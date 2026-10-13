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Folhas da Monstera: evitar o erro fatal ao regar

Jardim

Quando as folhas da Monstera deliciosa começam a amarelar, a reação imediata de muitos cultivadores é aumentar a irrigação. Contudo, na maioria dos cenários, esse sintoma não indica sede, e sim sufocamento radicular causado por excesso de umidade. Tentar hidratar ainda mais a planta nesses casos acelera o desenvolvimento da podridão das raízes, transformando um estresse fisiológico em um dano crítico aos tecidos.

Монстера в горшке
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Монстера в горшке

A Monstera, epífito tropical da América Central, habituado a crescer sobre troncos de árvores, depende em ambiente doméstico menos de um calendário fixo de rega e mais do equilíbrio entre três fatores: a intensidade da luz difusa, a porosidade do substrato e o consumo real de água pela planta.

Diferenciação de causas pela localização do sintoma

O amarelamento é um sinal de disfunção sistêmica, mas o padrão da coloração e o estado dos tecidos permitem distinguir a origem do problema.

Se apenas uma folha basal antiga amarelecer enquanto o topo da planta emite novos brotos saudáveis, trata-se do processo natural de senescência. A planta está realocando recursos para as pontas de crescimento.

Por outro lado, o amarelecimento em massa acompanhado pelo amolecimento dos tecidos é indicativo clássico de excesso de água. A presença de manchas escuras ou marrons, úmidas e brilhantes sobre o fundo amarelado, sugere que as raízes já iniciaram a decomposição por falta de oxigênio.

Extremidades das folhas secas e quebradiças apontam para outras causas: ressecamento excessivo do solo, baixa umidade ambiental ou acúmulo de sais devido a excesso de adubação.

Já uma palidez geral, com tonalidade amarelo-clara em toda a superfície da folha, sinaliza deficiência de luz ou carência de nitrogênio e ferro durante o período de crescimento ativo.

Monitoramento da umidade e dinâmica de irrigação

O conceito de "excesso de água" refere-se à frequência das irrigações, não necessariamente ao volume de água aplicada em uma única vez. A premissa fundamental para a Monstera é que o substrato deve ter a oportunidade de secar entre os ciclos de rega.

Em vez de seguir um cronograma rígido, recomenda-se o método tátil: insira o dedo no solo a uma profundidade de 3 a 5 centímetros. Se o substrato nessa camada estiver frio ou úmido, a irrigação deve ser adiada. A água deve ser fornecida somente quando a camada superior estiver completamente seca.

Na rega, é essencial encharcar o substrato completamente para que a água escorra pelos furos de drenagem. O líquido retido no pratinho deve ser descartado após 15 a 30 minutos, pois a estagnação da água nas raízes cria condições anaeróbias que favorecem a podridão.

Fatores ambientais e manutenção

O consumo de água é diretamente proporcional à luminosidade e à temperatura. Na primavera e no verão, com maior incidência de luz e metabolismo acelerado, a demanda por água e nutrientes aumenta. No inverno, com a redução do fotoperíodo e o lento metabolismo, os intervalos entre as regas devem ser maiores e a aplicação de fertilizantes deve ser mínima ou suspensa.

Caso o amarelecimento se generalize e o solo apresente odor fétido, é necessário inspecionar imediatamente o sistema radicular. Extraia a planta cuidadosamente do vaso e retire o substrato antigo. Raízes saudáveis são claras e firmes; as afetadas por podridão apresentam-se marrons, negras, escorregadias e com cheiro desagradável.

Remova todas as partes necrosadas ou macias utilizando ferramentas esterilizadas, até alcançar o tecido sadio. Replante a Monstera em um novo vaso com furos de drenagem, utilizando uma mistura altamente porosa, incorporando perlita ou casca de pinheiro ao substrato padrão. Após o replante, mantenha a irrigação extremamente moderada, mantendo o solo apenas levemente úmido, até que o sistema radicular se recupere.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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