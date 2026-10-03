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Hortênsias no outono: a diferença entre a poda da Paniculata e da Macrophylla

Jardim

No outono, o cuidado com as hortênsias exige mais observação do que intervenção. O excesso de zelo nesta fase costuma ser contraproducente: regas desnecessárias, adubações equivocadas e podas precipitadas podem comprometer a estrutura da planta antes mesmo das primeiras geadas. Para que as variedades paniculata (paniculadas) e macrophylla (grandifloras) mantenham a vitalidade e a capacidade de floração, é preciso respeitar o ritmo biológico de cada espécie.

Гортензия
Photo: commons.wikimedia.org by Luizabella, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Hidratação e Proteção Radicular

A prioridade agora é a manutenção de uma umidade equilibrada, evitando o encharcamento. Em setembros chuvosos, a rega deve ser suspensa, pois a combinação de solo saturado e queda de temperatura acelera a podridão das raízes. Em contrapartida, se o outono for seco, um aporte de aproximadamente 40 litros de água por arbusto adulto é indicado.

Para estabilizar a umidade e a acidez do solo, a aplicação de cobertura morta com casca de pinus ou turfa ácida é a estratégia mais segura. Deve-se evitar o uso de vinagre culinário para acidificar a terra, priorizando produtos específicos e seguindo rigorosamente as dosagens recomendadas para não desestabilizar a química do solo.

Nutrição: A Lógica da Menos é Mais

A nutrição de outono deve ser minimalista. Existe uma proibição absoluta ao uso de fertilizantes nitrogenados, que estimulariam o surgimento de novos brotos e despertariam gemas dormentes, tornando a planta vulnerável ao frio intenso. O uso de fósforo e potássio deve ser restrito a arbustos que apresentem sinais visíveis de exaustão; em solos naturalmente férteis, a adição extra de minerais pode interferir no processo natural de entrada em dormência.

A Estrutura da Poda e a Promessa de Floração

O manejo do secador no outono define a fisionomia da primavera. A intervenção varia conforme a natureza da planta:

  • Hortênsia Paniculata: Como floresce nos ramos do ano corrente, a ação de outono deve ser meramente sanitária. Removem-se apenas galhos danificados e as inflorescências secas e pesadas, evitando que o peso da neve quebre a estrutura. A poda de formação fica reservada para a primavera.
  • Hortênsia Macrophylla: Esta variedade armazena as gemas florais nos ramos do ano anterior. Qualquer poda radical agora significa a eliminação das flores do próximo ciclo. A intervenção limita-se à remoção de partes comprovadamente secas ou quebradas.

Intervenções Químicas Pontuais

O uso de insumos deve ser cirúrgico, evitando a profilaxia indiscriminada. A escolha do produto deve responder a uma necessidade real:

  • Epin e Circon: Atuam como reguladores antiestresse para adaptação climática, sem função curativa contra patógenos.
  • Topaz: Fungicida indicado especificamente para o controle de oídio e manchas foliares.
  • Aktara: Inseticida para controle de pragas, sem qualquer eficácia contra fungos.

Proteção Térmica e Dormência

A necessidade de cobertura segue a rusticidade da espécie. As paniculadas adultas geralmente suportam o inverno sem auxílio. Já as macrophylla exigem proteção para preservar as gemas florais contra o congelamento.

O momento da cobertura é crítico: deve ocorrer apenas após a estabilização do frio. Uma proteção precoce durante oscilações térmicas de outono pode criar um ambiente abafado, levando ao apodrecimento do arbusto. Os ramos devem ser dobrados com cautela, utilizando materiais respiráveis que permitam a troca gasosa.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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