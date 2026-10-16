Preparação de solo para fruteiras: especialistas alertam para hidrologia do local

A preparação do terreno para fruteiras e plantas perenes não se resume a um buraco no solo. Trata-se de uma decisão estrutural que define a capacidade da planta de se fixar, distribuir nutrientes e responder às variações climáticas nos anos seguintes. O erro mais comum é tratar a plantação como um evento pontual, ignorando que a raiz precisa de espaço e condições estáveis para estabelecer a arquitetura que sustentará a copa adulta.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Саженец

Antes de cavar, é necessário avaliar a hidrologia do local. A posição da água subterrânea impõe limites rígidos ao sistema radicular. Para espécies de caroço, como ameixeiras e cerejeiras, o lençol freático precisa estar a aproximadamente 1,5 metro de profundidade. Já para drupáceas e pomáceas, como macieiras e pereiras, a distância mínima segura é de 2 a 2,5 metros. Quando o solo é excessivamente úmido, a elevação artificial do terreno, com plataformas de até 50 centímetros de altura, torna-se a única forma de garantir a drenagem necessária para evitar a asfixia radicular no futuro.

A escolha do local também deve considerar a história do solo. Retornar uma mesma cultura ao mesmo ponto após a remoção de uma árvore idosa viola o princípio da rotação. A recomendação técnica é intercalar culturas de caroço e de drupáceas, apenas para que a mesma espécie volte ao local original após um ciclo de cinco a sete anos. Essa espera permite que a microbiota do solo se recupere e que os patógenos específicos daquele gênero diminuam sua carga.

Dimensões e Estrutura do Canto

O diâmetro e a profundidade da vala devem ser proporcionais ao sistema radicular inicial, mas a largura é o fator crítico. A regra geral é que a cavidade tenha 1,5 vez a largura do torrão. A profundidade, por outro lado, varia conforme o porte futuro da planta, pois raízes muito profundas em solos compactados tendem a encharcar, enquanto raízes superficiais em solos rasos sofrem com a seca.

Para macieiras e pereiras de porte alto, a vala atinge 80 a 90 centímetros de profundidade e 1 metro de diâmetro. Em cultivares de porte médio, esses valores caem para 60 a 70 centímetros de profundidade e 80 a 90 centímetros de diâmetro. Já em variedades nanas, a cavidade é mais rasa, com 50 centímetros de profundidade e 60 a 65 centímetros de diâmetro.

Espécies de caroço exigem dimensões menores. Ameixeiras, cerejeiras e albarqueiras requerem uma cavidade de 40 a 50 centímetros de profundidade e 70 a 80 centímetros de diâmetro. Aromáticas e frutíferas de baixo crescimento, como groselhas, espigueiros e mirtilos, necessitam de 35 a 40 centímetros de profundidade e 60 centímetros de largura. A morangueira, por ser uma cultura rasteira e anual em muitos contextos de renovação, exige apenas 30 a 40 centímetros de profundidade e 50 centímetros de diâmetro.

Composição do Meio

O preenchimento da vala não é um ato de fertilização imediata, mas de construção do ambiente radicular. Em solos pesados, a base deve receber uma camada de drenagem, como brita, cerâmica expandida ou tijolo quebrado, para garantir a saída da água excedente. O mix de solo deve combinar a terra fértil retirada da camada superior, estrume composto ou húmus (1 a 2 baldes) e uma proporção de turfa e areia (cerca de um terço de um balde).

A textura final depende do solo original. Em terrenos argilosos, a proporção de areia aumenta para reduzir a densidade. Em solos arenosos, adiciona-se uma pequena quantidade de argila para melhorar a retenção hídrica. É fundamental excluir esterco fresco e estrume de aves não compostados, pois a decomposição anaeróbica libera calor e amônia, queimando as raízes jovens. Fertilizantes minerais, se utilizados, devem ser diluídos e misturados ao solo para evitar contato direto com o sistema radicular, o que causaria queimaduras químicas e inibiria o crescimento inicial.

A execução física da plantação requer um tutor de sustentação de 1,5 a 2 metros de altura, posicionado no centro antes do preenchimento. O solo é adicionado em camadas, levemente compactado, até atingir o nível do terreno circundante. Deixar a vala vazia para o outono ou inverno é contraproducente, pois acumula água de degelo e gelo, que expandem e fraturam o sistema radicular.

Na hora da inserção da muda, as raízes danificadas são removidas. Um pequeno monte é formado no centro da vala, e as raízes são distribuídas sobre ele. O solo é coberto sem compactação excessiva, garantindo que o colo da planta, onde as raízes encontram o tronco, permaneça ao nível do solo. O tutor é fixado em formato de oito para permitir movimento lateral sem amarrar. A rega inicial é feita em duas ou três etapas, incorporando a água gradualmente ao solo ao redor do colo da muda. Se as condições climáticas não permitirem a plantação definitiva antes das geadas severas, a muda deve ser enterrada temporariamente (tutores) até a primavera, protegendo-a do frio e da dessecação.