períodos de seca do que as misturas convencionais. Para quem não exige a aparência de um campo de golfe, a poda pode ser feita apenas duas vezes ao ano.

"Para aumentar a resiliência da cobertura, sugiro o uso de misturas. Combinar Festuca com trevo torna o gramado mais resistente a variações climáticas", recomenda Aleksei Danilov, especialista em culturas hortícolas.

É fundamental considerar que qualquer espécie substituta exige capina manual no primeiro ano. Após o fechamento do tapete vegetal, a própria densidade das plantas impede a germinação de sementes indesejadas.

Como implementar o gramado alternativo

Procedimento para substituição da grama convencional por coberturas perenes, visando redução de manutenção.

Etapa 1. Preparação do solo

Remover ervas daninhas perenes e nivelar o terreno para garantir que a cobertura cresça de forma uniforme desde a primeira temporada.

Etapa 2. Plantio e irrigação inicial

Realizar o plantio conforme a espécie escolhida, mantendo regas regulares durante a fase de enraizamento até que as plantas se estabilizem.

Etapa 3. Controle de expansão

Instalar barreiras físicas ou fitas bordureiras nas extremidades para evitar a invasão de canteiros e áreas ornamentais.

FAQ: Dúvidas comuns sobre gramados alternativos

É possível caminhar normalmente nessas coberturas?
O trevo e a Poa suportam tráfego moderado. Já o timo é mais frágil, sendo indicado para áreas de baixa circulação ou intercalado com pedras.

Qual a frequência de rega após a consolidação?
Após o estabelecimento, o trevo e o timo exigem pouca água mesmo no calor. A Poa, por outro lado, pode apresentar ressecamento se houver falta prolongada de irrigação.

Essas plantas eliminam completamente os dentes-de-leão?
A densidade do trevo e da festuca reduz drasticamente a incidência de ervas daninhas, mas não exclui totalmente o surgimento de plantas isoladas, especialmente nas bordas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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