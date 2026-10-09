Manejo de tagetes: a diferença entre cortar a planta e arrancar as raízes

A limpeza tradicional do jardim no outono costuma envolver a remoção completa das plantas, deixando os canteiros vazios. No entanto, existe uma abordagem alternativa para o manejo dos tagetes (cravo-de-defunto) que prioriza a biologia do solo em vez da limpeza estética: em vez de arrancar a planta inteira, recomenda-se cortar os caules rente à base, mantendo o sistema radicular no solo durante o inverno.
A vantagem central dessa prática não é a adubação imediata, mas a alteração física da estrutura do solo. Durante os meses frios, as raízes ramificadas dos tagetes entram em decomposição gradual, desencadeando os seguintes processos:
Como resultado, a compactação é reduzida, facilitando a mobilização do solo na primavera, quando a matéria orgânica remanescente termina de se decompor.
O processo deve ser iniciado após as primeiras geadas, seguindo a lógica de minimizar a interferência física:
Um ponto crucial é evitar o pisoteio nos canteiros após o corte; a pressão mecânica de calçados sobre solo úmido anula a porosidade criada pelas raízes.
A manutenção das raízes no solo não é uma regra universal e deve ser descartada em cenários onde o risco fitossanitário supera o benefício estrutural:
Em suma, a conservação das raízes de tagetes saudáveis é uma estratégia de baixo custo para melhorar a porosidade do solo, desde que se evite a compactação e a permanência de material infectado.
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