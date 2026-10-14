Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva

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Jardim

Os desafios da primavera e do outono, marcados pela lama e pelas poças d'água persistentes nas trilhas do jardim, frequentemente exigem soluções que alterem a permeabilidade e a resistência do solo. A implantação de caminhos com lascas de madeira oferece uma resposta funcional e econômica a essa condição física, evitando a necessidade de fundações profundas ou materiais de alto custo, como concreto e porcelanato, especialmente em áreas de passagem entre canteiros e ao redor de estufas.

Садовые дорожки из щепы
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Садовые дорожки из щепы

A estrutura baseia-se em um processo de preparação mínima: após o nivelamento da superfície e a remoção de vegetação invasora, aplica-se uma barreira de cartão ou papel grosso sem revestimento plástico. Esta camada atua como isolante contra o crescimento de ervas daninhas, criando uma base estável que não requer escavação extensa.

Mecanismo de drenagem e composição do material

O desempenho do revestimento depende diretamente da espessura da camada de lascas, que deve variar entre 10 e 15 centímetros. Camadas mais finas tendem a se misturar rapidamente com o solo circundante, comprometendo a integridade do caminho. A eficácia hidráulica reside na estrutura fofa do material, que permite a infiltração rápida da água da chuva, mantendo a superfície superior seca mesmo após precipitações prolongadas. Para maximizar a durabilidade e a capacidade de trilha, recomenda-se o uso de uma mistura heterogênea, contindo cascas e pequenos galhos, que oferece maior resistência à compactação e preserva melhor sua forma ao longo do tempo.

Origem do material e critérios de instalação

A obtenção das lascas não depende necessariamente da compra de mulch decorativo. Resíduos de trituradores de jardinagem ou madeira processada em locais de limpeza de terrenos são alternativas viáveis, desde que livres de contaminação por plásticos, entulho de construção ou tratamentos químicos. A delimitação do percurso varia conforme o contexto: em trilhas contíguas a canteiros elevados, as bordas dos próprios leitos servem como retenção natural; em áreas abertas, é necessário o uso de baixas barreiras de madeira ou limitadores de jardim para impedir a dispersão do material.

Maintenance e limitações de carga

Como material orgânico, a lasca está sujeita a decomposição e assentamento gradual. Esse processo exige manutenção anual, consistindo na adição de uma nova camada sobre a existente. A camada inferior continua funcionando como base de compactação, enquanto a renovação superior restaura as propriedades de drenagem e a estética do caminho. É fundamental reconhecer que essa solução é restrita a tráfego pedestre, como trilhas de jardim, áreas de descanso e passagens junto a estufas. Para zonas de alta carga, como estacionamento de veículos ou entradas de serviço, a lasca não suporta a pressão mecânica, sendo indispensável a utilização de bases rígidas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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