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Manejo de tagetes: a diferença entre cortar a planta e arrancar as raízes

Jardim

A limpeza tradicional do jardim no outono costuma envolver a remoção completa das plantas, deixando os canteiros vazios. No entanto, existe uma abordagem alternativa para o manejo dos tagetes (cravo-de-defunto) que prioriza a biologia do solo em vez da limpeza estética: em vez de arrancar a planta inteira, recomenda-se cortar os caules rente à base, mantendo o sistema radicular no solo durante o inverno.

Бархатцы
Photo: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бархатцы

O mecanismo de aeração radicular

A vantagem central dessa prática não é a adubação imediata, mas a alteração física da estrutura do solo. Durante os meses frios, as raízes ramificadas dos tagetes entram em decomposição gradual, desencadeando os seguintes processos:

  • Criação de microporos: A decomposição das raízes deixa canais vazios no solo, que funcionam como vias de drenagem para a entrada de ar e água.
  • Preservação da estratificação: Ao evitar a extração das raízes, evita-se a desestruturação mecânica das camadas do solo, fator crítico em solos argilosos ou saturados de umidade no outono.
  • Ciclagem de matéria orgânica: Os remanescentes radiculares integram-se à camada superficial, transformando-se em carbono orgânico disponível.

Como resultado, a compactação é reduzida, facilitando a mobilização do solo na primavera, quando a matéria orgânica remanescente termina de se decompor.

Procedimento de manejo outonal

O processo deve ser iniciado após as primeiras geadas, seguindo a lógica de minimizar a interferência física:

  • Corte da parte aérea: Com tesouras de poda, removem-se os caules rente ao chão, sem balançar ou puxar o torrão radicular.
  • Destinação da biomassa: Se as plantas estiverem saudáveis, a parte aérea pode ser triturada e encaminhada para a compostagem.
  • Proteção contra compactação: Para evitar que a chuva compacte a superfície e crie uma crosta superficial, recomenda-se a aplicação de uma camada de cobertura (mulching), como composto ou folhas secas.

Um ponto crucial é evitar o pisoteio nos canteiros após o corte; a pressão mecânica de calçados sobre solo úmido anula a porosidade criada pelas raízes.

Limitações e contraindicações

A manutenção das raízes no solo não é uma regra universal e deve ser descartada em cenários onde o risco fitossanitário supera o benefício estrutural:

  • Plantas doentes: Devem ser removidas completamente com a raiz para evitar que patógenos invernem no solo.
  • Sintomas de podridão: A presença de podridão radicular exige a extração total e descarte fora da área de plantio para prevenir infecções futuras.
  • Revolvimento profundo: Em casos onde será realizada a revirada completa do solo, o efeito de aeração por canais radiculares é perdido.

Em suma, a conservação das raízes de tagetes saudáveis é uma estratégia de baixo custo para melhorar a porosidade do solo, desde que se evite a compactação e a permanência de material infectado.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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