Folhas cheias mas sem flor: o Spatifilo guarda reserva que não se ativa

O Spatifilo apresenta um sintoma comum: a folhagem cresce densa e verde, mas as hastes com flores brancas não aparecem. Esse descompasso indica que a planta tem energia para manter as folhas, mas falta o gatilho químico ou ambiental para a floração.
Quando a planta estagna na fase vegetativa, a suplementação de micronutrientes pode forçar a transição para a floração.
Asparkam: A combinação de potássio e magnésio atua diretamente na formação dos botões e na eficiência da fotossíntese. Para aplicar, enterre um comprimido na borda do vaso, longe do colo da planta, e regue normalmente. O fármaco dissolve lentamente, liberando os sais no substrato.
Aspirina: O ácido salicílico funciona como um indutor de resistência. Ele reduz o estresse fisiológico e pode ativar a emissão de novas hastes. Triture um comprimido e dissolva em um litro de água morna (descansada) para realizar a rega.
Adubos e fármacos não corrigem erros estruturais. Se o ambiente estiver inadequado, a planta ignorará os nutrientes:
O equilíbrio entre luz, solo úmido e a dose exata de minerais é o que define o surgimento das flores. O excesso de suplementos pode queimar as raízes, portanto, a dosagem deve ser rigorosa.
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