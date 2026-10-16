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Folhas da alocaia caindo rápido: o que realmente destrói o equilíbrio da planta

Jardim

Alcasias recém-compradas costumam chegar às casas com aparência impecável, mas podem perder o viço em poucas semanas. O amarelamento e a flacidez das folhas são sinais imediatos de que o equilíbrio fisiológico foi rompido. Antes de atribuir a causa a uma única falha, é preciso observar se o problema está ligado ao ciclo natural de renovação ou a estressores ambientais específicos, como errônea gestão da umidade, luz ou nutrição.

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Photo: commons.wikimedia.org by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Distinguindo senescência de estresse

A diferenciação clínica parte de um sinal visual concreto. O amarelamento exclusivo nas folhas basais (inferiores), enquanto a ponta de crescimento (gema apical) continua produzindo novas folhas robustas e verdes, indica senescência programada. Nesse processo, a planta recicla nutrientes das folhas velhas para as novas, e a base do pecíolo resseca naturalmente.

O diagnóstico muda se o amarelecimento atingir a folhagem apical, se as folhas novas saírem pequenas e pálidas, ou se houver perda generalizada de turgor em toda a copa. Nestes casos, a causa não é a idade, mas uma restrição externa ao metabolismo da planta, que pode variar da desidratação à toxicidade por sais ou infecção.

Umididade do substrato e química da água

A raiz da alocaia exige oxigenação constante. A saturação excessiva do substrato impede a troca gasosa nas raízes, iniciando um processo de asfixia e subsequente apodrecimento, que se manifesta na superfície como perda de turgor. O oposto, a secagem completa da terra, causa colapso celular imediato.

O veículo da hidratação também afeta a fisiologia. Água fria gera choque térmico nas raízes tropicais. A utilização recorrente de água dura, rica em cloro, sulfatos e hidrogenocarbonatos, leva ao acúmulo de sais no substrato. Esse acúmulo altera o potencial osmótico, limitando a absorção de água e nutrientes, o que se reflete na decoloração gradual da folhagem e na lentidão do crescimento.

Humidade do ar e espectro lumínico

O ambiente urbano raramente atinge a faixa de 60% a 70% de umidade relativa do ar exigida pela espécie, especialmente durante o inverno ou em salas com aquecimento. A secura atmosférica retira a água da superfície foliar, iniciando a necrose pelas pontas das folhas. A nebulização oferece alívio apenas momentâneo; a manutenção da umidade local, através de aquários ou umidificadores, é a medida estrutural para preservar a integridade cuticular.

Quanto à luz, a planta demanda luminosidade intensa, mas difusa, com fotoperíodo de 10 a 12 horas. No período de menor incidência solar, sem suplementação artificial, a alocaia reduz o metabolismo: as folhas novas nascem pequenas e a planta pode descartar folhagem velha para sobreviver. A exposição súbita a sol direto, comum em janelas voltadas para o sul, não amarelece a folha uniformemente, mas causa queimaduras solares, identificáveis por manchas amareladas ou marrons que ressecam e ficam necróticas.

Disponibilidade nutricional e espaço radicular

A aplicação de fertilizantes exige precisão. A saturação de solutos ou a aplicação em substrato seco causam queimaduras salinas nas raízes. A estratégia eficaz é a fertilização fracionada, em doses reduzidas, utilizando formulados para plantas ornamentais folhosas que incluem complexos de minerais e ácidos húmicos, ajudando a estabilizar a estrutura do solo.

O desenvolvimento radicular é limitado pelo volume do recipiente. Quando o sistema radicular ocupa todo o espaço, o solo perde capacidade de reter água e nutrientes de forma equilibrada. Plantas maduras necessitam de transplante a cada 2 ou 3 anos, para recipientes com diâmetro 3 a 5 cm maior que o anterior. Essa ação restaura a capacidade de armazenamento de água e nutrientes, essencial para o turgor das grandes folhas.

Fatores de estresse e agentes bióticos

Sendo uma planta tropical, a alocaia é sensível a temperaturas abaixo de 20-22 °C. Correntes de ar frio, combinadas com a umidade do solo, podem resfriar o sistema radicular, induzindo o amarelecimento. O transplante também é um evento de estresse; por isso, a fertilização deve ser suspensa por 4 a 5 semanas após a ação, focando-se apenas na luminosidade e hidratação adequada.

A alteração da cor pode ter origem biótica. Acarídeos, cochonilhas e trips deixam marcas distintas na lâmina foliar. A cochonilha deposita exsudados viscosos e massas brancas; os trips conferem um aspecto esbranquiçado ou prateado devido à sucção da seiva; os ácaros deixam pontos cloróticos minúsculos. Doenças fúngicas, como antracnose ou podridões radiculares, apresentam padrões diferentes: manchas com bordas amareladas, mofo branco ou escurecimento e amolecimento da base do pecíolo, indicando decomposição tecidual interna.

A intervenção corretiva depende da etiologia confirmada. Folhas totalmente amareladas devem ser removidas para direcionar a energia da planta, enquanto aquelas com clorose parcial podem ficar até completarem a senescência, desde que não haja infecção ativa. Em casos de patógenos, a remoção das partes afetadas e a aplicação de fungicidas são necessárias, podendo exigir o transplante com limpeza das raízes. Para pragas, o controle biológico ou químico específico é indispensável. Após o tratamento, o ajuste preciso do regime de irrigação, luz e umidade é a medida definitiva para estabilizar o estado da planta.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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