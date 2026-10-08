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Vaso autoirrigável Pauliina: o risco de preencher o reservatório no transplante

Jardim

O vaso autoirrigável Pauliina, da Orthex, costuma ser vendido como uma apólice de seguro para plantas exigentes. No entanto, a conveniência do reservatório esconde uma armadilha técnica: encher a base de água imediatamente após o transplante. Quando isso acontece, a camada inferior do substrato torna-se uma lama anaeróbica, sufocando as raízes antes mesmo que elas consigam se adaptar e alcançar a zona de capilaridade.

Комнатные растения
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения

A lógica do dispositivo não é a de um simples "balde sob o vaso", mas de um sistema de transporte hídrico. Para que a água suba, é necessário que os pelos radiculares estejam em contato real com a camada úmida, o que exige tempo de crescimento. O sistema é composto por um corpo externo, uma grade interna removível e um indicador de nível com boia. Antes de plantar, é fundamental verificar se a boia desliza livremente no tubo e se a grade está devidamente travada; qualquer travamento na boia gera leituras falsas, levando ao erro crítico de superirrigação ou dessecação.

Montagem e a escolha do substrato

Não há necessidade de preencher o fundo com argila expandida ou brita. A grade do Pauliina foi projetada para permitir o contato pontual do solo com a água; camadas densas de pedregulhos podem, na verdade, obstruir a subida capilar da água. O ideal é utilizar um substrato universal aerado, enriquecido com perlita, que garanta a oxigenação necessária para as raízes.

O processo de montagem deve seguir a ordem material: primeiro, a verificação da boia; depois, a deposição do substrato sobre a grade, sem compactá-lo excessivamente para preservar os poros de ar. Ao posicionar a planta, as bordas do torrão devem ser levemente soltas para estimular a exploração do novo meio. O nível final da terra deve ficar entre 1,5 e 2 cm abaixo da borda do vaso, finalizando com uma pressão leve, apenas para dar estabilidade à planta.

A fase de adaptação: o veto à irrigação inferior

O erro mais comum é preencher o reservatório até o máximo no dia do plantio. Durante as primeiras 2 a 4 semanas, a rega deve ser feita exclusivamente por cima. Essa prática permite que o substrato se acomode ao redor das raízes e cria a conexão física necessária com a umidade sem o risco de apodrecimento por falta de oxigênio. Nesse período, a planta direciona suas raízes para baixo, em direção à grade.

A transição para o uso do reservatório só deve ocorrer quando a planta apresentar novos brotos ou folhas — o sinal biológico de que o sistema radicular está desenvolvido o suficiente para sustentar a autoirrigação.

Ritmo de rega e a necessidade de repouso

Existe a ideia equivocada de que a boia deve estar sempre no nível máximo. As raízes precisam de ciclos de aeração. Quando o indicador atinge o mínimo, não se deve reabastecer o vaso imediatamente. É recomendável deixar o reservatório vazio por um período de 3 a 7 dias. Essa pausa permite que a base do solo seque e seja oxigenada antes da próxima carga de água, que deve ser preenchida apenas até a marca máxima indicada.

Nutrição e manutenção química

A adubação em vasos autoirrigáveis exige cautela: a dose deve ser reduzida pela metade em relação ao que indica a embalagem para regas superficiais. Como não há a drenagem excessiva para um pratinho, os sais e nutrientes ficam retidos no substrato, aumentando consideravelmente o risco de queima química das raízes.

Eventuais manchas brancas na superfície do solo não são necessariamente fungos, mas a cristalização de sais minerais transportados pela subida da água. Esse excesso pode ser removido com uma colher ou trocando a camada superficial da terra. A cada 1 ou 2 anos, recomenda-se a revisão completa do vaso, a limpeza dos componentes e a substituição total do substrato.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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