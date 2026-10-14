Sulfato ferroso no outono: concentrações específicas para evitar queimaduras e garantir clorose

A preparação do jardim para o inverno não é apenas uma questão de proteção imediata, mas uma intervenção estrutural que define a resposta da planta na estação seguinte. A aplicação de sulfato ferroso no outono atua sobre a sanidade do tronco e a disponibilidade de micronutrientes, estabelecendo condições verificáveis para o próximo ciclo de crescimento.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Осенняя обработка сада

O objetivo principal desta etapa é a higienização profunda antes do estado de dormência. Ao eliminar fontes de infecção e suplementar o solo, o jardimista altera a estrutura biológica da planta, o que impacta diretamente a resistência a patógenos como a sarna, a requeima e a ferrugem. A remoção de musgos e liquens dos troncos maduros elimina abrigos para pragas, enquanto o componente ferroso do produto serve como corretivo para a clorose, garantindo que a planta entre no período de repouso com reservas nutricionais adequadas.

Condições operacionais e estrutura da solução

A eficácia do tratamento depende da sincronização com o estado fisiológico da árvore e das condições meteorológicas. O período ideal ocorre após a queda da maioria das folhas, quando a sensibilidade ao excesso de solutos é menor, e antes do estabelecimento de geadas consistentes abaixo de -5 °C. A ausência de vento e de precipitação nos três a cinco dias subsequentes é um requisito crítico, pois a lavagem da superfície invalida a ação do fungicida.

A formulação correta exige atenção à compatibilidade química e à estabilidade da solução. O sulfato ferroso de qualidade apresenta cristais verde-azulados; variações de cor claras podem indicar excesso de ácido sulfúrico, que causa queimaduras nos tecidos vivos. A proporção da solução varia conforme a cultura e a idade da planta:

Para frutíferas de caroço (maçã, pera) e videira, a concentração recomenda-se entre 3% e 5%, o que equivale a 300 a 500 g para 10 litros de água.

Frutíferas de pedra (ameixeira, cerejeira, pessegueiro) exigem uma concentração de 3% (300 g em 10 litros).

Arbustos de frutas vermelhas e mudas jovens (menos de três anos) devem ser tratados com soluções mais diluídas, de 1% a 3% (100 a 300 g em 10 litros), para evitar danos à casca e à folhagem residual.

A preparação da mistura não pode ser realizada em recipientes metálicos, devido à reatividade do sulfato. O processo deve começar com a dissolução do produto em uma pequena quantidade de água morna (não superior a 40 °C), completando-se o volume posteriormente. A solução é instável ao oxigênio do ar e perde suas propriedades úteis em poucas horas, o que determina um prazo de aplicação de dois a quatro horas após a mistura.

Mecanismo de aplicação e restrições de uso

A técnica de pulverização segue a lógica estrutural da árvore: parte-se do topo da copa, desce-se para os ramos esqueléticos, chega-se ao tronco e finaliza-se no círculo da base. Em árvores com presença significativa de liquens, a raspagem prévia da casca com uma espátula aumenta a eficácia do contato do produto.

Há restrições claras na compatibilidade do sulfato ferroso. Ele não pode ser misturado com calcário, ao contrário do sulfato de cobre, nem com inseticidas à base de fósforo, como o carbosulfano. Para plantas que apresentam clorose feixe, caracterizada por folhas amareladas com veias verdes, uma abordagem alternativa é a preparação de um quelato simples, dissolvendo uma colher de sopa de sulfato ferroso e uma colher de chá de ácido cítrico em três litros de água. Esta forma de ferro é mais facilmente absorvida pela planta, corrigindo a deficiência nutricional de forma direta.