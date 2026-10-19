Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes

A gвоздика перистая (Dianthus plumarius) é indicada para quem busca elegância e resistência no jardim. A planta forma densas almofadas ornamentais que mantêm a estética mesmo após o período de floração, destacando-se pelas pétalas com bordas recortadas, que lembram rendas finas.
Esta espécie é valorizada pela folhagem estreita em tom verde-acinzentado, decorativa durante toda a estação. A altura dos escapos florais varia entre 10 e 50 cm, permitindo o uso tanto em bordaduras baixas quanto em posições centrais de jardins alpinos. As cores variam entre branco, rosa claro e vermelho intenso, existindo também híbridos bicolores com um anel contrastante no centro.
A floração ocorre no final da primavera ou início do verão. Para estender esse período, recomenda-se a remoção regular das flores murchas, o que estimula a formação de novos botões. A planta exige espaços abertos e ensolarados para se desenvolver plenamente.
A espécie requer incidência solar direta. Em locais sombreados, os arbustos tendem a esticar, tornam-se ralos e a floração diminui. O solo deve ser leve, aerado, com reação neutra ou levemente alcalina.
Em terrenos argilosos e pesados, é necessário adicionar areia grossa ou brita fina antes do plantio. A criação de um pequeno monte (elevação) para o canteiro ajuda a prevenir o encharcamento durante chuvas prolongadas.
O excesso de matéria orgânica, especialmente nitrogênio, pode prejudicar a planta, estimulando o crescimento de folhas em detrimento das flores e reduzindo a resistência ao inverno. A adubação deve ser moderada e equilibrada.
|Problema / Erro
|Consequência e Solução
|Acúmulo de água no solo
|Apodrecimento do colo da raiz; requer drenagem e adição de areia.
|Sombra densa
|Ausência de floração; necessária a transplantação para sol pleno.
|Contato da seiva com a pele
|Irritação alérgica; utilize luvas durante o manuseio.
|Pragas (pulgões e lesmas)
|Danos aos brotos; exige proteção fitossanitária oportuna.
Devido ao tom acinzentado das folhas, a gвоздика перистая combina bem com ervas prateadas e perenes coloridas, como sálvia, nepeta e sedimentos (sedum). É frequentemente utilizada para fixar encostas e ornamentar muros de arrimo, criando um efeito de tapete pendente.
A propagação pode ser feita por sementes, estacas de verão ou através do enraizamento de ramos laterais logo após a floração. Para combater moluscos, recomenda-se o uso de armadilhas ou barreiras físicas.
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Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.