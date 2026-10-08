Cuidados essenciais: outono revela a verdadeira eficácia do sulfato de ferro

O tratamento de outono no pomar não é apenas uma manutenção, mas a definição da estrutura sanitária para a próxima estação. O uso do sulfato de ferro (ferro cúprico) atua como um divisor de águas: ele intervém simultaneamente como fungicida, antisséptico e micronutriente, preparando a planta para o repouso invernal.

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A lógica da aplicação pós-folhagem

Diferente das intervenções primaveris, a aplicação outonal ocorre após a queda das folhas. Esse momento de dormência permite a utilização de concentrações mais elevadas do produto, eliminando o risco de queima foliar e focando a ação diretamente na casca e nos tecidos estruturais.

A intervenção visa quatro pontos críticos:

Controle patogênico: neutralização de esporos de sarna, podridões frutíferas, oídio e diversas manchas foliares.

neutralização de esporos de sarna, podridões frutíferas, oídio e diversas manchas foliares. Higiene do caule: remoção de musgos e líquens que servem de abrigo para pragas.

remoção de musgos e líquens que servem de abrigo para pragas. Cicatrização: desinfecção de feridas, fendas causadas pelo gelo e cortes resultantes da poda de outono.

desinfecção de feridas, fendas causadas pelo gelo e cortes resultantes da poda de outono. Correção nutricional: mitigação da clorose, especialmente em macieiras, ameixeiras e framboesas.

Preparação e Dosagens Estruturais

A precisão da mistura determina a resposta da planta. O sulfato de ferro reage com metais; portanto, o uso de recipientes de plástico, vidro ou cerâmica é obrigatório. Para a dissolução completa dos cristais, recomenda-se água morna (até 40 °C).

Proporções recomendadas (para 10 litros de água):

Cultura / Objetivo Concentração Quantidade Árvores jovens (até 3 anos) 1-2% 100-200 g Frutíferas de caroço (cereja, ameixa, damasco) 3% 300 g Frutíferas de semente (maçã, pera) e videiras 3-5% 300-500 g Combate a líquens e musgos 5% 500 g Desinfecção de feridas e cavidades 1-10% 100-1000 g

Referência prática: uma colher de sopa comporta aproximadamente 20-25 g do produto.

Protocolo de Execução e Condições Climáticas

Para que a aplicação resulte em proteção real, a ação deve seguir a resposta do ambiente:

Janela temporal: iniciar após a queda massiva das folhas e antes das geadas estabilizadas, preferencialmente com temperaturas entre 5 °C e 15 °C.

iniciar após a queda massiva das folhas e antes das geadas estabilizadas, preferencialmente com temperaturas entre 5 °C e 15 °C. Estabilidade climática: optar por dias secos e sem vento. A ausência de chuvas nos 3 a 5 dias subsequentes é vital, pois a água remove a película protetora.

optar por dias secos e sem vento. A ausência de chuvas nos 3 a 5 dias subsequentes é vital, pois a água remove a película protetora. Preparação física: remover a serapilheira do solo e raspar cascas soltas ou musgos excessivos antes da pulverização.

remover a serapilheira do solo e raspar cascas soltas ou musgos excessivos antes da pulverização. Técnica de aplicação: o fluxo deve ser descendente — da copa ao tronco e ao colo da planta — até que a casca apresente um brilho úmido.

Alerta de incompatibilidade: o sulfato de ferro jamais deve ser misturado com cal ou inseticidas fosforados (como o Carbofós). Para a pintura (caiação) dos troncos, utilize formulações específicas ou separe as operações por intervalos de tempo.

Intervenção contra a Clorose

Quando a planta apresenta folhas amareladas com nervuras verdes, há um sinal claro de deficiência de ferro. Para converter o sulfato em uma forma de rápida absorção, utiliza-se a seguinte composição:

Dissolver 1 colher de sopa de sulfato de ferro e 1 colher de chá de ácido cítrico em 3 litros de água morna. Esta solução deve ser aplicada em até 2 horas após o preparo, devido à rápida degradação de suas propriedades ao ar livre.

A disciplina nesta etapa de outono reflete-se na resiliência do pomar durante o inverno e na vigorosidade da brotação na primavera seguinte.