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Estacas de plantas: a influência do ângulo do corte e do substrato no enraizamento

Jardim

A propagação por estacas é frequentemente vista como um processo simplista de corte e plantio, mas a realidade biológica é mais rigorosa. O insucesso — manifestado pelo apodrecimento ou dessecação do caule — raramente é fruto do acaso, mas sim da negligência em relação à fisiologia da planta e à precisão técnica da execução.

47-летний инструктор по обрезке показывает угол среза на ветке груши
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
47-летний инструктор по обрезке показывает угол среза на ветке груши

A Seleção e a Geometria do Corte

A viabilidade da estaca começa na escolha do material. As extremidades dos brotos jovens são preferíveis por concentrarem maior densidade de nutrientes e apresentarem processos de regeneração mais ativos; o uso de segmentos centrais ou galhos lignificados (velhos) reduz drasticamente a taxa de pegamento.

A precisão do corte é um fator determinante para a sobrevivência: a extremidade superior deve ser cortada em ângulo reto, minimizando a perda hídrica e acelerando a cicatrização. Já a base exige um corte oblíquo, entre 35 e 45 graus. Essa inclinação amplia a superfície de tecido exposta, facilitando a formação do calo — a massa celular que servirá de base para as novas raízes.

Um corte irregular, esmagado ou ressecado torna a estaca inviável, pois as células danificadas necrosam, impedindo a rizogênese. Para evitar isso, é indispensável o uso de ferramentas esterilizadas e com corte extremamente afiado.

Ambiente e Suporte Biológico

Para que o sistema radicular se desenvolva, o substrato deve ser poroso e com alta capacidade de retenção de umidade, garantindo a troca gasosa. A ausência de oxigênio no solo provoca a asfixia das raízes e subsequentemente o apodrecimento. O processo é otimizado em temperaturas entre 20 e 25°C, que aceleram a divisão celular, enquanto a alta umidade relativa do ar evita que a estaca transpire mais do que consegue absorver.

Quanto às dimensões, estacas entre 15 e 30 cm são ideais. Segmentos excessivamente longos são mais suscetíveis ao apodrecimento, enquanto os excessivamente curtos carecem de reservas energéticas e gemas suficientes para a folhagem.

O enraizamento pode ser estimulado via regulação hormonal e simbiose fúngica:

  • Hormônios (Auxinas): O gel enraizador "FITOCLON" atua na interface do corte, criando uma barreira protetora contra infecções, retendo a umidade e sinalizando quimicamente o início do crescimento radicular. Aplica-se o gel nos 15-20 mm inferiores da estaca.
  • Simbiontes: A introdução de fungos micorrízicos, como o preparado "Micorriza-profi" (marca "MULTIFORMULA"), diretamente no solo ou na cova (1,5 a 3 g por litro), estabelece uma simbiose que regula o equilíbrio hídrico e amplia a capacidade de absorção de nutrientes.

Protocolo de Execução

O fluxo operacional deve seguir rigorosamente esta sequência:

  1. Desinfecção de tesouras ou facas; corte preciso da base (diagonal) e do topo (reto).
  2. Preparação do substrato com a adição de "Micorriza-profi".
  3. Aplicação do gel "FITOCLON" na base da estaca.
  4. Plantio com compactação firme do substrato para eliminar bolsas de ar.
  5. Irrigação imediata e instalação de cobertura transparente (vidro ou plástico) para criar um efeito estufa.

Fase Crítica de Adaptação

As primeiras duas a três semanas definem a sobrevivência da planta. O ambiente exige estabilidade térmica, luz intensa porém difusa e umidade constante do solo. O equilíbrio hídrico é delicado: a dessecação é fatal, mas o excesso de água bloqueia a respiração celular e induz a podridão.

A cobertura deve ser levantada periodicamente para ventilação, evitando que o acúmulo de condensação favoreça o desenvolvimento de patógenos fúngicos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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