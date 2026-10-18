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Poda dupla em duas etapas transforma framboesas pequenas em frutos de maior calibre

Jardim

A framboesa com frutos pequenos, secos e arbustos parcialmente vazios raramente indica falta de água ou sol. A causa estrutural mais comum é o excesso de densidade: quando o crescimento é descontrolado, a planta prioriza a produção de massa verde nova em detrimento da formação dos frutos. A técnica da dupla poda ataca essa lógica ao redirecionar a energia nutricional para os ovarios, transformando o arbusto tradicional em uma estrutura compacta, semelhante a uma pequena árvore, capaz de sustentar frutos de calibre maior.

Куст малины с ягодами
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Куст малины с ягодами

Arquitetura do ramal: o primeiro corte

A intervenção inicia no início do verão. Quando os brotos novos do ano atingem entre 80 e 100 centímetros de altura, a ápice é removida ou pinçada, cortando cerca de 10 a 15 centímetros do topo. Essa supressão do crescimento vertical força a planta a ativar as gemas laterais dormentes. Até o outono, o caule principal desenvolve de quatro a seis ramos laterais robustos, com cerca de meio metro de comprimento. A base estrutural para a frutificação em uma área reduzida está, assim, criada, mas a estrutura ainda não está completa.

Segunda onda: a poda da primavera

A segunda etapa ocorre na primavera seguinte, assim que as gemas despertam. Todos os ramos laterais que surgiram após a poda de verão são encurtados novamente, por mais 10 a 15 centímetros. Esse estímulo mecânico provoca uma segunda onda de brotação ao longo de toda a extensão do ramo. O resultado visível é a cobertura da planta por cachos de frutos, estendendo-se da parte média do tronco até o topo, maximizando a superfície produtiva sem aumentar o volume horizontal do arbusto.

Normatização outonal: limpeza e seleção

Para que essa estrutura se mantenha produtiva e saudável, o cuidado outonal é decisivo. A remoção do excesso não é apenas estética; é fisiológica. Ramos velhos e novos excedentes competem por nutrientes com as gemas férteis e servem de habitat para patógenos. A ordem de trabalho segue critérios de vigor e idade.

Primeiro, cortam-se na base do solo os caules de dois anos, com casca marrom, que já frutificaram. O corte deve ser rente à terra, sem tocos, eliminando refúgios para pragas como a mosca-das-frutas da framboesa. Em seguida, faz-se a seleção dos brotos jovens: cada arbusto deve reter no máximo quatro ou cinco hastes fortes, espaçadas entre 15 e 20 centímetros. Finalmente, elimina-se a brotação tardia, aqueles brotos finos e verdes que surgiram no fim do verão. Eles não têm tempo para lignificar e fortalecer-se antes das geadas; mantê-los apenas drena energia do sistema radicular comum.

"Tudo o que é excedente é cortado na altura do solo. O material deve ser retirado do local e, idealmente, queimado para não acumular doenças e pragas. Os brotos saudáveis e jovens não devem ser tocados com a tesoura”, ressalta a agrônoma e doutora em ciências agrícolas Lyudmila Shubina.

Preparação do solo após a poda

Com a poda concluída, o foco volta-se para a base. As canteiros são limpos de resíduos vegetais, e sob cada arbusto aplica-se meia lata de composto apodrecido ou estrume, acrescido de um copo de cinza de madeira. Essa adição de matéria orgânica e minerais garante o estoque de nutrientes para o inverno, prevenindo o retorno ao estado de mata fechada e assegurando a produção de frutos grandes e doces na próxima estação.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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