Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
O risco de ser 'marcado' por corvos: como funciona a memória dessas aves
Changan alerta para prejuízo por unidade diante de saturação do mercado chinês
Frelimo adverte Governador de Nampula Eduardo Abdula após denúncias de interferência política
Pescada-do-mato: marinado de 24h em pera e gengibre para preparo rápido
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
Como eliminar e prevenir molas usando sabão neutro de 72%
Mistérios da Nebulosa de Órion revelados: a teoria que prova a primazia do planeta errante
Caos nas matrículas em Setúbal: famílias enfrentam incerteza extrema com milhares de crianças sem vaga
Rússia usa projeto na Ilha Zavyalova como modelo para abrir áreas remotas ao turismo

Rosa Heavenly Pink: o arbusto que esconde as folhas sob cachos de flores

Jardim

A rosa Heavenly Pink destaca-se no paisagismo por criar um efeito de volume intenso, onde grandes cachos de flores podem cobrir quase totalmente a folhagem do arbusto.

Роза Heavenly Pink
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Роза Heavenly Pink

Características da floração

Pertencente ao grupo dos híbridos de musk, a variedade produz flores semidobradas com cerca de 2 a 3 cm de diâmetro. As pétalas iniciam com um tom rosa suave e intenso, clareando com o tempo, o que gera diferentes tonalidades no mesmo ramo. A planta possui um aroma leve, mais perceptível durante a noite.

Uma vantagem do cultivar é a resistência a chuvas prolongadas; as pétalas não apodrecem nem apresentam manchas, mantendo o aspecto visual do arbusto.

Estrutura e porte do arbusto

A planta adulta atinge entre 90 e 150 cm de altura e aproximadamente um metro de largura. Seus ramos são finos e flexíveis, tendendo a curvar-se sob o peso das flores, o que confere ao arbusto um formato de fonte. A folhagem é pequena, verde-escura e brilhante.

Após a floração, podem surgir pequenos frutos nos ramos, que permanecem no jardim durante o outono e servem de alimento para pássaros.

Cuidados e manutenção

A Heavenly Pink apresenta alta resistência ao oídio e à mancha negra. Para manter a sanidade, deve ser plantada em locais ensolarados e com boa ventilação, evitando a estagnação de ar úmido.

  • Iluminação: Exige sol pleno para maximizar a produção de botões. Em meia-sombra, a floração torna-se menos densa e os cachos ficam mais curtos (são necessários de 6 a 8 horas de sol direto para o efeito de volume total).
  • Solo: Indicados solos franco-argilosos, ricos em matéria orgânica, com reação neutra ou levemente ácida e bom sistema de drenagem para evitar o acúmulo de água nas raízes.
  • Rega: Deve ser feita regularmente, aplicando a água diretamente na raiz e evitando molhar as folhas. Em períodos de calor extremo, a rega profunda é necessária para evitar a perda de turgor e o desbotamento acelerado das pétalas.
  • Poda: Recomenda-se um encurtamento leve dos ramos na primavera. A remoção das flores murchas estimula a formação de novos botões e a segunda onda de floração, embora a permanência de alguns cachos permita a produção de frutos no outono.
  • Nutrição: É necessária a aplicação de potássio na segunda metade do verão para garantir a qualidade da segunda floração e a resistência no inverno.

Invernação e resistência climática

A variedade é classificada na zona 6 de rusticidade, suportando temperaturas de até -23°C. Em regiões com invernos rigorosos, exige a cobertura seca. Devido à flexibilidade dos ramos, eles podem ser dobrados rente ao solo para facilitar a proteção. É importante evitar a umidade excessiva sob a cobertura.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Por que o ácido cítrico é superior ao vinagre na limpeza profunda da máquina de lavar
Casa, Reforma e Imóveis
Por que o ácido cítrico é superior ao vinagre na limpeza profunda da máquina de lavar
Troca de vaso: a relação entre volume de solo e a oxigenação das raízes
Jardinagem
Troca de vaso: a relação entre volume de solo e a oxigenação das raízes
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Mulher
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Mais populares
Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas

A transição de estação prioriza blazers de ombros relaxados, a mistura de couro com saias midi e a profundidade do total black através da alternância de materiais.

Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
Seul em choque: confidencialidade rompida expôe prisioneiros e acirra tensões com Kiev Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Botas de cano alto com amarração: do detalhe utilitário à estrutura de corset
Por que o ácido cítrico é superior ao vinagre na limpeza profunda da máquina de lavar
Cozinha de Tula resgata receitas do século XIX para fornos modernos
Cozinha de Tula resgata receitas do século XIX para fornos modernos
últimos materiais
Rosa Heavenly Pink: o arbusto que esconde as folhas sob cachos de flores
O risco de ser 'marcado' por corvos: como funciona a memória dessas aves
Changan alerta para prejuízo por unidade diante de saturação do mercado chinês
Frelimo adverte Governador de Nampula Eduardo Abdula após denúncias de interferência política
Pescada-do-mato: marinado de 24h em pera e gengibre para preparo rápido
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
Como eliminar e prevenir molas usando sabão neutro de 72%
Mistérios da Nebulosa de Órion revelados: a teoria que prova a primazia do planeta errante
Caos nas matrículas em Setúbal: famílias enfrentam incerteza extrema com milhares de crianças sem vaga
Rússia usa projeto na Ilha Zavyalova como modelo para abrir áreas remotas ao turismo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.