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Poda da framboesa remontante: corte total no outono elimina refúgios de pragas

Jardim

Muitos cultivadores cometem o erro de hesitar diante da poda da framboesa remontante, mantendo ramos para "completar o crescimento" ou preservando hastes que ainda sustentam frutos tardios. Essa tolerância, porém, resulta em frutos menores e abre caminho para patógenos. A remoção total da parte aérea no outono não é apenas uma limpeza, mas a base para a vigorosidade da colheita seguinte.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A lógica da poda radical

Diferente das variedades tradicionais, a framboesa remontante produz frutos em ramos do ano corrente. Manter a madeira do ano anterior compromete a estrutura futura da planta por três fatores principais:

  • Sanidade do pomar: Hastes velhas servem de refúgio para larvas de galhas e esporos de ferrugem. O corte rente ao solo elimina esses nichos de hibernação.
  • Equilíbrio energético: Tentar forçar duas colheitas (verão e outono) exaure a planta. O resultado é a redução do calibre dos frutos e a impossibilidade de amadurecimento total antes das primeiras geadas.
  • Pureza fitossanitária: O ciclo de floração tardia dessas variedades coincide com o período posterior ao voo do besouro da framboesa, permitindo frutos limpos sem a necessidade de intervenções químicas agressivas.

Sincronia e execução

O gatilho para a poda não é a data do calendário, mas a resposta fisiológica da planta. O momento ideal ocorre quando as folhas amarelam e começam a cair; este é o sinal de que os nutrientes migraram dos caules para o sistema radicular. Em regiões de clima temperado, isso geralmente acontece no final de outubro.

Intervir precocemente, com a folhagem ainda verde (em setembro), subtrai as reservas energéticas essenciais para o inverno. Caso o prazo outonal seja perdido, a operação deve ser transferida para o início da primavera, antes da abertura dos gemos.

Técnica de corte:

  • Os ramos devem ser removidos ao nível do solo.
  • É fundamental evitar a formação de "toco", pois resíduos de caule estimulam brotos fracos e atraem pragas.
  • Recomenda-se o uso de tesoura de poda afiada ou foice de jardim.

Nota: Este método aplica-se exclusivamente a variedades remontantes. A framboesa de verão, que produz em ramos do segundo ano, perderia toda a produção se submetida a este corte.

Preparação do sistema radicular para o inverno

Uma vez removida a parte aérea, o foco desloca-se para a raiz, garantindo que a planta tenha força para a retomada primaveril através de três etapas:

1. Nutrição Estrutural
Nesta fase, o nitrogênio é contraindicado, pois estimularia crescimentos tardios e frágeis. O foco deve ser o fósforo e o potássio, aplicados em sulcos rasos (7-10 cm) para não lesionar as raízes superficiais.

Opção de Adubação Dosagem por m² Efeito Estrutural
Complexo Mineral Superfosfato (25-30g) + Sulfato de Potássio (15-20g) Aumenta a resistência ao frio e o desenvolvimento dos gemos.
Método Orgânico Cinzas de madeira (1-2 copos) Não misturar com superfosfato para evitar a insolubilidade do fósforo.

2. Irrigação de Recarga
Em outonos secos, é vital saturar o solo com aproximadamente 30-40 litros de água por m². O solo úmido congela mais lentamente e em profundidades menores, protegendo a integridade das raízes contra geadas severas.

3. Cobertura Térmica (Mulching)
A etapa final consiste na aplicação de uma camada de 5-8 cm de turfa, húmus ou composto. Esta barreira retém a umidade e amortece as oscilações térmicas bruscas durante os degelos invernais.

A sequência rigorosa — poda no amarelecimento das folhas, nutrição direcionada e proteção radicular — transforma a manutenção em um investimento na qualidade e no calibre da colheita futura.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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