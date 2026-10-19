Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes

A gвоздика перистая (Dianthus plumarius) é indicada para quem busca elegância e resistência no jardim. A planta forma densas almofadas ornamentais que mantêm a estética mesmo após o período de floração, destacando-se pelas pétalas com bordas recortadas, que lembram rendas finas.

Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Гвоздика травянка

Características da Dianthus plumarius

Esta espécie é valorizada pela folhagem estreita em tom verde-acinzentado, decorativa durante toda a estação. A altura dos escapos florais varia entre 10 e 50 cm, permitindo o uso tanto em bordaduras baixas quanto em posições centrais de jardins alpinos. As cores variam entre branco, rosa claro e vermelho intenso, existindo também híbridos bicolores com um anel contrastante no centro.

"A gвоздика перистая não tolera o acúmulo de água nas raízes; isso leva rapidamente à perda do arbusto. É fundamental garantir uma boa drenagem, especialmente em áreas baixas", alerta o cientista do solo Igor Lytkin.

A floração ocorre no final da primavera ou início do verão. Para estender esse período, recomenda-se a remoção regular das flores murchas, o que estimula a formação de novos botões. A planta exige espaços abertos e ensolarados para se desenvolver plenamente.

Regras de plantio e solo

A espécie requer incidência solar direta. Em locais sombreados, os arbustos tendem a esticar, tornam-se ralos e a floração diminui. O solo deve ser leve, aerado, com reação neutra ou levemente alcalina.

Em terrenos argilosos e pesados, é necessário adicionar areia grossa ou brita fina antes do plantio. A criação de um pequeno monte (elevação) para o canteiro ajuda a prevenir o encharcamento durante chuvas prolongadas.

"Para esta planta, é preferível a falta de água ao excesso. A rega deve ser feita apenas quando a camada superficial do solo estiver seca. Na primavera, a aplicação de um pouco de composto orgânico auxilia no início da vegetação", explica a agrônoma Olga Semenova

O excesso de matéria orgânica, especialmente nitrogênio, pode prejudicar a planta, estimulando o crescimento de folhas em detrimento das flores e reduzindo a resistência ao inverno. A adubação deve ser moderada e equilibrada.

Problema / Erro Consequência e Solução Acúmulo de água no solo Apodrecimento do colo da raiz; requer drenagem e adição de areia. Sombra densa Ausência de floração; necessária a transplantação para sol pleno. Contato da seiva com a pele Irritação alérgica; utilize luvas durante o manuseio. Pragas (pulgões e lesmas) Danos aos brotos; exige proteção fitossanitária oportuna.

Uso no paisagismo e propagação

Devido ao tom acinzentado das folhas, a gвоздика перистая combina bem com ervas prateadas e perenes coloridas, como sálvia, nepeta e sedimentos (sedum). É frequentemente utilizada para fixar encostas e ornamentar muros de arrimo, criando um efeito de tapete pendente.

"Em agosto, quando as pragas ainda estão ativas, é crucial monitorar a presença de lesmas. Elas preferem os brotos jovens e suculentos das perenes", alerta o entomologista Dmitriy Savelev

A propagação pode ser feita por sementes, estacas de verão ou através do enraizamento de ramos laterais logo após a floração. Para combater moluscos, recomenda-se o uso de armadilhas ou barreiras físicas.

Perguntas Frequentes