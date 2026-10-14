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Lavanda em vaso: o erro oculto que encurta a vida da planta

Jardim

Em apartamentos brasileiros, a lavanda cultivada em vasos frequentemente morre não por sede, mas pelo excesso de umidade. O desafio central para manter a Lavandula angustifolia viva em recipiente é garantir que as raízes nunca fiquem em água parada, combinado com a manutenção da forma da planta por meio do corte regular. Sem o cumprimento rigoroso dessas duas condições, mesmo cultivares resistentes ao calor raramente sobrevivem ao segundo ano em potes.

Лаванда в горшке
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Лаванда в горшке

Essa fragilidade decorre da origem mediterrânea da espécie, acostumada a solos rochosos, secos e expostos ao sol intenso. A transição para o ambiente interno altera a física do substrato: o volume limitado permite que a terra seque rapidamente ou, inversamente, apodreça com facilidade. Esse contraste entre a necessidade de hidratação e o risco de apodrecimento das raízes define toda a rotina de manutenção.

Substrato e iluminação adequados

O primeiro ajuste prático ocorre na escolha da terra. O substrato universal comercial, comum nas lojas, é geralmente demasiado denso e rico em nutrientes para a lavanda, reterendo a umidade de forma a causar a apodrecimento radicular. A solução técnica envolve a criação de uma mistura arenosa com partículas grossas; recomenda-se adicionar cerca de um terço do volume total do vaso com areia de carrière ou perlita à terra comum. Essa composição torna o meio poroso e impede que a água se acumule em torno das raízes.

A luz é o segundo fator crítico. Para florescer e acumular óleos essenciais, a planta requer no mínimo 6 a 8 horas de sol direto por dia. Em ambientes urbanos com janelas sombreadas, a lavanda apresenta estiolamento, perdendo sua estética e resistência a doenças. Na ausência de luz suficiente, a planta torna-se uma moita frágil e lenhosa, respondendo mal mesmo a um rega correta.

Rega e adubação por necessidade

A rotina de irrigação deve ser invertida em relação a muitas outras plantas de interior. O sinal para regar não é o murchamento das folhas, mas sim o ressecamento visível da camada superior do solo. A água deve ser aplicada apenas quando a terra estiver claramente seca ao toque. O excesso de umidade é mais perigoso do que a secura, pois favorece a podridão das raízes, que se espalha para as folhas, causando amarelagem e queda. Na dúvida, é preferível adiar a rega do que encharcar o vaso.

Quanto aos nutrientes, a adubação deve ser mínima. O excesso de nitrogênio, presente em muitas fórmulas universais, estimula o crescimento da massa verde às custas da floração. Além disso, o superalimentação enfraquece os caules, tornando-os vulneráveis a doenças e ao frio. A lavanda prospera melhor em um ambiente pobre, porém com excelente drenagem.

Poda de formação

Sem cortes periódicos, a lavanda perde rapidamente sua estrutura compacta. As partes inferiores dos caules ficam desfolhadas, transformando-se em varas nudes que, com o tempo, morrem. A poda cumpre duas funções: mantém a moita densa e incentiva o surgimento de novos ramos floríferos.

O corte principal deve ser feito na primavera, após o fim do risco de geadas fortes, mas antes do início do crescimento ativo. Os ramos do ano anterior devem ser encurtados em um terço ou pela metade. É crucial não cortar até a madeira nua; sempre devem permanecer folhas verdes ou botões vivos abaixo do ponto de corte. Se o ramo for cortado até a madeira cinzenta e inerte, aquela seção provavelmente não emitirá novos brotos.

Uma segunda intervenção é realizada após o fim da floração. Os espigões florais murchos devem ser cortados até a primeira folha ou nó. Isso impede a formação de sementes, o que consome energia vital da planta, direcionando os recursos para o enraizamento e o desenvolvimento de ramos laterais. Deve-se evitar a poda radical no outono, pois o novo crescimento tenro não terá tempo de lenhificar e morrerá com as geadas.

Sobrevivência ao inverno em clima temperado

Para lavandas em vasos, o inverno ao ar livre ou em varandas expostas em regiões de clima temperado ou frio, como o sul do Brasil ou regiões de altitude, é letal. O volume de terra no contêiner congela mais rápido do que no solo aberto, danificando o sistema radicular.

O local ideal para o repouso invernal é um ambiente claro e frio, com temperaturas entre +2 e +8 °C. Pode ser uma varanda isolada, um terraço coberto ou um corredor frio. Durante esse período, a rega é mínima: a terra deve ser apenas levemente umedecida para não virar pó. Se não houver um espaço interno adequado, o vaso pode ser enterrado temporariamente no jardim do quintal, envolto em juta ou protegido por folhas secas, embora esse seja um método menos confiável para garantir a sobrevivência da planta.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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