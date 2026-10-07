Armazenamento de vegetais: sinais de alerta e controle de microclima

As primeiras semanas após a colheita e o armazenamento são decisivas. É nesse intervalo que falhas no microclima da despensa ou do porão se manifestam, podendo comprometer todo o estoque. Segundo o agrônomo Pavel Laguta, a inspeção regular não é uma rotina burocrática, mas a única forma de ajustar as condições a tempo de evitar o apodrecimento ou a desidratação dos vegetais.
Os próprios vegetais funcionam como sensores de temperatura e umidade. Verificações semanais permitem identificar problemas através de sinais visíveis:
O equilíbrio do ambiente depende do controle da ventilação. O local deve ser arejado quando a temperatura externa for inferior à interna. Em contrapartida, durante geadas intensas, as aberturas de ventilação devem ser parcialmente fechadas para evitar que a colheita congele.
Cada grupo de cultura exige uma abordagem distinta:
Observação técnica: Caso as raízes comecem a secar, a hidratação deve ser feita no material de cobertura (areia ou serragem) e nunca diretamente no vegetal, para não induzir o apodrecimento.
A batata é particularmente sensível. Deve ser mantida em escuridão total e com circulação de ar inferior; para isso, as caixas devem ser posicionadas sobre paletes ou ripas, evitando o contato direto com o piso de concreto.
A distância entre diferentes culturas é fundamental para evitar reações químicas:
Para obter dados reais, o termômetro deve ser colocado próximo aos vegetais, e não na entrada do recinto. Em espaços maiores, recomenda-se o uso de dois aparelhos: um ao nível do chão e outro em posição elevada, dada a variação térmica entre as camadas de ar.
Ações corretivas e pragas:</n
Se surgir cheiro de fermentação ou bulbos úmidos, a remoção imediata desses itens é necessária para evitar a contaminação do lote saudável. Para combater a umidade excessiva que a ventilação não resolve, deve-se investigar falhas estruturais nas paredes ou piso. Já para o ar excessivamente seco, a colocação de recipientes abertos com água pode ajudar.
Para evitar roedores, as aberturas de ventilação devem ser protegidas com telas metálicas. Pavel Laguta alerta contra o uso de venenos próximos aos alimentos, recomendando apenas armadilhas mecânicas para o controle de camundongos.
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A eficácia da decomposição e a supressão de colônias bacterianas dependem da profundidade de inserção das folhas no canteiro.