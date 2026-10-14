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Sanguinária Venusta: perene de flores volumosas para áreas úmidas e baixadas

Jardim

Nos jardins brasileiros, encontrar uma planta perene que resolva o problema de umidade excessiva e simultaneamente ofereça um impacto visual significativo é um desafio. A Sanguinária (Sanguisorba officinalis) 'Venusta' se destaca por preencher essa lacuna. Trata-se de uma cultivar que combina a capacidade de tolerar solos saturados com uma estrutura floral distinta, cujas inflorescências densas apresentam uma tonalidade rosa profunda, frequentemente comparada a texturas de nuvens ou algodão doce pela sua forma volumosa.

Розовая спирея
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовая спирея

A escolha por esta espécie parte de uma lógica funcional: ela prospera em locais onde a maioria das ornamentais perenes falha devido ao excesso de água. Isso permite transformar baixadas úmidas ou margens de tanques decorativos em zonas de destaque, utilizando o volume da planta como elemento de contenção visual ou fundo para canteiros. As características estruturais da 'Venusta' definem seu papel no espaço: os caules podem atingir de 1,5 a 2,5 metros de altura, oferecendo verticalidade, enquanto a largura do arbusto maduro se expande até cerca de um metro. Esse pico de desenvolvimento estrutural não é imediato; a planta atinge sua forma plena geralmente entre o segundo e o quinto ano após o plantio, indicando um crescimento progressivo da massa radicular e aérea.

O ciclo de floração ocorre tipicamente entre julho e agosto, dependendo da latitude e das condições locais. Os botões escuros se abrem em espigas felpudas que mantêm sua integridade visual por aproximadamente dois meses. A tolerância da planta à umidade não é apenas uma questão de sobrevivência, mas de aproveitamento energético: a planta utiliza a disponibilidade constante de água para sustentar a produção de uma massa foliar robusta. Diferente de espécies que exigem drenagem rigorosa, a 'Venusta' adapta-se bem a solos com alta retenção de água, desde que a base seja fértil, com bom teor de húmus. A iluminação pode variar entre sol pleno e meia-sombra, o que oferece flexibilidade para sua colocação em relação à estrutura do jardim.

Como planta herbácea perene, a parte aérea da 'Venusta' morre anualmente. Essa característica determina o manejo de inverno e a estratégia de proteção. De acordo com a classificação de resistência ao frio da RHS (Royal Horticultural Society), o cultivar possui a designação H5, indicando que suporta temperaturas que descem de -10 °C a -15 °C. Essa faixa de tolerância é relevante para regiões do Brasil que sofrem com geadas, mas não é um parâmetro universal para todo o território, onde o clima varia drasticamente.

A manutenção da planta durante a estação fria segue princípios de conservação da estrutura radicular. A prática de cortar os caules secos imediatamente após a murcha não é recomendada. Os talos mortos servem como uma estrutura física que auxilia na retenção de neve, criando uma camada de isolamento térmico natural para as gemas de renovação. Essa proteção passiva é mais eficaz do que intervenções ativas precipitadas. A remoção definitiva dos restos vegetais deve aguardar a primavera, quando os novos brotos começam a emergir. Isso evita o risco de danificar o ponto de crescimento ativo. Em regiões onde as geadas são severas, a aplicação de uma camada de mulch, como turfa ou composto maduro, na zona da base da planta oferece uma barreira adicional contra as baixas temperaturas, protegendo o sistema de renovação subterrânea.

Na composição paisagística, a textura leve das flores da 'Venusta' cria um contraste com elementos mais rígidos do jardim, como gramados formais ou a geometria de plantas perenes de folhas escuras. Essa qualidade visual, combinada com a capacidade de ocupar espaços úmidos e problemáticos, faz da espécie uma ferramenta prática para jardins que buscam resolver restrições hídricas sem sacrificar a estética.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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