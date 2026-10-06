Brotos basais em árvores frutíferas: a diferença entre o corte superficial e a remoção na base

A luta contra os brotos basais em cerejeiras, ameixeiras e macieiras frequentemente se torna um ciclo interminável para o jardineiro. O corte superficial, realizado ao nível do solo, mantém vivas as gemas subterrâneas, resultando em uma resposta imediata da planta: no lugar de um único ramo removido, surge um aglomerado de novos brotos.

Photo: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Поросль

A intervenção na base do crescimento

Para interromper a proliferação desordenada, a ação deve deslocar-se da superfície para a origem estrutural do broto. O objetivo não é apenas remover a parte visível, mas neutralizar a base de onde o crescimento emerge:

Afaste cuidadosamente a terra ao redor do broto jovem.

Identifique o ponto exato onde o ramo se desprende da raiz esquelética da árvore.

Realize o corte precisamente nessa junção, evitando a permanência de qualquer toco.

Execute a operação com precisão para não comprometer a integridade da raiz principal.

Ao eliminar as gemas dormentes na base, a frequência e a intensidade do ressurgimento desses ramos são drasticamente reduzidas.

O broto como resposta ao estresse

O surgimento massivo de brotos raramente é um evento isolado; é a manifestação visível de um desequilíbrio interno. Conforme indicado pelo portal dzen. ru, a árvore ativa esses mecanismos de autopreservação quando detecta ameaças à sua estrutura, tentando garantir a sobrevivência através de novos eixos de crescimento. Os gatilhos comuns incluem:

Danos mecânicos nas raízes durante a movimentação de terra no entorno do tronco.

Congelamentos severos que comprometem a copa durante o inverno.

Períodos prolongados de seca e déficit hídrico.

Podas radicais que rompem a proporção entre a massa foliar e a capacidade do sistema radicular.

Perspectiva de longo prazo

É fundamental compreender que a capacidade de emitir brotos é intrínseca à biologia de uma árvore saudável e ativa. Não existe uma solução definitiva para anular essa função biológica. No entanto, a combinação entre a remoção técnica na base e a mitigação dos fatores de estresse altera a resposta da planta, resultando em um pomar mais equilibrado e com menor necessidade de intervenções constantes.