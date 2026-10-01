Montinhos de terra fresca no gramado indicam a presença de toupeiras. Esses animais cavam até 20 metros de túneis por dia, comprometendo as raízes das plantas. Como a visão é limitada, a toupeira depende do olfato e da percepção de vibrações para navegar sob o solo.
O álcool amoniacal (solução de amônia a 10%) atua como um irritante severo para as membranas mucosas do animal. Em espaços confinados, como as galerias, os vapores se concentram rapidamente, tornando o ambiente insuportável para a caça e forçando a toupeira a abandonar o território.
Para que a estratégia funcione, é necessário concentrar o odor dentro da rede de túneis:
A aplicação deve ser feita em todos os túneis detectados no mesmo dia, eliminando zonas neutras onde o animal possa se refugiar.
Após a saída dos animais, a criação de um perímetro de proteção evita a reinfestação:
Barreira química: Enterre panos embebidos em amônia ao longo das divisas do jardim, na profundidade de uma pá, com intervalos de dois metros entre os pontos. A saturação do odor diminui com o tempo, exigindo a renovação do material a cada semana.
Repelentes vegetais: O plantio estratégico de espécies com odores fortes nas bordas dos canteiros e cercas serve como barreira natural. As opções mais indicadas são:
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.