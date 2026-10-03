Poda da framboesa remontante: corte total no outono elimina refúgios de pragas

Muitos cultivadores cometem o erro de hesitar diante da poda da framboesa remontante, mantendo ramos para "completar o crescimento" ou preservando hastes que ainda sustentam frutos tardios. Essa tolerância, porém, resulta em frutos menores e abre caminho para patógenos. A remoção total da parte aérea no outono não é apenas uma limpeza, mas a base para a vigorosidade da colheita seguinte.
Diferente das variedades tradicionais, a framboesa remontante produz frutos em ramos do ano corrente. Manter a madeira do ano anterior compromete a estrutura futura da planta por três fatores principais:
O gatilho para a poda não é a data do calendário, mas a resposta fisiológica da planta. O momento ideal ocorre quando as folhas amarelam e começam a cair; este é o sinal de que os nutrientes migraram dos caules para o sistema radicular. Em regiões de clima temperado, isso geralmente acontece no final de outubro.
Intervir precocemente, com a folhagem ainda verde (em setembro), subtrai as reservas energéticas essenciais para o inverno. Caso o prazo outonal seja perdido, a operação deve ser transferida para o início da primavera, antes da abertura dos gemos.
Técnica de corte:
Nota: Este método aplica-se exclusivamente a variedades remontantes. A framboesa de verão, que produz em ramos do segundo ano, perderia toda a produção se submetida a este corte.
Uma vez removida a parte aérea, o foco desloca-se para a raiz, garantindo que a planta tenha força para a retomada primaveril através de três etapas:
1. Nutrição Estrutural
Nesta fase, o nitrogênio é contraindicado, pois estimularia crescimentos tardios e frágeis. O foco deve ser o fósforo e o potássio, aplicados em sulcos rasos (7-10 cm) para não lesionar as raízes superficiais.
|Opção de Adubação
|Dosagem por m²
|Efeito Estrutural
|Complexo Mineral
|Superfosfato (25-30g) + Sulfato de Potássio (15-20g)
|Aumenta a resistência ao frio e o desenvolvimento dos gemos.
|Método Orgânico
|Cinzas de madeira (1-2 copos)
|Não misturar com superfosfato para evitar a insolubilidade do fósforo.
2. Irrigação de Recarga
Em outonos secos, é vital saturar o solo com aproximadamente 30-40 litros de água por m². O solo úmido congela mais lentamente e em profundidades menores, protegendo a integridade das raízes contra geadas severas.
3. Cobertura Térmica (Mulching)
A etapa final consiste na aplicação de uma camada de 5-8 cm de turfa, húmus ou composto. Esta barreira retém a umidade e amortece as oscilações térmicas bruscas durante os degelos invernais.
A sequência rigorosa — poda no amarelecimento das folhas, nutrição direcionada e proteção radicular — transforma a manutenção em um investimento na qualidade e no calibre da colheita futura.
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