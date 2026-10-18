Roda de carro e areia: técnica para enraizar estacas de flores e arbustos

Estender a coleção de arbustos e flores, como amora, groselha, zimbro, rosas ornamentais, hortênsias e flox, exige mais do que apenas cortas bem feitos. O desafio real reside em garantir que a fase de enraizamento ocorra sem estresses hídricos ou térmicos, permitindo que a planta desenvolva um sistema radicular funcional antes do transplante. A utilização de uma estrutura simples e disponível pode resolver essa variável ambiental.

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Uma roda de carro velho, enterrada no solo, cria uma microzona controlada. A profundidade do caco deve atingir aproximadamente um quarto da altura total da roda para assegurar estabilidade. O preenchimento interno é feito com areia de rio, material que, por sua natureza granular, facilita a aeração necessária para o desenvolvimento das novas raízes. O preparo exige que a areia seja molhada, acrescida novamente e umedecida uma segunda vez, garantindo uma estrutura frouxa e uniforme.

Manutenção do microclima

Os cortes são inseridos na areia sem compactar o substrato ao redor da base, preservando o acesso de oxigênio. Sobre cada grupo de estacas, coloca-se uma garrafa plástica de cinco litros, cujo fundo foi removido. A abertura da garrafa é vedada com grama seca, um detalhe que regula a umidade interna. Essa vedação impede tanto o acúmulo excessivo de condensado, que pode apodrecer o caule, quanto a secagem rápida, que mataria o tecido vivo.

A capacidade da estrutura é concreta: uma roda padrão acomoda até quatro garrafas, e cada uma abriga cerca de nove estacas. O manejo diário foca na manutenção da umidade do substrato. A areia é regada a intervalos de aproximadamente dois dias. Esse regime constante é vital para a sobrevivência da estaca, que ainda não possui raízes para absorver água do solo de forma autônoma.

Estímulo e transplante

O desenvolvimento do sistema radicular é acelerado por intervenções periódicas. A cada duas semanas, aplica-se uma solução de "Ribav-extra", um stimolador que favorece a emergência dos primeiros pelos radiculares. O processo de formação das raízes atinge sua estabilidade média em dois meses.

Quando esse prazo é cumprido, as garrafas são removidas. Para facilitar a extração das plantas, a roda é levantada ou deslocada. O resultado é um material de plantio com raízes estabelecidas, pronto para ser transferido imediatamente para o local definitivo no jardim ou para vasos maiores, caso se deseje um cultivo adicional antes da temporada seguinte. A planta chega ao novo ambiente já com a capacidade de sustentar seu próprio crescimento ativo.