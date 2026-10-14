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Plantas de cobertura substituem mulch tradicional em canteiros ornamentais

Jardim

A eliminação constante de ervas daninhas em canteiros ornamentais não é uma fatalidade, mas sim uma consequência de falhas no planejamento. A solo exposto entre as plantas funciona como um convite aberto para a germinação de sementes de gramíneas indesejadas. Para interromper esse ciclo, a estratégia fundamental consiste em substituir os espaços vazios por plantações densas que impeçam a incidência direta do sol e do vento sobre a superfície do solo.

Сорняки между плиткой
Photo: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under publiс domain
Сорняки между плиткой

A mecânica da mulch viva

As plantas rasteiras atuam como um escudo biológico. Diferentemente de casca ou lascas de madeira, que exigem renovação anual, a camada vegetal se expande autonomamente, criando uma estrutura estável. Nesse processo, entra em ação o princípio da competição: a folhagem densa sombreia a superfície, privando as sementes de ervas daninhas da luz necessária para a germinação.

É crucial compreender a distinção no comportamento da vegetação invasora. As plantas rasteiras são eficazes no controle de espécies anuais, mas não possuem capacidade de suprimir rizomas estabelecidos de capim-ameixeira, dente-de-leão ou equimense. Esses "pesados" invasores devem ser removidos mecanicamente antes do plantio; caso contrário, eles perfurarão o tapete verde e dominarão a área.

Além da supressão de ervas, essa técnica regulamenta o microclima local: o solo superaquece menos, a evaporação da umidade ocorre de forma mais lenta e a superfície não forma crostas compactadas.

Seleção de espécies conforme as condições locais

A semelhança visual entre espécies "de tapete" é enganosa. Um erro na escolha da variedade resultará em manchas vazias ou na expansão agressiva que toma conta de todo o canteiro.

Meia-sombra e áreas sombreadas

Para zonas sob arbustos, ao longo de muros e cercas voltadas para o norte, as espécies adequadas incluem:

Barvinco (Vinca minor). Cria uma camada densa e perene. Exige controle nas bordas, pois tende a ultrapassar os limites designados.

Erva-velha (Ajuga reptans). Fecha a plantação rapidamente e prefere solos moderadamente úmidos. Em pleno sol e solo seco, perde a densidade foliar.

Urtiga-branca (Lamium maculatum). Suas folhas prateadas iluminam cantos escuros. Prefere solos soltos, sem encharcamento.

Sombra densa sob árvores

Nesses locais, as plantas enfrentam um duplo desafio: a falta de luz e a competição intensa por água com as raízes das árvores.

Epimedium. Cresce lentamente, mas forma touceiras duráveis e densas. No primeiro ano, exige irrigação para o estabelecimento das raízes.

Gerânio-macrorrizo (Geranium macrorrhizum). Preenche o espaço com touceiras robustas, criando um aspecto natural. Para o plano frontal, é preferível usar o gerânio-cambridge, mais compacto.

Aipo-cheiroso (Galium odoratum). Cria o efeito de sub-bosque florestal. Exige solo solto e úmido; em solos secos, rafa-se rapidamente.

Meia-sombra úmida

A Tiarella cordifolia adapta-se idealmente a solos húmicos e úmidos. Não tolera a secagem do solo, portanto, sob árvores adultas sem irrigação adicional, não formará um revestimento denso.

Sol pleno, vento e solos pobres

Para áreas abertas, bem drenadas e elevadas, são necessárias espécies com folhas pequenas e alta resistência ao estresse:

Tomilho-rajado (Thymus serpyllum). Forma um gramado aromático. Em argilas pesadas e áreas alagadas, apodrece e morre.

Acaena microphylla. Cria uma superfície texturizada, quase relevo. Exige drenagem excelente.

Antennaria dioica. Suas almofadas prateadas são ideais para áreas arenosas e pedregosas. Em solos férteis, perde a forma compacta e torna-se solta.

Efeito musgo

A Sagina subulata oferece um tapete esmeralda, mas é extremamente sensível ao regime de umidade. Não suporta nem a secura excessiva nem o acúmulo de água, sendo adequada apenas para pequenas áreas com possibilidade de irrigação localizada.

Soluções em larga escala: arbustos rasteiros

Para cobrir encostas ou faixas largas ao longo de cercas, as espécies herbáceas podem ser insuficientes. Nesses casos, são mais eficazes as plantas estruturais:

Stachyurus prunifolius "Crispa". Estende seus ramos, enraizando-se ao tocar o solo. A altura de até meio metro exige espaço reservado.

Microbiota deecrossa (Microbiota deccumbens). Conífera para locais frios e encostas. Cria uma massa durável, mas em canteiros pequenos torna-se rapidamente dominante.

Tecnologia de plantio para resultados

O principal risco é o plantio ralo demais. Se forem deixados grandes intervalos, as ervas daninhas ocuparão esses espaços antes que as plantas rasteiras se fechem.

O procedimento recomendado é:

1. Limpeza completa da área de rizomas de ervas perenes.

2. Plantio com densidade superior ao padrão. Para espécies de touceiras (como o gerânio), o espaçamento deve ser mínimo para que as folhas se toquem o mais rápido possível.

3. Suporte na primeira estação: irrigação em períodos de seca e capina pontual até o fechamento total da cobertura.

4. Controle das bordas: fechar lacunas em beiradas e pedras, locais onde as ervas daninhas se fixam com maior vigor.

Limitações do método

A mulch viva não é universal. Ela será inútil ou prejudicial nos seguintes casos:

Acúmulo de água. Em áreas alagadas, as plantas apodrecem, criando brechas para ervas daninhas.

Vizinhos fracos. Espécies agressivas (barvinco, erva-velha) podem sufocar perenes jovens ou de crescimento lento.

Composições dinâmicas. Se o canteiro é revirado anualmente ou as plantas são substituídas, a camada densa não terá tempo para se formar.

Espécies invasoras. Plantas como a budra (Hedera helix) ou o verbasco (Lysimachia nummularia) exigem controle rígido; caso contrário, a luta contra ervas daninhas será substituída pela luta contra as próprias plantas rasteiras.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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