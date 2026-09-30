Rosa Heavenly Pink: o arbusto que esconde as folhas sob cachos de flores

A rosa Heavenly Pink destaca-se no paisagismo por criar um efeito de volume intenso, onde grandes cachos de flores podem cobrir quase totalmente a folhagem do arbusto.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Роза Heavenly Pink

Características da floração

Pertencente ao grupo dos híbridos de musk, a variedade produz flores semidobradas com cerca de 2 a 3 cm de diâmetro. As pétalas iniciam com um tom rosa suave e intenso, clareando com o tempo, o que gera diferentes tonalidades no mesmo ramo. A planta possui um aroma leve, mais perceptível durante a noite.

Uma vantagem do cultivar é a resistência a chuvas prolongadas; as pétalas não apodrecem nem apresentam manchas, mantendo o aspecto visual do arbusto.

Estrutura e porte do arbusto

A planta adulta atinge entre 90 e 150 cm de altura e aproximadamente um metro de largura. Seus ramos são finos e flexíveis, tendendo a curvar-se sob o peso das flores, o que confere ao arbusto um formato de fonte. A folhagem é pequena, verde-escura e brilhante.

Após a floração, podem surgir pequenos frutos nos ramos, que permanecem no jardim durante o outono e servem de alimento para pássaros.

Cuidados e manutenção

A Heavenly Pink apresenta alta resistência ao oídio e à mancha negra. Para manter a sanidade, deve ser plantada em locais ensolarados e com boa ventilação, evitando a estagnação de ar úmido.

Iluminação: Exige sol pleno para maximizar a produção de botões. Em meia-sombra, a floração torna-se menos densa e os cachos ficam mais curtos (são necessários de 6 a 8 horas de sol direto para o efeito de volume total).

Exige sol pleno para maximizar a produção de botões. Em meia-sombra, a floração torna-se menos densa e os cachos ficam mais curtos (são necessários de 6 a 8 horas de sol direto para o efeito de volume total). Solo: Indicados solos franco-argilosos, ricos em matéria orgânica, com reação neutra ou levemente ácida e bom sistema de drenagem para evitar o acúmulo de água nas raízes.

Indicados solos franco-argilosos, ricos em matéria orgânica, com reação neutra ou levemente ácida e bom sistema de drenagem para evitar o acúmulo de água nas raízes. Rega: Deve ser feita regularmente, aplicando a água diretamente na raiz e evitando molhar as folhas. Em períodos de calor extremo, a rega profunda é necessária para evitar a perda de turgor e o desbotamento acelerado das pétalas.

Deve ser feita regularmente, aplicando a água diretamente na raiz e evitando molhar as folhas. Em períodos de calor extremo, a rega profunda é necessária para evitar a perda de turgor e o desbotamento acelerado das pétalas. Poda: Recomenda-se um encurtamento leve dos ramos na primavera. A remoção das flores murchas estimula a formação de novos botões e a segunda onda de floração, embora a permanência de alguns cachos permita a produção de frutos no outono.

Recomenda-se um encurtamento leve dos ramos na primavera. A remoção das flores murchas estimula a formação de novos botões e a segunda onda de floração, embora a permanência de alguns cachos permita a produção de frutos no outono. Nutrição: É necessária a aplicação de potássio na segunda metade do verão para garantir a qualidade da segunda floração e a resistência no inverno.

Invernação e resistência climática

A variedade é classificada na zona 6 de rusticidade, suportando temperaturas de até -23°C. Em regiões com invernos rigorosos, exige a cobertura seca. Devido à flexibilidade dos ramos, eles podem ser dobrados rente ao solo para facilitar a proteção. É importante evitar a umidade excessiva sob a cobertura.