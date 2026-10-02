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Transplante de plantas em outubro: casos em que a intervenção é necessária

Jardim

Outubro traz mudanças concretas: os dias ficam mais curtos, a luz diminui e o ar dentro de casa torna-se seco devido ao aquecimento. Nesse cenário, o metabolismo da maioria das plantas desacelera. Ignorar a fisiologia da planta para seguir um calendário rígido de transplante é um erro; a planta não lê datas, ela responde à temperatura, à luminosidade e à disponibilidade de água. Quando o sistema de nutrição está estável, mexer nas raízes agora é gerar um estresse desnecessário, não oferecer terapia.

Пересадка монстеры
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пересадка монстеры

O transplante em outubro só se justifica em três situações críticas: reabilitação urgente (podridão ou pragas), adaptação de uma planta recém-comprada ou quando o substrato está tão compactado que impede a respiração das raízes. Para todo o restante, o prudente é aguardar a primavera.

Diagnóstico: quando a intervenção é inevitável

Antes de planejar a troca de vaso, é preciso observar os sinais concretos. Três alertas exigem ação imediata:

  • Podridão radicular: Raízes escuras, tecidos moles e cheiro de fermentação. Isso indica infecção. A planta perde a capacidade de absorver água, as folhas amarelam e secam. Aqui, o transplante funciona como uma cirurgia: remove-se a parte doente e preserva-se a saudável.
  • Exaustão do substrato: Terra compactada, crosta branca de sais na superfície e raízes saindo pelos furos de drenagem. Adubar não resolve, pois os sais bloqueiam o oxigênio. A transferência para um novo volume restaura o equilíbrio.
  • Infestação de pragas: Ataques massivos de ácaros, tripes ou fungos. A troca do solo e a desinfecção do vaso são partes essenciais do tratamento; sem isso, a química oferece apenas um alívio temporário.

Se a planta apresenta crescimento ativo, floresce ou mantém a aparência saudável, mexer nela agora é arriscado. O choque pode causar queda de folhas ou a interrupção total do desenvolvimento.

Técnica: a "transposição" em vez da troca radical

No outono, as raízes estão mais vulneráveis. A remoção completa da terra antiga é um método para a primavera, quando a planta tem força máxima. Em outubro, utiliza-se a transposição (repotting).

O processo é simples: a planta é retirada do vaso mantendo o torrão de terra intacto e colocada no novo recipiente. O espaço vazio entre as paredes do vaso e o torrão é preenchido com substrato novo. Não se lavam nem se cortam as raízes. Essa abordagem minimiza o trauma e preserva as conexões micorrízicas essenciais para a absorção de nutrientes.

Quem não deve ser tocado

Algumas espécies estão em fases biológicas onde o transplante é mais perigoso que a própria doença:

  • Espécies em floração: Azaleias, ciclamens, orquídeas, violetas e hibiscos. A transposição quase certamente provocará a queda dos botões, pois a planta desviará energia para recuperar as raízes.
  • Plantas em dormência: Cactos, suculentas, hippeastrums e gloxínias. Folhas murchas agora são sinais de metabolismo lento. Mexer em bulbos ou tubérculos inativos aumenta drasticamente o risco de apodrecimento por falta de evaporação da água.
  • Raízes frágeis: Samambaias e begônias. Suas raízes finas quebram facilmente; o estresse outonal pode ser fatal.
  • Coníferas: Ciprestes e araucárias. Adaptam-se mal a mudanças bruscas, especialmente durante a transição para o frio e a secura do outono.

Prática: o recipiente e o substrato

O sucesso depende da escolha do vaso. O novo recipiente deve ser apenas 2 a 4 cm maior que o anterior. Um volume excessivo de terra retém água por mais tempo, superaquecendo a zona radicular e favorecendo a podridão, já que a planta não consegue processar tanta terra no inverno.

A higiene é fundamental. Vasos antigos devem ser lavados com sabão e as crostas de sais removidas com esponjas metálicas, pois esses resíduos são tóxicos. Furos de drenagem são obrigatórios para evitar o acúmulo de água no fundo.

Uma camada de 1 a 3 cm de drenagem (argila expandida, brita ou cacos de telha) no fundo é essencial para que as raízes não fiquem em contato constante com a umidade excessiva.

O substrato deve ser fresco e estéril. Terra de jardim comum é desaconselhada por conter larvas e fungos; se for a única opção, deve ser esterilizada no forno. Para a maioria das plantas, recomenda-se a mistura de terra de folhas, turfa, areia e perlita, que garante a aeração necessária.

Pós-procedimento: regime de adaptação

Uma planta transplantada precisa de estabilidade, não de estímulos.

  • Rega moderada: Nos primeiros 3 a 5 dias, a rega deve ser mínima. As raízes lesionadas absorvem mal a água, e o excesso leva à podridão. É melhor pecar pela falta do que pelo excesso.
  • Luz suave: Evite sol direto, que desidrata as folhas e sobrecarrega a planta. Mantenha-a no mesmo local de antes; mudar a posição altera o ângulo da luz e o fluxo de ar, o que pode levar, por exemplo, um Ficus a derrubar todas as folhas.
  • Suspensão de adubos: Não aplique fertilizantes ou borrifações intensas por 2 a 3 semanas. O adubo pode "queimar" as raízes fragilizadas.

A observação do turgor das folhas após uma semana é o melhor indicador. Se as folhas estiverem firmes, a adaptação ocorreu. Se persistirem murchas, ajusta-se a rega. O transplante em outubro não é manutenção de rotina, mas uma resposta a um problema real. Se as raízes estão sadias e o solo solto, o melhor cuidado agora é a observação e a proteção contra o ar seco.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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