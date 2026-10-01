Tuias amarelas no final do verão: processo natural ou sinal de alerta?

O amarelamento repentino das tuias no final do verão é um sinal comum que pode indicar desde processos naturais até falhas graves de manejo. Identificar a localização da mudança de cor é o primeiro passo para determinar se a planta corre risco ou se está apenas seguindo seu ciclo biológico.

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Quando a descoloração ocorre no interior da copa, próximo ao tronco, enquanto os brotos nas extremidades permanecem verdes, trata-se de um processo natural. As folhas das tuias têm vida útil de 3 a 6 anos e tendem a cair entre agosto e setembro. Nesse cenário, não há necessidade de tratamento químico, sendo recomendada apenas a limpeza manual das partes secas na primavera.

Por outro lado, manchas amarelas ou a descoloração concentrada apenas no lado sul da árvore sugerem estresse térmico ou falta de água. Segundo o jardineiro Sergei Mikheev, a tuia é extremamente sensível ao estado do solo, reagindo mal tanto ao encharcamento das raízes quanto à dessecação total do torrão.

A deficiência nutricional também se manifesta visualmente no final da estação. A perda de saturação e o aspecto opaco da copa geralmente indicam a falta de potássio e magnésio. Já tons incomuns, como roxo ou marrom-avermelhado, são sinais frequentes de carência de fósforo, problema recorrente em mudas jovens.

Para mitigar esses problemas, a primeira medida é a verificação da umidade do solo em uma profundidade de 10 cm. Se a terra estiver excessivamente seca, é necessária uma rega abundante para saturar a camada de 30 a 40 cm, seguida de cobertura com casca de árvore ou cavacos de madeira para evitar o superaquecimento das raízes e reter a umidade.

Quanto à adubação, o agroquímico Roman Edigarov alerta que fertilizantes nitrogenados devem ser evitados em agosto, pois estimulam brotos que não terão tempo de amadurecer e morrerão com o frio. A recomendação é focar em compostos de potássio e fósforo, além de pulverizações antiestresse foliares para restaurar o turgor celular.

Se forem detectados insetos, manchas cinzas ou resíduos pegajosos nos galhos, a causa é fúngica ou causada por pragas. A medida indicada é o corte e a queima imediata dos galhos severamente afetados, mantendo a copa limpa para a hibernação.

Em relação à proteção climática, telas leves podem ser instaladas em áreas expostas para prevenir queimaduras solares. A fitopatologista Natalya Drozdova observa que algumas variedades assumem tons alaranjados no inverno como reação de defesa ao frio; isso não é doença, desde que as folhas não sequem nem caiam. O ponto crítico é garantir que as raízes estejam bem hidratadas antes do inverno, já que as coníferas continuam a evaporar água mesmo sob temperaturas negativas.

Sobre a manutenção imediata, recomenda-se remover apenas galhos que estejam secos e quebradiços. Galhos que mudaram de cor, mas permanecem flexíveis, podem recuperar a pigmentação após a rega e a adubação. É terminantemente proibido o uso de esterco fresco, que pode queimar as raízes; deve-se optar por fertilizantes minerais específicos ou composto orgânico bem curtido.

O uso de adaptógenos, como o Epín, pode auxiliar a planta a suportar oscilações térmicas e secas, embora esses produtos atuem como complemento e não substituam a irrigação e a nutrição básica.