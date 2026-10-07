Morangueiro no outono: a importância de manter a folhagem para a colheita seguinte

No outono, o morangueiro não entra em dormência imediata; ele inicia uma reestruturação interna profunda. Enquanto as folhas permanecem verdes, a planta sintetiza substâncias orgânicas e as direciona para o coração do sistema: a coroa e as raízes. É este fluxo energético que define a robustez da planta no inverno e a produtividade da colheita seguinte. Intervir nesse processo guiando-se apenas por datas fixas no calendário, sem ler o estado real de cada pé, pode resultar em ações redundantes ou prejudiciais.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Осенняя подготовка клубники к зиме

A função da folhagem como centro energético

A manutenção das folhas verdes durante o outono é a ferramenta principal de nutrição da planta. Através da fotossíntese, o morangueiro acumula as reservas necessárias para despertar na primavera, antes mesmo que as novas folhas estejam plenamente funcionais. Uma poda drástica e injustificada da massa verde neste período compromete a vitalidade do arbusto.

Para as variedades de verão, a renovação — a remoção de folhas velhas ou doentes logo após a colheita — é aceitável para que a planta regenere seu aparelho foliar. Já nas variedades remontantes, a dinâmica é distinta: elas podem frutificar até a chegada do frio, desenvolvendo simultaneamente novos brotos e flores. Nesses casos, a perda de qualquer folha saudável drena recursos de uma planta já exausta. Em períodos de oscilações térmicas, essas variedades exigem suporte antiestresse, como o uso de bioestimulantes à base de extratos de abetos jovens (ex: Vitalizer), para mitigar o impacto das variações climáticas.

Diagnóstico visual e leitura da planta

Antes de aplicar fertilizantes, é preciso analisar os sinais emitidos pela planta, evitando confundir reações naturais com patologias:

Tons púrpuras ou avermelhados: frequentemente são respostas naturais ao declínio da temperatura ou ao envelhecimento natural, e não necessariamente uma doença.

frequentemente são respostas naturais ao declínio da temperatura ou ao envelhecimento natural, e não necessariamente uma doença. Amarelamento de folhas velhas: pode ser um processo normal de senescência, mas também pode indicar deficiência de nitrogênio ou problemas radiculares.

pode ser um processo normal de senescência, mas também pode indicar deficiência de nitrogênio ou problemas radiculares. Folhas jovens claras com nervuras verdes: sinalizam a indisponibilidade de ferro ou manganês, geralmente ligada ao pH inadequado do solo ou ao encharcamento.

sinalizam a indisponibilidade de ferro ou manganês, geralmente ligada ao pH inadequado do solo ou ao encharcamento. Excesso de folhagem com baixa produtividade: reflexo de excesso de nitrogênio, plantio muito denso ou idade avançada do pé, e não apenas falta de fósforo.

Equilíbrio nutricional e a lógica da reposição

A adubação de outono deve ser um cálculo, não um ritual. A planta extrai nutrientes específicos para produzir frutos (aproximadamente 25g de nitrogênio, 5g de fósforo e 45g de potássio para cada 10kg de morangos). Contudo, devolver mecanicamente esses valores ao solo é um erro, pois parte dos elementos já está presente na matéria orgânica ou retorna via decomposição das folhas.

A sequência lógica deve ser: estimar a exportação de nutrientes $rightarrow$ analisar o solo $rightarrow$ verificar a disponibilidade do elemento $rightarrow$ calcular a necessidade real $rightarrow$ aplicar o fertilizante. Para evitar superdosagens, recomenda-se o uso de complexos especializados, como o "Agromera Dois compostos PRIMAVERA/OUTONO".

O nitrogênio exige cautela extrema: embora necessário para a preparação invernal, o excesso tardio pode estimular um crescimento desnecessário, prejudicando a aclimatação ao frio. O potássio, que regula o balanço hídrico e o transporte de substâncias, deve ser aplicado considerando o tipo de solo: em solos arenosos ele é lixiviado rapidamente, enquanto em solos compactos pode se acumular, tornando a rega excessiva com fertilizantes ineficaz.

Sanidade radicular e manutenção

As raízes do morangueiro concentram-se na camada superficial. Se a planta murcha mesmo em solo úmido, a causa não é a fome, mas a hipóxia ou podridões (como a fitóftora). Nesses casos, fertilizantes são inúteis; a solução reside na drenagem e na eliminação de zonas de estagnação de água.

O outono é o momento da higienização. Remover frutos podres e folhas afetadas reduz a pressão de fungos como a podridão cinzenta e o antracnose. Vale notar que a pulverização indiscriminada de fungicidas não substitui a base estrutural: rotação de culturas, escolha do local correto e uso de mudas sadias.

Implantação de novas mudas e proteção térmica

Para novos canteiros, a preparação começa antes do plantio, focando no escoamento da água para evitar o encharcamento crônico. A aplicação de farinha dolomítica não deve ser automática: se o solo já for alcalino, isso bloqueará a absorção de ferro e zinco, impactando as gemas de floração do próximo ciclo.

A cobertura (mulching) não deve seguir o calendário, mas sim o estado do solo e da planta. Cobrir precocemente cria um "efeito estufa" que impede a planta de entrar no estado de repouso. Em regiões frias, o indicador ideal é o resfriamento constante do solo para aproximadamente +4,4 °C; somente então deve-se aplicar a camada de palha (geralmente entre 5 e 7,5 cm).

Diretrizes de manejo por categoria

Canteiros antigos (variedades de verão): renovação foliar pós-colheita, remoção de partes doentes, controle de estolões e ajuste nutricional.

Variedades remontantes: preservação da folhagem saudável até o fim da temporada, remoção de podridões, irrigação moderada e proteção contra estresses climáticos.

Novos plantios: preparação da drenagem e do solo $rightarrow$ plantio $rightarrow$ enraizamento $rightarrow$ proteção invernal.

O objetivo central do outono não é expandir o tamanho do arbusto, mas garantir uma transição suave para o repouso, com reservas energéticas suficientes para um arranque vigoroso na primavera.