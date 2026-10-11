Trufa Japonesa é linha de variedades e não um único cultivar multicor

O formato em miniatura, com base estreita e topo alargado, define o visual do tomateiro "Trufa Japonesa". Contudo, uma expectativa comum entre os produtores brasileiros precisa de correção imediata: não existe um único cultivar que produza frutos de cores distintas no mesmo pé. O nome comercial agrupa uma linha de variedades, cada uma com características fenotípicas e agronômicas próprias. Para obter uma canteiro com frutas vermelhas, rosas, amarelas ou escuras, é necessário plantar e cultivar espécies separadas, pois a genética de cada cor determina seu ciclo e resposta ao ambiente.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красные помидоры в теплице

Seleção baseada no destino do fruto

A decisão de qual variedade plantar deve ser tomada antes da germinação, guiada pela utilização final do colheita. A empresa sementeira "Aelita", por exemplo, diferencia claramente os perfis. A forma vermelha, com frutos de 100 a 120 gramas e sabor balanceado entre doce e ácido, apresenta um ciclo de maturação de 110 a 115 dias. Seu casca resistente a rachaduras a torna adequada para processamento conservado e armazenamento de longa duração, já que os frutos conservam a qualidade mesmo após o transporte ou espera. Já a variedade rosa, mais leve (90 a 100 gramas), é caracterizada por polpa mais suculenta e perfil de sabor doce, sendo a escolha prioritária para consumo fresco, saladas e lanches, onde a textura e o sabor imediato são os critérios decisivos. As formas escura e amarela possuem nuances de sabor específicas, exigindo do produtor a verificação rigorosa das recomendações de cultivo na embalagem, já que suas exigências edáficas podem diferir das demais.

Gestão da planta indeterminada

A arquitetura da planta impõe regras de manejo que determinam a qualidade da colheita. A maioria das variedades da linha "Trufa Japonesa" é indeterminada, podendo a forma rosa, por exemplo, ultrapassar dois metros de altura. Essa estrutura vertical exige intervenção técnica para evitar que o peso dos cachos quebre os caules ou que o mato se torne incontrolável. O primeiro passo é a instalação de uma estrutura de sustentação robusta, seja um estaque ou uma espaldeira, pois a gravidade dos frutos maduros é uma força física que a haste sozinha não sustenta.

O controle do crescimento vegetativo é igualmente crítico: para as variedades vermelha e escura, a recomendação técnica é a condução em um ou dois caules, removendo os brotos laterais (estacas) que surgem nas axilas das folhas. Essa prática redireciona a energia nutricional da planta, priorizando o desenvolvimento dos frutos em vez de uma folhagem exuberante que não será colhida.

O controle sanitário começa no solo: a aplicação de uma camada de palha ou outros materiais orgânicos (mulch) na base das plantas retém a umidade da terra e, crucialmente, impede o contato direto dos frutos inferiores com o solo, reduzindo o risco de apodrecimento e doenças transmitidas pelo chão. Embora as sementes sejam frequentemente descritas como resistentes a doenças principais, o produtor não deve assumir imunidade total à mancha preta (*Phytophthora*). A resistência varía por lote e embalagem; sem a indicação explícita de resistência específica no rótulo, o manejo preventivo de irrigação e ventilação deve ser mantido para mitigar o risco, especialmente em períodos de alta umidade.