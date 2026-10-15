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Tomate e pepino: a técnica da 'serpentina' que substitui a amarração individual e evita cortes no caule

Jardim

Quando os galhos dos tomates ou pepinos se inclinam sob o peso das frutas, a solução tradicional de amarrar cada planta individualmente revela suas fraquezas: nós que se afrouxam com a umidade e cordas que se embaraçam ao primeiro vento. Para evitar o tempo gasto na repetição de nós e o risco de as hastes caírem, muitos jardineiros migraram para o método da "serpentina". Em vez de sustentar um por um, cria-se uma única rede de suporte ao longo de toda a canteiro.

Подвязка томатов
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подвязка томатов

Como a estrutura responde ao crescimento

O princípio é simples: uma longa corda de jardinagem passa alternadamente pela frente e pelo dorso das plantas, formando uma barreira lateral elástica. Essa disposição mantém os cautes eretos sem comprimi-los em um único ponto. A consequência prática é imediata no cuidado diário. Com as plantas alinhadas e as frutas elevadas do solo, a apodrecimento por contato com a terra úmida diminui, e o jardineiro ganha espaço para realizar o desbrotamento e a inspeção de pragas sem deslizar os cautes para fora do lugar.

A durabilidade da estrutura depende diretamente da fase de desenvolvimento da cultura. Materiais rígidos, como arame ou linhas sintéticas finas, tendem a cortar a casca conforme o caule engrossa, interrompendo o fluxo de seiva. A recomendação é usar um barbante de espessura média, macio e que não desfie, associado a suportes verticais (estacas) que tenham entre 20 e 30 cm a mais que a altura máxima prevista da planta. Onde a corda encostar com força no caule, anéis de mangueira velha servem como amortecedores.

Execução e ajuste contínuo

A instalação requer atenção aos detalhes que determinam a estabilidade a longo prazo. As estacas de extremidade são o ponto de maior vulnerabilidade: se houver folga nelas, o peso da fruta fará toda a linha descair após a primeira chuva ou rajada de vento. Elas devem ser fixadas com a máxima rigidez antes de qualquer tensão ser aplicada.

O processo segue uma lógica de alternância. Fixa-se a extremidade da corda na primeira estaca, a 20-30 cm do chão. A partir daí, a corda é conduzida para o lado externo da primeira planta e para o lado interno da seguinte, repetindo esse padrão de onda ao longo do canteiro, com estacas intermediárias posicionadas a cada 1,5 ou 2 metros. O final é amarrado na última estaca com tensão moderada. O teste final é funcional: deve restar cerca de 1 cm de folga entre a corda e o caute, garantindo espaço para o crescimento radial da planta sem restrições.

Para variedades indeterminadas, que crescem indefinidamente, a estrutura única é insuficiente. Conforme a planta atinge novas alturas, é necessário acoplar novos níveis de corda acima dos anteriores. É um processo dinâmico: a verificação periódica dos nós e a adição de suportes conforme o biótipo se estende são partes integrantes do método, não etapas opcionais. A tensão excessiva, por outro lado, é o erro mais comum que leva ao arrancamento de plantas mal estabelecidas ou à lesão do caule, enquanto estacas espaçadas demais permitem que a estrutura afunde sob a carga de maturação.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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