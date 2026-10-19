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Erro comum na instalação de cercas de metal que causa deformações irreversíveis

Jardim

O erro crítico na instalação de cercas de metal em agosto

Instalar cercas de chapa galvanizada (profnastil) no final do inverno ou verão, especialmente se o objetivo for criar uma barreira totalmente vedada até o nível do solo, pode ser um erro fatal. O problema costuma aparecer apenas na primavera: a movimentação do solo (expansão por congelamento) e o acúmulo de neve podem deformar as chapas metálicas, transformando a linha reta em "ondas" irreversíveis.

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Photo: unsplash.com by Mark Tryapichnikov is licensed under Free to use under the Unsplash License
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Como instalar a cerca para evitar deformações

O objetivo é criar um sistema de amortecimento que impeça o contato direto do metal com a massa de gelo e a umidade do solo.

Etapa 1. Definição da altura do vão

Durante a fixação das chapas, deixe um espaço livre de 5 a 7 centímetros entre a borda inferior do metal e a superfície do terreno. Verifique com uma trena se a distância é constante ao longo de toda a extensão.

Etapa 2. Planejamento do escoamento

Prepare a base para que as águas pluviais e de degelo fluam livremente por baixo da cerca, evitando o acúmulo de água junto aos pilares.

Etapa 3. Verificação de ventilação

Certifique-se de que não há obstruções (como terra acumulada ou detritos) que fechem o vão, garantindo que a borda inferior do metal seque rapidamente após chuvas.

A armadilha do inverno e a força do gelo

Quando a cerca é instalada rente ao chão, a neve acumulada contra a parede se transforma em um bloco de gelo sólido. Esse monólito se funde à borda do metal e, com as oscilações térmicas da primavera, exerce uma pressão mecânica capaz de dobrar a chapa.

"O bloco de gelo possui uma força destrutiva imensa. Quando a água congela e expande, ela empurra a chapa, curvando-a em arco. Não é possível reparar esses danos; as seções precisarão ser totalmente substituídas", alerta o jardineiro prático Sergey Mikheev.

Ventilação e combate à corrosão

A ausência de contato direto com a terra é fundamental para a durabilidade do metal. A camada superficial do solo mantém alta umidade, o que acelera reações químicas que degradam o revestimento protetor da chapa.

"Se você fechar esse vão, criará uma zona de umidade constante. A corrosão começará no corte inferior e subirá por baixo da pintura; em três anos, a cerca estará tomada pela ferrugem", explica a agrônoma consultora Olga Semenova.
Método de Montagem Consequências Estruturais
Rente ao solo Deformação por gelo, corrosão precoce e desalinhamento dos pilares.
Vão de 5 a 7 cm Drenagem eficiente, ventilação da base e preservação da geometria.

Dúvidas comuns sobre a instalação

  • É necessário fechar o vão com tela para evitar animais? Geralmente não. Para roedores, recomenda-se barreiras subterrâneas, mantendo o fluxo de ar para o metal.
  • Betonar a base da chapa ajuda? Não. O concreto e o metal possuem coeficientes de expansão térmica diferentes, o que gera fissuras e retém ainda mais umidade.
  • A altura da cerca altera o tamanho do vão? Não. A medida de 5-7 cm é ideal tanto para cercas de 1,5m quanto para as de 3m.
  • Posso deixar um vão maior que 10 cm? Tecnicamente é seguro, mas pode prejudicar a estética da propriedade.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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