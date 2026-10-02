Transplante de plantas em outubro: casos em que a intervenção é necessária

Outubro traz mudanças concretas: os dias ficam mais curtos, a luz diminui e o ar dentro de casa torna-se seco devido ao aquecimento. Nesse cenário, o metabolismo da maioria das plantas desacelera. Ignorar a fisiologia da planta para seguir um calendário rígido de transplante é um erro; a planta não lê datas, ela responde à temperatura, à luminosidade e à disponibilidade de água. Quando o sistema de nutrição está estável, mexer nas raízes agora é gerar um estresse desnecessário, não oferecer terapia.
O transplante em outubro só se justifica em três situações críticas: reabilitação urgente (podridão ou pragas), adaptação de uma planta recém-comprada ou quando o substrato está tão compactado que impede a respiração das raízes. Para todo o restante, o prudente é aguardar a primavera.
Antes de planejar a troca de vaso, é preciso observar os sinais concretos. Três alertas exigem ação imediata:
Se a planta apresenta crescimento ativo, floresce ou mantém a aparência saudável, mexer nela agora é arriscado. O choque pode causar queda de folhas ou a interrupção total do desenvolvimento.
No outono, as raízes estão mais vulneráveis. A remoção completa da terra antiga é um método para a primavera, quando a planta tem força máxima. Em outubro, utiliza-se a transposição (repotting).
O processo é simples: a planta é retirada do vaso mantendo o torrão de terra intacto e colocada no novo recipiente. O espaço vazio entre as paredes do vaso e o torrão é preenchido com substrato novo. Não se lavam nem se cortam as raízes. Essa abordagem minimiza o trauma e preserva as conexões micorrízicas essenciais para a absorção de nutrientes.
Algumas espécies estão em fases biológicas onde o transplante é mais perigoso que a própria doença:
O sucesso depende da escolha do vaso. O novo recipiente deve ser apenas 2 a 4 cm maior que o anterior. Um volume excessivo de terra retém água por mais tempo, superaquecendo a zona radicular e favorecendo a podridão, já que a planta não consegue processar tanta terra no inverno.
A higiene é fundamental. Vasos antigos devem ser lavados com sabão e as crostas de sais removidas com esponjas metálicas, pois esses resíduos são tóxicos. Furos de drenagem são obrigatórios para evitar o acúmulo de água no fundo.
Uma camada de 1 a 3 cm de drenagem (argila expandida, brita ou cacos de telha) no fundo é essencial para que as raízes não fiquem em contato constante com a umidade excessiva.
O substrato deve ser fresco e estéril. Terra de jardim comum é desaconselhada por conter larvas e fungos; se for a única opção, deve ser esterilizada no forno. Para a maioria das plantas, recomenda-se a mistura de terra de folhas, turfa, areia e perlita, que garante a aeração necessária.
Uma planta transplantada precisa de estabilidade, não de estímulos.
A observação do turgor das folhas após uma semana é o melhor indicador. Se as folhas estiverem firmes, a adaptação ocorreu. Se persistirem murchas, ajusta-se a rega. O transplante em outubro não é manutenção de rotina, mas uma resposta a um problema real. Se as raízes estão sadias e o solo solto, o melhor cuidado agora é a observação e a proteção contra o ar seco.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Interrupção de polímeros, massagem na matriz e barreira contra detergentes