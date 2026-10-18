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Pedra natural substitui concreto em muros de jardim e resiste ao intemperismo

Jardim

Em composições paisagísticas, a escolha de materiais resistentes ao tempo e às variações climáticas exige uma leitura precisa da forma, do espaço e da durabilidade. O uso de rochas naturais, em vez de elementos artificiais de concreto ou plástico, oferece uma alternativa que prioriza a permanência e a integração orgânica com o entorno. Diferentemente de acessórios sintéticos que necessitam de limpeza constante ou reparos, a pedra conserva sua textura e cor natural, resistindo a congelamentos e à degradação causada pela exposição prolongada ao sol sem perda significativa de integridade visual.

Каменный сад
Photo: commons.wikimedia by Daderot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Каменный сад

Relações espaciais e composição

A inserção de rochas em um jardim não segue necessariamente uma simetria rígida. Em estilos inspirados na tradição japonesa, por exemplo, o foco recai sobre grandes blocos que representam massas montanhosas e um leito de cascalho ou grava que sugere correntes de água. A ausência de simetria e a limitação de elementos funcionam para criar uma atmosfera de contemplação, onde a hierarquia visual é definida pela proporção e pela posição dos volumes, não pela repetição de padrões.

Em configurações mais acessíveis, típicas de jardins europeus ou de quintais residenciais, a pedra atua em consonância com a vegetação. A estabilidade da composição depende de regras práticas de plantio: restringir o número de espécies vegetais — limitando-se a cinco variedades, como suculentas, gramíneas alpinas ou espécies rasteiras — ajuda a controlar a concorrência por luz e nutrientes. As rochas são dispostas em agrupamentos que criam relevo natural, integrando-se a estruturas existentes, como margens de fontes ou bordas de caminhos, para evitar que pareçam objetos isolados ou estranhos ao ambiente.

Funções estruturais e materiais

Para tarefas que exigem suporte estrutural, como a contenção de encostas ou a criação de muros de jardim, as gaiolas de pedra (gabions) substituem fundações de concreto maciço. Essas estruturas reticuladas, preenchidas com rocha, organizam o espaço e oferecem estabilidade sem a necessidade de obras de construção pesada. A escolha do tipo de rocha varia conforme a aplicação: para relevos mais complexos, como colinas alpinas, utilizam-se materiais como granito, arenito, xisto ou calcário, cujas formas e tamanhos diversificados permitem a construção de superfícies irregulares e naturais.

A manutenção dessas composições é mínima. A limpeza reduz-se à remoção periódica de folhas secas e detritos, podendo ser feita apenas com um jato de água. O crescimento de musgos ou líquens sobre as superfícies rochosas não é visto como um defeito, mas como uma camada que adiciona complexidade textural e uma sensação de idade à paisagem. Para caminhos ou áreas de lazer, a aplicação de mosaicos com cacos de pedra, vidro ou cerâmica exige uma base estrutural; uma técnica prática utiliza cordas de tecido impregnadas com concreto fluido que, ao endurecerem, formam uma moldura resistente capaz de fixar os fragmentos decorativos sem a necessidade de assentamentos tradicionais. O resultado é uma superfície durável que se adapta a formas variadas, oferecendo um acabamento que permanece estável ao longo dos anos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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