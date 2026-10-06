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Propagação de groselhas: quatro técnicas conforme o estágio da planta

Jardim

Expandir o pomar de groselhas não exige necessariamente o investimento em mudas comerciais. A preservação das características varietais e a taxa de sobrevivência dos novos arbustos dependem da escolha da técnica de propagação adequada ao estágio de vida da planta. Irina Kuznetsova, especialista em horticultura, detalha quatro abordagens que alteram a estrutura e a quantidade de plantas no terreno.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Propagação por Alporquia e Enxertos de Solo

A alporquia é a via mais segura para quem busca a máxima taxa de sobrevivência, pois a nova planta desenvolve seu sistema radicular enquanto permanece conectada ao fluxo de nutrientes do arbusto matriz. O objetivo aqui é a transição gradual da dependência para a autonomia.

O procedimento ocorre na primavera, antes do início do crescimento vigoroso. Um ramo saudável é curvado e fixado em uma pequena cava, sendo posteriormente coberto com solo. A resposta da planta manifesta-se no outono: no ponto de contato com a terra, formam-se raízes que permitem a separação definitiva e o transplante do novo exemplar.

Escalonamento via Estaquia

Quando a meta é a produção em massa de mudas de um mesmo cultivar, a estaquia torna-se a ferramenta principal. Esta técnica exige um controle mais rigoroso do ambiente de enraizamento para garantir a viabilidade do material.

Existem duas janelas temporais distintas: a estaquia de ramos verdes, realizada no início do verão, onde as estacas são mantidas em substrato de turfa e areia para equilibrar a retenção de umidade e a oxigenação; e a de ramos lenhosos, preparada no outono, permitindo o plantio direto no solo antes do período de dormência invernal.

Divisão do Arbusto e Rejuvenescimento Estrutural

Reservada para plantas com mais de cinco anos, a divisão do arbusto atua simultaneamente como propagação e renovação. A intervenção interrompe a estagnação de plantas maduras, estimulando a emissão de novos brotos.

O processo envolve a extração completa da planta e sua fragmentação em partes viáveis. Para que a ação resulte em sucesso, cada divisão deve possuir raízes desenvolvidas e ramos jovens saudáveis, sendo transplantadas imediatamente para novos locais de cultivo.

Estacas Combinadas para Variedades Nobres

Para a multiplicação acelerada de variedades raras ou de alta produtividade, utiliza-se o método de estacas combinadas. A lógica reside na integração de tecidos de diferentes idades para forçar a formação rápida do sistema radicular.

Uma vez que as primeiras raízes emergem, as mudas são transferidas para o solo. O uso de estimulantes de crescimento nesta fase visa acelerar a adaptação e a biomassa da planta, preparando-a estruturalmente para suportar a primeira invernada.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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