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Folhas cheias mas sem flor: o Spatifilo guarda reserva que não se ativa

Jardim

O Spatifilo apresenta um sintoma comum: a folhagem cresce densa e verde, mas as hastes com flores brancas não aparecem. Esse descompasso indica que a planta tem energia para manter as folhas, mas falta o gatilho químico ou ambiental para a floração.

Спатифиллум
Photo: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Спатифиллум

Estímulos via farmácia

Quando a planta estagna na fase vegetativa, a suplementação de micronutrientes pode forçar a transição para a floração.

Asparkam: A combinação de potássio e magnésio atua diretamente na formação dos botões e na eficiência da fotossíntese. Para aplicar, enterre um comprimido na borda do vaso, longe do colo da planta, e regue normalmente. O fármaco dissolve lentamente, liberando os sais no substrato.

Aspirina: O ácido salicílico funciona como um indutor de resistência. Ele reduz o estresse fisiológico e pode ativar a emissão de novas hastes. Triture um comprimido e dissolva em um litro de água morna (descansada) para realizar a rega.

Onde a suplementação falha

Adubos e fármacos não corrigem erros estruturais. Se o ambiente estiver inadequado, a planta ignorará os nutrientes:

  • Luz: Em cantos escuros, a energia é consumida apenas para a sobrevivência das folhas. Sem luz indireta intensa, não há reserva para a flor.
  • Umidade: Solo compactado ou excessivamente seco mata as raízes finas, impedindo a absorção de qualquer nutriente.
  • Substrato: Terra exaurida não oferece a base mineral necessária para construir a estrutura do botão.

O equilíbrio entre luz, solo úmido e a dose exata de minerais é o que define o surgimento das flores. O excesso de suplementos pode queimar as raízes, portanto, a dosagem deve ser rigorosa.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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