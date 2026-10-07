Morangueiro no outono: a importância de manter a folhagem para a colheita seguinte

No outono, o morangueiro não entra em dormência imediata; ele inicia uma reestruturação interna profunda. Enquanto as folhas permanecem verdes, a planta sintetiza substâncias orgânicas e as direciona para o coração do sistema: a coroa e as raízes. É este fluxo energético que define a robustez da planta no inverno e a produtividade da colheita seguinte. Intervir nesse processo guiando-se apenas por datas fixas no calendário, sem ler o estado real de cada pé, pode resultar em ações redundantes ou prejudiciais.
A manutenção das folhas verdes durante o outono é a ferramenta principal de nutrição da planta. Através da fotossíntese, o morangueiro acumula as reservas necessárias para despertar na primavera, antes mesmo que as novas folhas estejam plenamente funcionais. Uma poda drástica e injustificada da massa verde neste período compromete a vitalidade do arbusto.
Para as variedades de verão, a renovação — a remoção de folhas velhas ou doentes logo após a colheita — é aceitável para que a planta regenere seu aparelho foliar. Já nas variedades remontantes, a dinâmica é distinta: elas podem frutificar até a chegada do frio, desenvolvendo simultaneamente novos brotos e flores. Nesses casos, a perda de qualquer folha saudável drena recursos de uma planta já exausta. Em períodos de oscilações térmicas, essas variedades exigem suporte antiestresse, como o uso de bioestimulantes à base de extratos de abetos jovens (ex: Vitalizer), para mitigar o impacto das variações climáticas.
Antes de aplicar fertilizantes, é preciso analisar os sinais emitidos pela planta, evitando confundir reações naturais com patologias:
A adubação de outono deve ser um cálculo, não um ritual. A planta extrai nutrientes específicos para produzir frutos (aproximadamente 25g de nitrogênio, 5g de fósforo e 45g de potássio para cada 10kg de morangos). Contudo, devolver mecanicamente esses valores ao solo é um erro, pois parte dos elementos já está presente na matéria orgânica ou retorna via decomposição das folhas.
A sequência lógica deve ser: estimar a exportação de nutrientes $rightarrow$ analisar o solo $rightarrow$ verificar a disponibilidade do elemento $rightarrow$ calcular a necessidade real $rightarrow$ aplicar o fertilizante. Para evitar superdosagens, recomenda-se o uso de complexos especializados, como o "Agromera Dois compostos PRIMAVERA/OUTONO".
O nitrogênio exige cautela extrema: embora necessário para a preparação invernal, o excesso tardio pode estimular um crescimento desnecessário, prejudicando a aclimatação ao frio. O potássio, que regula o balanço hídrico e o transporte de substâncias, deve ser aplicado considerando o tipo de solo: em solos arenosos ele é lixiviado rapidamente, enquanto em solos compactos pode se acumular, tornando a rega excessiva com fertilizantes ineficaz.
As raízes do morangueiro concentram-se na camada superficial. Se a planta murcha mesmo em solo úmido, a causa não é a fome, mas a hipóxia ou podridões (como a fitóftora). Nesses casos, fertilizantes são inúteis; a solução reside na drenagem e na eliminação de zonas de estagnação de água.
O outono é o momento da higienização. Remover frutos podres e folhas afetadas reduz a pressão de fungos como a podridão cinzenta e o antracnose. Vale notar que a pulverização indiscriminada de fungicidas não substitui a base estrutural: rotação de culturas, escolha do local correto e uso de mudas sadias.
Para novos canteiros, a preparação começa antes do plantio, focando no escoamento da água para evitar o encharcamento crônico. A aplicação de farinha dolomítica não deve ser automática: se o solo já for alcalino, isso bloqueará a absorção de ferro e zinco, impactando as gemas de floração do próximo ciclo.
A cobertura (mulching) não deve seguir o calendário, mas sim o estado do solo e da planta. Cobrir precocemente cria um "efeito estufa" que impede a planta de entrar no estado de repouso. Em regiões frias, o indicador ideal é o resfriamento constante do solo para aproximadamente +4,4 °C; somente então deve-se aplicar a camada de palha (geralmente entre 5 e 7,5 cm).
Canteiros antigos (variedades de verão): renovação foliar pós-colheita, remoção de partes doentes, controle de estolões e ajuste nutricional.
Variedades remontantes: preservação da folhagem saudável até o fim da temporada, remoção de podridões, irrigação moderada e proteção contra estresses climáticos.
Novos plantios: preparação da drenagem e do solo $rightarrow$ plantio $rightarrow$ enraizamento $rightarrow$ proteção invernal.
O objetivo central do outono não é expandir o tamanho do arbusto, mas garantir uma transição suave para o repouso, com reservas energéticas suficientes para um arranque vigoroso na primavera.
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A eficácia da decomposição e a supressão de colônias bacterianas dependem da profundidade de inserção das folhas no canteiro.