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Galhos e troncos no jardim: 7 formas de os transformar em benefícios

Jardim

A poda sazonal transforma o jardim em um gerador de resíduos volumosos. No entanto, encarar galhos e troncos como lixo é um equívoco técnico; eles são, na verdade, biomassa disponível que pode ser reintegrada ao sistema produtivo da propriedade, evitando os custos de transporte e os riscos ambientais da queima indiscriminada.

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Photo: commons.wikimedia.org by Andy Li, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Energia e Nutrição do Solo

Troncos e galhos mais espessos de árvores frutíferas, após a secagem, funcionam como combustível eficiente. Para quem utiliza fornos ou lareiras, os gravetos finos servem como isca de fogo, enquanto a cinza resultante da combustão retorna ao solo como um corretivo rico em potássio.

A escolha da espécie é crucial para a segurança da infraestrutura: madeiras resinosas (como coníferas) podem obstruir chaminés, enquanto o carvalho, por gerar um calor intenso, pode fissurar a alvenaria de fogões se não for misturado a outras madeiras. Importante: plantas tóxicas jamais devem ser utilizadas como combustível.

Ciclo Orgânico e Compostagem

A integração de galhos finos na compostagem, intercalados com folhas e terra, promove a aeração da pilha. Galhos maiores, posicionados na base do compostor, criam canais de oxigênio que aceleram a decomposição da matéria orgânica superior.

O uso de trituradores transforma resíduos em mulch (cobertura vegetal). Contudo, há um trade-off sanitário: galhos infectados podem propagar patógenos. Para mitigar esse risco, a serragem de material suspeito deve ser tratada com água fervente e exposta ao sol antes de ser aplicada no solo.

Estruturas Funcionais e Cultivo

A madeira saudável pode ser convertida em suportes mecânicos. Galhos apontados servem como tutores para tomates, ervilhas e feijões, ou como apoios para galhos carregados de frutos em macieiras e ameixeiras.

Uma aplicação avançada é a construção de canteiros elevados via técnica de camadas: a base é composta por galhos grossos para garantir a drenagem, seguida por galhos finos, caules grossos (como de girassol ou abóbora), terra, palha e cinzas. A rega abundante inicia a decomposição lenta, transformando a estrutura em um reservatório de nutrientes.

Interações Ecológicas e Utilidades

A morfologia da planta define seu uso decorativo e técnico. Ramos flexíveis de videiras permitem a criação de cercas vivas e zoneamento do espaço. Já a aplicação de galhos retos pode viabilizar a criação de colhedores de frutos rudimentares, utilizando garrafas plásticas fixadas para evitar danos ao fruto durante a colheita.

Além disso, a disposição estratégica de resíduos lenhosos oferece benefícios sistêmicos:

  • Controle Biológico: Pequenas pilhas de galhos em cantos isolados do jardim criam habitats para joaninhas, besouros predadores e lagartos, que atuam no controle natural de pragas.
  • Infraestrutura de Caminhos: Em áreas úmidas, galhos servem como camada de base para drenagem, cobertos posteriormente por areia ou mulch.
  • Delimitação: Galhos retos funcionam como bordas para canteiros ou marcadores de plantio para bulbos.

A Questão da Queima

A incineração deve ser restrita a casos de fitossanidade, especificamente para eliminar patógenos de plantas doentes. Devido a normas rigorosas de segurança — que exigem fossos específicos, distâncias mínimas de edificações (entre 7,5m e 15m) e faixas de mineralização ao redor do fogo — a queima torna-se inviável em pequenos lotes, reforçando a necessidade de métodos de reciclagem orgânica.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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