Rosa Heavenly Pink: o arbusto que esconde as folhas sob cachos de flores

A rosa Heavenly Pink destaca-se no paisagismo por criar um efeito de volume intenso, onde grandes cachos de flores podem cobrir quase totalmente a folhagem do arbusto.
Pertencente ao grupo dos híbridos de musk, a variedade produz flores semidobradas com cerca de 2 a 3 cm de diâmetro. As pétalas iniciam com um tom rosa suave e intenso, clareando com o tempo, o que gera diferentes tonalidades no mesmo ramo. A planta possui um aroma leve, mais perceptível durante a noite.
Uma vantagem do cultivar é a resistência a chuvas prolongadas; as pétalas não apodrecem nem apresentam manchas, mantendo o aspecto visual do arbusto.
A planta adulta atinge entre 90 e 150 cm de altura e aproximadamente um metro de largura. Seus ramos são finos e flexíveis, tendendo a curvar-se sob o peso das flores, o que confere ao arbusto um formato de fonte. A folhagem é pequena, verde-escura e brilhante.
Após a floração, podem surgir pequenos frutos nos ramos, que permanecem no jardim durante o outono e servem de alimento para pássaros.
A Heavenly Pink apresenta alta resistência ao oídio e à mancha negra. Para manter a sanidade, deve ser plantada em locais ensolarados e com boa ventilação, evitando a estagnação de ar úmido.
A variedade é classificada na zona 6 de rusticidade, suportando temperaturas de até -23°C. Em regiões com invernos rigorosos, exige a cobertura seca. Devido à flexibilidade dos ramos, eles podem ser dobrados rente ao solo para facilitar a proteção. É importante evitar a umidade excessiva sob a cobertura.
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A transição de estação prioriza blazers de ombros relaxados, a mistura de couro com saias midi e a profundidade do total black através da alternância de materiais.