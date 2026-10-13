Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

A surpreendente nutrição das hortênsias: saiba como transformar suas flores

Jardim

O florescimento exuberante das hortêlias de inflorescência em panícula não depende apenas da seleção varietal, mas de uma nutrição estruturada que sustenta o desenvolvimento até a estação fria. A substituição de soluções líquidas por fertilizantes secos de liberação prolongada elimina a necessidade de aplicações frequentes, garantindo um fluxo constante de nutrientes que permite à planta formar botões com qualidade durante todo o ciclo vegetativo.

Гортензия
Photo: commons.wikimedia.org by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Essa abordagem trata a poda e a nutrição como decisões sobre a estrutura futura da planta: ao evitar o estresse de intervenções repetidas, o arbusto mantém seu vigor para sustentar a composição floral desejada. Em grupos de plantio, a combinação de variedades com características específicas cria uma harmonia visual que depende dessa base nutricional estável.

A variedade 'Samarakaya Lidia' destaca-se pela 'botão' central rosado que transita para um tom fúcsia escuro no final da temporada, enquanto a 'Diamond Rouge' oferece uma leveza arquitetônica com flores estéreis grandes e aroma agradável. A 'Kiusyu', voltada para quem prefere floração precoce, forma inflorescências piramidais brancas com odor intenso. A estabilidade visual desses grupos é resultado direto de uma alimentação que não exige manejo constante, mas sim planejamento sazonal.

A eficácia desse método reside na mecânica de liberação gradual dos nutrientes, que evita as flutuações típicas das adubações líquidas. Produtos como 'Bona Forte' para hortêlias são projetados para uma única aplicação sazonal, cobrindo as necessidades básicas da cultura. Alternativas como 'Osmocote', formuladas para durar de cinco a seis meses, fornecem um complexo completo de microelementos essenciais para o crescimento ativo e a floração abundante. Essa contínuidade nutricional é o que diferencia o resultado final: a planta não depende de picos de fertilidade, mas de uma reserva acessível ao longo dos meses.

A execução técnica dessa única adubação define a resposta posterior do arbusto. O momento exato ocorre quando as gemas começam a se abrir e se transformam em primeiros folíolos, indicando a retomada da atividade fisiológica. Nesse ponto, as grânulas são distribuídas uniformemente pela superfície do solo no círculo de projeção da copa, em quantidade reduzida, suficiente para cobrir a área de raízes ativas.

A incorporação leve à camada superficial do solo garante o contato necessário sem prejudicar a estrutura da terra, enquanto a subsequente mulchagem protege os nutrientes da perda por erosão e preserva a umidade. Com essa única ação, a necessidade de adubações adicionais durante o verão é eliminada.

A manutenção reduz-se ao monitoramento da hidratação, já que a hortênia, historicamente associada à retenção de água, exige irrigação abundante em períodos de seca para manter a saúde e a estética do arbusto, independentemente da fonte de nutrientes escolhida.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Mulher
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Curiosidades
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Bolsas volumosas e maleáveis definem o estilo chic relaxado para 2026
Mulher
Bolsas volumosas e maleáveis definem o estilo chic relaxado para 2026
Mais populares
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo

A picape mais vendida da Ford passa por ajustes técnicos que alteram a entrega de força do motor e a operação de sistemas de assistência em rodovias.

Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo
Bolo Três Desejos: a reação da nata com bicarbonato define a estrutura leve da massa
Avanço geográfico no extremo oriente russo reduz distância entre Rússia e Japão
Avanço geográfico no extremo oriente russo reduz distância entre Rússia e Japão
últimos materiais
Multiplay da Fiat: uma inovação que transforma o conceito de veículos
O nível do rio Volga não estabiliza mesmo com aumento de descargas devido à queda do Mar Cáspio
A surpreendente nutrição das hortênsias: saiba como transformar suas flores
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Peugeot RCZ Concept: um coupé esportivo que redefine o cotidiano
Agricultores exigem 140 milhões de euros para compensar custos de produção
Iluminação estratégica: técnica de pontos de luz e textura para definição facial
Chebureks de massa choux: a gelatinização do amido define a crocância
Inpasa produz 15% do etanol do Brasil e expande aposta em combustíveis para aviação e navios
Impacto do tricô: a nova percepção de leveza e volume
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.