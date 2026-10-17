Solo vira esponja viva: que árvores bombeiam água e evitam obras milionárias em quintais

Em áreas de lazer com excesso de umidade, o solo pode apresentar encharcamento, afetando desde canteiros até a integridade de fundações. Enquanto a instalação de sistemas de drenagem convencionais exige custos elevados e escavações extensas, uma alternativa biológica consiste no plantio de árvores com alta taxa de transpiração. Esses vegetais funcionam como "bombas naturais", absorvendo a água excedente pelas raízes e liberando-a pela copa, regulando assim o balanço hídrico do solo.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осенний сад с лужами и берёзами

O mecanismo do "drenagem viva" depende da capacidade da planta de transportar água das raízes para as folhas. Quanto maior o volume da copa e mais intenso o crescimento, maior será a quantidade de água removida do solo. É fundamental compreender que o efeito não é imediato: os resultados significativos apenas se manifestam após alguns anos, quando o sistema radicular do plantio jovem estiver estabelecido e expandido. A vantagem dessa abordagem é a manutenção da umidade adequada da área ao longo de décadas, sem necessidade de consumo de eletricidade ou manutenção de tubulações.

Capacidade de absorção por espécie

A eficiência na remoção de água varia conforme a espécie. O agrônomo Vladimir Vikulov observa que praticamente qualquer cultura arbórea alta (a partir de 1,5 metros) é apta para esse fim, mas os índices de desempenho diferem substancialmente. Na estação de crescimento, exemplares adultos podem processar os seguintes volumes de água por dia:

Touceiro (formas grandes): 900 a 1.000 litros por dia;

900 a 1.000 litros por dia; Carvalho: 250 a 600 litros por dia;

250 a 600 litros por dia; Pinheiro (Abeto): cerca de 300 litros por dia;

cerca de 300 litros por dia; Salgueiro e Bordo (Acer platanoides): cerca de 250 litros por dia;

cerca de 250 litros por dia; Bétula: cerca de 200 litros por dia;

cerca de 200 litros por dia; Pereira-do-japão (Cerasus padus): 150 a 200 litros por dia;

150 a 200 litros por dia; Pinheiro (Pinus) e Búzio (Fagus): 100 a 150 litros por dia.

Na escolha das espécies, é essencial correlacionar as dimensões da árvore adulta com a área disponível e a proximidade de estruturas. Para grandes extensões e limites externos, o touceiro e o álamo são as opções mais eficazes. O touceiro é o líder absoluto em poder de secagem, mas devido à sua absorção agressiva de água, recomenda-se seu plantio fora dos muros do jardim, para não privar as culturas hortícolas de recursos hídricos. O álamo, disponível em diversas formas decorativas (esférica, pendente), lida bem com solos alagados. Para áreas compactas, a pereira-do-japão, a espadeira e espécies decorativas de salgueiro (como a variedade 'Sverdlovskaya krivaya' ou o cultivar 'Cascata') são adequados, pois aliviam a água e ornamentam a paisagem.

Recomenda-se cautela com bétulas, carvalhos e coníferas próximas a residências. Seus sistemas radiculares poderosos podem, com o tempo, deformar fundações ou danificar redes subterrâneas. Em pomares, maças e cerejeiras também apresentam boa capacidade de drenagem.

Períodos de plantio

Para otimizar os resultados, os agrônomos indicam prazos específicos. O outono, especificamente entre meados de setembro e o início de novembro, é considerado o período mais favorável. Esse intervalo permite preparar as covas de plantio e dar tempo para que as plantas enraizem antes das geadas intensas. No outono, é necessário agir com precisão: os trabalhos devem ser concluídos antes do início do fluxo de seiva e da brotação das gemas. Excepcionalmente, mudas em contêineres (com sistema radicular fechado) podem ser plantadas com boa sobrevivência ao longo de toda a estação de crescimento.

Deve-se levar em conta que as árvores atuam como bombas apenas durante a estação vegetativa. No inverno, com as plantas em repouso, a transpiração praticamente cessa. Portanto, para combater inundações de inverno, são necessários métodos adicionais. Aproveitar as características naturais das árvores não apenas normaliza as condições do solo, mas também cria um microclima favorável, melhora a qualidade do ar e protege as culturas agrícolas contra o excesso de umidade.