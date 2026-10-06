Estacas de plantas: a influência do ângulo do corte e do substrato no enraizamento

A propagação por estacas é frequentemente vista como um processo simplista de corte e plantio, mas a realidade biológica é mais rigorosa. O insucesso — manifestado pelo apodrecimento ou dessecação do caule — raramente é fruto do acaso, mas sim da negligência em relação à fisiologia da planta e à precisão técnica da execução.
A viabilidade da estaca começa na escolha do material. As extremidades dos brotos jovens são preferíveis por concentrarem maior densidade de nutrientes e apresentarem processos de regeneração mais ativos; o uso de segmentos centrais ou galhos lignificados (velhos) reduz drasticamente a taxa de pegamento.
A precisão do corte é um fator determinante para a sobrevivência: a extremidade superior deve ser cortada em ângulo reto, minimizando a perda hídrica e acelerando a cicatrização. Já a base exige um corte oblíquo, entre 35 e 45 graus. Essa inclinação amplia a superfície de tecido exposta, facilitando a formação do calo — a massa celular que servirá de base para as novas raízes.
Um corte irregular, esmagado ou ressecado torna a estaca inviável, pois as células danificadas necrosam, impedindo a rizogênese. Para evitar isso, é indispensável o uso de ferramentas esterilizadas e com corte extremamente afiado.
Para que o sistema radicular se desenvolva, o substrato deve ser poroso e com alta capacidade de retenção de umidade, garantindo a troca gasosa. A ausência de oxigênio no solo provoca a asfixia das raízes e subsequentemente o apodrecimento. O processo é otimizado em temperaturas entre 20 e 25°C, que aceleram a divisão celular, enquanto a alta umidade relativa do ar evita que a estaca transpire mais do que consegue absorver.
Quanto às dimensões, estacas entre 15 e 30 cm são ideais. Segmentos excessivamente longos são mais suscetíveis ao apodrecimento, enquanto os excessivamente curtos carecem de reservas energéticas e gemas suficientes para a folhagem.
O enraizamento pode ser estimulado via regulação hormonal e simbiose fúngica:
O fluxo operacional deve seguir rigorosamente esta sequência:
As primeiras duas a três semanas definem a sobrevivência da planta. O ambiente exige estabilidade térmica, luz intensa porém difusa e umidade constante do solo. O equilíbrio hídrico é delicado: a dessecação é fatal, mas o excesso de água bloqueia a respiração celular e induz a podridão.
A cobertura deve ser levantada periodicamente para ventilação, evitando que o acúmulo de condensação favoreça o desenvolvimento de patógenos fúngicos.
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