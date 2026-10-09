Manejo de tagetes: a diferença entre cortar a planta e arrancar as raízes

A limpeza tradicional do jardim no outono costuma envolver a remoção completa das plantas, deixando os canteiros vazios. No entanto, existe uma abordagem alternativa para o manejo dos tagetes (cravo-de-defunto) que prioriza a biologia do solo em vez da limpeza estética: em vez de arrancar a planta inteira, recomenda-se cortar os caules rente à base, mantendo o sistema radicular no solo durante o inverno.

Photo: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бархатцы

O mecanismo de aeração radicular

A vantagem central dessa prática não é a adubação imediata, mas a alteração física da estrutura do solo. Durante os meses frios, as raízes ramificadas dos tagetes entram em decomposição gradual, desencadeando os seguintes processos:

Criação de microporos: A decomposição das raízes deixa canais vazios no solo, que funcionam como vias de drenagem para a entrada de ar e água.

A decomposição das raízes deixa canais vazios no solo, que funcionam como vias de drenagem para a entrada de ar e água. Preservação da estratificação: Ao evitar a extração das raízes, evita-se a desestruturação mecânica das camadas do solo, fator crítico em solos argilosos ou saturados de umidade no outono.

Ao evitar a extração das raízes, evita-se a desestruturação mecânica das camadas do solo, fator crítico em solos argilosos ou saturados de umidade no outono. Ciclagem de matéria orgânica: Os remanescentes radiculares integram-se à camada superficial, transformando-se em carbono orgânico disponível.

Como resultado, a compactação é reduzida, facilitando a mobilização do solo na primavera, quando a matéria orgânica remanescente termina de se decompor.

Procedimento de manejo outonal

O processo deve ser iniciado após as primeiras geadas, seguindo a lógica de minimizar a interferência física:

Corte da parte aérea: Com tesouras de poda, removem-se os caules rente ao chão, sem balançar ou puxar o torrão radicular.

Com tesouras de poda, removem-se os caules rente ao chão, sem balançar ou puxar o torrão radicular. Destinação da biomassa: Se as plantas estiverem saudáveis, a parte aérea pode ser triturada e encaminhada para a compostagem.

Se as plantas estiverem saudáveis, a parte aérea pode ser triturada e encaminhada para a compostagem. Proteção contra compactação: Para evitar que a chuva compacte a superfície e crie uma crosta superficial, recomenda-se a aplicação de uma camada de cobertura (mulching), como composto ou folhas secas.

Um ponto crucial é evitar o pisoteio nos canteiros após o corte; a pressão mecânica de calçados sobre solo úmido anula a porosidade criada pelas raízes.

Limitações e contraindicações

A manutenção das raízes no solo não é uma regra universal e deve ser descartada em cenários onde o risco fitossanitário supera o benefício estrutural:

Plantas doentes: Devem ser removidas completamente com a raiz para evitar que patógenos invernem no solo.

Devem ser removidas completamente com a raiz para evitar que patógenos invernem no solo. Sintomas de podridão: A presença de podridão radicular exige a extração total e descarte fora da área de plantio para prevenir infecções futuras.

A presença de podridão radicular exige a extração total e descarte fora da área de plantio para prevenir infecções futuras. Revolvimento profundo: Em casos onde será realizada a revirada completa do solo, o efeito de aeração por canais radiculares é perdido.

Em suma, a conservação das raízes de tagetes saudáveis é uma estratégia de baixo custo para melhorar a porosidade do solo, desde que se evite a compactação e a permanência de material infectado.