Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Riscos invisíveis: monstros verdes podem ameaçar sua saúde

Jardim

A vontade de trazer o exótico para dentro de casa nem sempre caminha junto com a segurança. Muitas espécies ornamentais, populares no design de interiores, carregam riscos invisíveis que podem transformar a decoração em um problema de saúde. O perigo não está apenas na planta em si, mas na negligência sobre onde ela é posicionada e como é manipulada, podendo resultar em reações alérgicas ou intoxicações graves para pessoas e animais de estimação.

ядовитые комнатные растения
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
ядовитые комнатные растения

Adenium: a toxicidade oculta na estrutura

O Adenium, conhecido como a "rosa do deserto", atrai pelo aspecto escultural de suculenta e pela facilidade de manutenção. No entanto, sua seiva é altamente tóxica — um fato evidenciado historicamente pelo uso desse líquido para envenenar pontas de flechas.

Para quem mantém a planta em casa, a segurança depende de medidas concretas de isolamento e manuseio: a planta deve ficar longe do alcance de crianças e pets, e qualquer intervenção física, como a poda ou a troca de substrato, exige o uso de luvas e a higienização rigorosa das mãos com sabão logo em seguida.

Oleandro: fragrância e perigo letal

O Oleandro combina a estética das flores com um aroma intenso, mas é justamente esse perfume que, em ambientes fechados, pode desencadear fortes crises de cefaleia nos moradores. Mais grave, porém, é a toxicidade sistêmica da planta.

A ingestão de qualquer parte da folhagem é extremamente perigosa e pode ser fatal. Por isso, a presença de um Oleandro em casas com crianças pequenas ou animais curiosos representa um risco crítico que deve ser avaliado antes mesmo da aquisição.

Antúrio: a química da irritação

O Antúrio, onipresente em escritórios e salas, exige cuidado no contato direto. Seus tecidos contêm cristais de oxalato de cálcio, que atuam como irritantes químicos. O contato da seiva com a pele pode provocar vermelhidão imediata e reações alérgicas cutâneas.

Conhecer a composição biológica dessas espécies permite que o cultivador deixe de seguir regras genéricas e passe a gerir o ambiente de forma consciente, equilibrando a estética do jardim interno com a segurança real de quem habita o espaço.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
Mulher
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
Como recuperar e manter a maciez de toalhas de banho
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar e manter a maciez de toalhas de banho
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Mulher
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Mais populares
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares

A instalação de faixas de alumínio nos troncos impede a tração de insetos e corta a logística de transporte de pulgões por formigas.

Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
EUA e Rússia negociam transferência de controle do Nord Stream e ativos da Lukoil
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC
Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC
últimos materiais
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Como remover bolinhas de blusas de tricô com pedra-pomes
Reciclagem inusitada: potes plásticos como aliados na organização do lar
Detalhes que ofuscam: a regra do cabelo em composições de festa
Como evitar o desgaste prematuro da máquina de lavar
Análise química de resíduo em frasco de prata da era Tang revela cosmético da nobreza
Caminhos de jardim com borracha granulada: causas de falhas e instalação
Estudar em Portugal: Já não é possível mudar estatuto de turista para residente
A beleza do antigo: Niva Legend atualiza motor e conforto interior
IA nas escolas: o fosso entre o investimento tecnológico e a prática pedagógica em Portugal
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.