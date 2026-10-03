Weigela All Summer Red: cultivar oferece floração prolongada de primavera até o fim do outono

A Weigela 'All Summer Red' surge como uma alternativa estratégica às lilases e hortênsias, deslocando o foco da floração efêmera para a persistência. Sua característica central é a manutenção de flores tubulares vermelho-vivo da metade da primavera até o final do outono, sustentadas por uma estrutura compacta que atinge entre 60 e 80 centímetros de altura.
O valor desta cultivar reside na distribuição da floração. Diferente de arbustos que concentram a energia em um único pico primaveril, a 'All Summer Red' apresenta dois ciclos de floração, com uma intensidade de botões que tende a crescer durante o verão. A copa esférica, com aproximadamente 70 centímetros de diâmetro, mantém a geometria do canteiro sem a necessidade de intervenções constantes de poda.
A função estética é complementada pela transição da folhagem:
A resposta da planta em termos de vigor e cor está diretamente ligada à incidência solar; a densidade de botões é significativamente maior em locais ensolarados do que em áreas de sombra. Para garantir a estabilidade da copa, a gestão do solo e da água segue critérios específicos:
|Parâmetro
|Exigência
|Efeito Direto
|Localização
|Sol pleno ou meia-sombra leve
|Saturação da cor e densidade floral
|Solo
|Terra de jardim com boa drenagem
|Prevenção de estagnação hídrica e podridão radicular
|Irrigação
|Regular, evitando o estresse hídrico
|Manutenção do turgor foliar e prolongamento da floração
A poda outonal é identificada como um erro técnico crítico: essa ação fragiliza o arbusto diante do frio e compromete a formação de botões para o ciclo seguinte. A manutenção deve ser pautada pela resposta da planta ao longo do ano:
Essas práticas asseguram que a planta mantenha sua proporção planejada, evitando o crescimento desordenado e preservando a cobertura floral durante a maior parte da estação de cultivo.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Embora a personalidade individual varie, algumas raças de gatos apresentam tendências genéticas para maior sociabilidade e dependência do tutor.