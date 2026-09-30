Pontos brancos em orquídeas: identificação e controle da cochonilha algodonosa

Pontos brancos e felpudos em uma orquídea, que até então parecia saudável, não são características da planta, mas um sinal alerta. Esse aspecto de "algodão" indica a presença do cochonilha algodonosa.
As fêmeas medem entre 2 e 5 mm, possuem corpo arredondado ou alongado e uma coloração branco-acinzentada, como se estivessem cobertas de farinha. As larvas são menores e seguem o mesmo padrão, enquanto os machos assemelham-se a pequenas moscas. O sintoma definitivo é o acúmulo de massas cerosas brancas sobre a planta.
O inseto suga a seiva das folhas e raízes. O resultado é o enfraquecimento da orquídea, amarelamento e morte gradual dos tecidos. A excreção de uma substância pegajosa obstrui a respiração e a fotossíntese. Em estágios avançados, a planta para de florescer e pode morrer.
Como as fêmeas não voam e as larvas têm baixa mobilidade, a infestação geralmente chega por meio de novas aquisições: mudas, buquês, substratos contaminados ou vasos reutilizados. A praga migra facilmente de outras espécies, como begônias e ficos, para os Phalaenopsis e demais orquídeas.
Em casos severos, inicia-se com a limpeza mecânica. Lavar a planta com água morna corrente, utilizando esponja macia ou escova, remove adultos, larvas e ovos, além de eliminar a película pegajosa das folhas.
Se a infestação persistir, é necessária a troca total do substrato e a lavagem rigorosa das raízes. Após a secagem, aplica-se inseticida em toda a estrutura, com atenção especial à face inferior das folhas e aos escapos florais.
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