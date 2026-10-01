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Jardineiros aplicam álcool amoniacal para expulsar toupeiras de túneis

Jardim

Montinhos de terra fresca no gramado indicam a presença de toupeiras. Esses animais cavam até 20 metros de túneis por dia, comprometendo as raízes das plantas. Como a visão é limitada, a toupeira depende do olfato e da percepção de vibrações para navegar sob o solo.

Крот на участке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Крот на участке

O uso do amoníaco como repelente

O álcool amoniacal (solução de amônia a 10%) atua como um irritante severo para as membranas mucosas do animal. Em espaços confinados, como as galerias, os vapores se concentram rapidamente, tornando o ambiente insuportável para a caça e forçando a toupeira a abandonar o território.

Procedimento de expulsão

Para que a estratégia funcione, é necessário concentrar o odor dentro da rede de túneis:

  • Localize a montanha de terra mais recente e remova a camada superficial para expor a entrada vertical.
  • Embeba um pedaço de algodão ou pano em álcool amoniacal puro.
  • Empurre o material para dentro do túnel, a cerca de 20 a 30 centímetros de profundidade.
  • Sele a abertura com terra ou um pedaço de grama para evitar que o gás escape para a superfície.

A aplicação deve ser feita em todos os túneis detectados no mesmo dia, eliminando zonas neutras onde o animal possa se refugiar.

Barreiras preventivas

Após a saída dos animais, a criação de um perímetro de proteção evita a reinfestação:

Barreira química: Enterre panos embebidos em amônia ao longo das divisas do jardim, na profundidade de uma pá, com intervalos de dois metros entre os pontos. A saturação do odor diminui com o tempo, exigindo a renovação do material a cada semana.

Repelentes vegetais: O plantio estratégico de espécies com odores fortes nas bordas dos canteiros e cercas serve como barreira natural. As opções mais indicadas são:

  • Alho;
  • Cebola ornamental;
  • Tagetes (Cravo-de-defunto).

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