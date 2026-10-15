Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Minhocas transformam terra pobre: composto estabilizado muda o cenário radicalmente

Jardim

A crença de que a fertilidade do solo depende exclusivamente da adição de esterco ignora a complexidade do sistema radicular. Na prática, a limitação do crescimento das raízes raramente é causada apenas pela falta de nutrientes, mas sim por problemas de estrutura: compactação, falta de oxigênio ou a presença de patógenos. O uso de esterco fresco, embora comum, apresenta riscos concretos, como a queima das raízes por excesso de nitrogênio, a introdução de sementes de ervas daninhas e a presença de larvas de pragas, além do impacto logístico e odorífero.

Осенняя подготовка грядки
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Осенняя подготовка грядки

Intervenções na estrutura e biologia do solo

Para que a raiz se desenvolva, o solo precisa de porosidade e atividade biológica. Quando a terra é excessivamente argilosa ou arenosa, a intervenção deve focar na estabilidade da estrutura. O composto orgânico estabilizado é a alternativa técnica ao esterco; a aplicação de 3 a 5 kg por metro quadrado promove a atividade de minhocas, que criam canais de aeração e drenagem, tornando o solo argiloso mais solto e o arenoso mais coeso.

Outro mecanismo de descompactação é a utilização de adubação verde (estratégia de sifideração). O plantio de mostarda, aveia ou fáciélia atua como um cultivador natural: as raízes dessas espécies penetram em camadas profundas, oxigenando o solo e fixando nitrogênio. No caso específico da mostarda, há ainda um efeito fitossanitário que auxilia no controle de pragas como o verme-fio (provolonik).

Aporte mineral e correções pontuais

A suplementação mineral deve responder a carências específicas e ser aplicada considerando o tempo de liberação dos nutrientes. Elementos de ação lenta garantem que a planta tenha suporte desde o despertar primaveril.

A farinha de ossos fornece fósforo e cálcio, essenciais para a robustez radicular de tubérculos e arbustos, com persistência no solo de até três anos (dosagem de 50 a 100 g/m²). A cinza de madeira, aplicada entre 100 e 200 g/m², fornece potássio e reduz a acidez do terreno, servindo também como repelente para pulgões e lesmas. Já o diatomito (200 a 300 g/m²) atua mecanicamente: cria canais de ar em solos densos e promove o controle físico de pragas como a grilo-toupeira.

A aplicação de cinzas exige rigor técnico. Ela não deve ser misturada a fertilizantes nitrogenados (como ureia ou esterco), pois a reação química provoca a perda de nitrogênio para a atmosfera. Da mesma forma, é contraindicada para espécies que exigem solo ácido, como mirtilos e rododendros, sob risco de provocar clorose.

Sequência operacional de outono

A recuperação da capacidade produtiva do solo segue uma lógica de limpeza, nutrição e proteção: primeiro, a remoção de restos culturais (destruindo material doente e compostando o saudável); segundo, a distribuição de farinha de ossos e cinzas com leve incorporação; terceiro, a cobertura com uma camada de 3 a 5 cm de composto. Em solos compactados, a adição de diatomito precede o plantio de adubos verdes, que finalizam o processo protegendo a superfície contra a erosão e mantendo a porosidade do sistema radicular.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Mulher
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Carros
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Carros
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
últimos materiais
OCC confirma a prática de debanking por motivações ideológicas nos EUA
Jardim contra o metal rígido: volumes e texturas alteram a visão do lote
Senado aprova PEC que extingue jornada de trabalho 6x1 no Brasil
Lufthansa vence processo de privatização da TAP com proposta de 2,5 mil milhões de euros
Minhocas transformam terra pobre: composto estabilizado muda o cenário radicalmente
Estados Unidos e Índia avançam em acordo comercial apesar de sanções russas
Nоvак: acordo EUA-Rússia sobre diesel pode levar exportações à pré-crise e baixar preços na Europa
Pacientes no Chile trocam médicos por chats: o que isso muda na confiança médica
Banho de gatos: quando é necessário e por que a autolimpeza natural costuma bastar
Lua está encolhendo lentamente e criando mais de 10.000 falhas na superfície
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.