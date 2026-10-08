Cuidados essenciais: outono revela a verdadeira eficácia do sulfato de ferro

O tratamento de outono no pomar não é apenas uma manutenção, mas a definição da estrutura sanitária para a próxima estação. O uso do sulfato de ferro (ferro cúprico) atua como um divisor de águas: ele intervém simultaneamente como fungicida, antisséptico e micronutriente, preparando a planta para o repouso invernal.
Diferente das intervenções primaveris, a aplicação outonal ocorre após a queda das folhas. Esse momento de dormência permite a utilização de concentrações mais elevadas do produto, eliminando o risco de queima foliar e focando a ação diretamente na casca e nos tecidos estruturais.
A intervenção visa quatro pontos críticos:
A precisão da mistura determina a resposta da planta. O sulfato de ferro reage com metais; portanto, o uso de recipientes de plástico, vidro ou cerâmica é obrigatório. Para a dissolução completa dos cristais, recomenda-se água morna (até 40 °C).
Proporções recomendadas (para 10 litros de água):
|Cultura / Objetivo
|Concentração
|Quantidade
|Árvores jovens (até 3 anos)
|1-2%
|100-200 g
|Frutíferas de caroço (cereja, ameixa, damasco)
|3%
|300 g
|Frutíferas de semente (maçã, pera) e videiras
|3-5%
|300-500 g
|Combate a líquens e musgos
|5%
|500 g
|Desinfecção de feridas e cavidades
|1-10%
|100-1000 g
Referência prática: uma colher de sopa comporta aproximadamente 20-25 g do produto.
Para que a aplicação resulte em proteção real, a ação deve seguir a resposta do ambiente:
Alerta de incompatibilidade: o sulfato de ferro jamais deve ser misturado com cal ou inseticidas fosforados (como o Carbofós). Para a pintura (caiação) dos troncos, utilize formulações específicas ou separe as operações por intervalos de tempo.
Quando a planta apresenta folhas amareladas com nervuras verdes, há um sinal claro de deficiência de ferro. Para converter o sulfato em uma forma de rápida absorção, utiliza-se a seguinte composição:
Dissolver 1 colher de sopa de sulfato de ferro e 1 colher de chá de ácido cítrico em 3 litros de água morna. Esta solução deve ser aplicada em até 2 horas após o preparo, devido à rápida degradação de suas propriedades ao ar livre.
A disciplina nesta etapa de outono reflete-se na resiliência do pomar durante o inverno e na vigorosidade da brotação na primavera seguinte.
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