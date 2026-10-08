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Cobertura morta no solo: a diferença entre a terra nua e a proteção orgânica

Jardim

Manter o solo exposto no jardim é um erro técnico. Na natureza, a terra nunca fica nua; florestas e campos são permanentemente cobertos por camadas de folhas, agulhas de pinheiro e grama seca. Essa barreira natural protege as raízes contra oscilações térmicas e a dessecação, evitando a formação de crostas compactas que bloqueiam a oxigenação do sistema radicular.

Мульчирование грядки
Photo: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мульчирование грядки

A mecânica de proteção e a dinâmica nutricional

A cobertura morta, ou mulching, mimetiza esse ciclo natural. A aplicação de materiais orgânicos — como cascas de pinheiro ou lariço, turfa, feno ou palha — altera a física do ambiente: a evaporação da água é reduzida e a luz necessária para a germinação de sementes de ervas daninhas é bloqueada, diminuindo a dependência de irrigações constantes e de revolvimentos manuais do solo.

Além de atuar como escudo, essa camada orgânica funciona como um biorreator. Ela serve de habitat e alimento para microrganismos do solo que, ao processarem a matéria orgânica, transformam a cobertura em nutrientes assimiláveis pelas plantas.

Otimização do processo

Como a atividade microbiana consome o material, a renovação da cobertura deve ocorrer de uma a duas vezes por ano. Para potencializar essa dinâmica e transformar a proteção em adubação, é possível integrar fertilizantes granulados, como o Aminosil, à camada orgânica. Essa intervenção fornece ácidos húmicos e aminoácidos diretamente às raízes, influenciando a estrutura do solo e a vitalidade vegetal.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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