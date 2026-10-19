Erro comum na instalação de cercas de metal que causa deformações irreversíveis

Instalar cercas de chapa galvanizada (profnastil) no final do inverno ou verão, especialmente se o objetivo for criar uma barreira totalmente vedada até o nível do solo, pode ser um erro fatal. O problema costuma aparecer apenas na primavera: a movimentação do solo (expansão por congelamento) e o acúmulo de neve podem deformar as chapas metálicas, transformando a linha reta em "ondas" irreversíveis.
O objetivo é criar um sistema de amortecimento que impeça o contato direto do metal com a massa de gelo e a umidade do solo.
Durante a fixação das chapas, deixe um espaço livre de 5 a 7 centímetros entre a borda inferior do metal e a superfície do terreno. Verifique com uma trena se a distância é constante ao longo de toda a extensão.
Prepare a base para que as águas pluviais e de degelo fluam livremente por baixo da cerca, evitando o acúmulo de água junto aos pilares.
Certifique-se de que não há obstruções (como terra acumulada ou detritos) que fechem o vão, garantindo que a borda inferior do metal seque rapidamente após chuvas.
Quando a cerca é instalada rente ao chão, a neve acumulada contra a parede se transforma em um bloco de gelo sólido. Esse monólito se funde à borda do metal e, com as oscilações térmicas da primavera, exerce uma pressão mecânica capaz de dobrar a chapa.
A ausência de contato direto com a terra é fundamental para a durabilidade do metal. A camada superficial do solo mantém alta umidade, o que acelera reações químicas que degradam o revestimento protetor da chapa.
|Método de Montagem
|Consequências Estruturais
|Rente ao solo
|Deformação por gelo, corrosão precoce e desalinhamento dos pilares.
|Vão de 5 a 7 cm
|Drenagem eficiente, ventilação da base e preservação da geometria.
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Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.