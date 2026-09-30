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Pontos brancos em orquídeas: identificação e controle da cochonilha algodonosa

Jardim

Pontos brancos e felpudos em uma orquídea, que até então parecia saudável, não são características da planta, mas um sinal alerta. Esse aspecto de "algodão" indica a presença do cochonilha algodonosa.

Орхидея
Photo: commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидея

Identificação do agente

As fêmeas medem entre 2 e 5 mm, possuem corpo arredondado ou alongado e uma coloração branco-acinzentada, como se estivessem cobertas de farinha. As larvas são menores e seguem o mesmo padrão, enquanto os machos assemelham-se a pequenas moscas. O sintoma definitivo é o acúmulo de massas cerosas brancas sobre a planta.

Impacto no organismo

O inseto suga a seiva das folhas e raízes. O resultado é o enfraquecimento da orquídea, amarelamento e morte gradual dos tecidos. A excreção de uma substância pegajosa obstrui a respiração e a fotossíntese. Em estágios avançados, a planta para de florescer e pode morrer.

Vias de contaminação

Como as fêmeas não voam e as larvas têm baixa mobilidade, a infestação geralmente chega por meio de novas aquisições: mudas, buquês, substratos contaminados ou vasos reutilizados. A praga migra facilmente de outras espécies, como begônias e ficos, para os Phalaenopsis e demais orquídeas.

Intervenção e controle

Em casos severos, inicia-se com a limpeza mecânica. Lavar a planta com água morna corrente, utilizando esponja macia ou escova, remove adultos, larvas e ovos, além de eliminar a película pegajosa das folhas.

Se a infestação persistir, é necessária a troca total do substrato e a lavagem rigorosa das raízes. Após a secagem, aplica-se inseticida em toda a estrutura, com atenção especial à face inferior das folhas e aos escapos florais.

Prevenção

  • Quarentena: Manter novas plantas isoladas por 2 a 8 semanas, a uma distância mínima de 2 a 3 metros do restante da coleção.
  • Monitoramento: Inspecionar folhas em busca de pontos claros ou resíduos esbranquiçados, isolando imediatamente qualquer exemplar suspeito.
  • Umidade: Manter a umidade do ar entre 50% e 60%, condição que reduz a atividade do inseto.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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