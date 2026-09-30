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Adubação verde: como a escolha da cultura correta protege o solo contra erosão e lixiviação

Jardim

Deixar o solo exposto durante o inverno é comprometer a estrutura da terra. O uso de adubos verdes — culturas temporárias plantadas entre os ciclos principais — funciona como uma cobertura viva. Diferente de camadas decorativas, esses vegetais protegem a superfície contra a erosão eólica e a lixiviação causada pelas chuvas, retendo nutrientes e suprimindo plantas invasoras para reintegrar matéria orgânica ao solo na primavera.

Посадка сидератов
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Mecanismos de ação no solo

A escolha da cultura define qual limitação do terreno será atacada:

  • Controle de erosão: raízes fixam a camada superficial, impedindo a perda de terra fértil.
  • Descompactação: raízes vigorosas rompem camadas endurecidas, criando canais para a circulação de ar e água.
  • Atividade biológica: a aeração do solo estimula a fauna microbiana e a presença de minhocas.
  • Fixação de nitrogênio: espécies específicas capturam o nitrogênio atmosférico e o tornam disponível para as raízes.
  • Saneamento: a mostarda, por exemplo, atua no controle de nematoides e fungos.
  • Barreira física: a cobertura densa impede a germinação de ervas daninhas.

Seleção de culturas por objetivo

A escolha depende da carência do solo: solos compactados exigem raízes profundas; solos exauridos demandam fixadores de nitrogênio.

Leguminosas: aporte de nitrogênio

Tremoço, ervilhaca e trevo estabelecem simbiose com bactérias Rhizobium para enriquecer o solo com nitrogênio. Por se decomporem rapidamente, liberam nutrientes em curto prazo.

  • Trevo vermelho: suprime invasoras e atrai polinizadores. Deve ser incorporado ao solo antes da fase de sementes para garantir a transferência do nitrogênio.
  • Ervilhaca de inverno: resistente e de crescimento rápido. Para preparos de verão, recomenda-se o corte três semanas antes do plantio, utilizando a biomassa seca como cobertura.

Gramíneas: biomassa e retenção

Centeio, trigo e aveia atuam como armadilhas de nutrientes, impedindo que substâncias químicas se percam e devolvendo-as ao solo durante a decomposição.

  • Centeio de inverno: indicado para solos arenosos ou áreas sujeitas a ventos fortes e solos argilosos.
  • Painço pérola: viável para verões intensos onde outras culturas não prosperam; combate a compactação com baixo consumo hídrico.

Folhosas: descompactação profunda

Possuem raízes pivotantes que funcionam como arados biológicos.

  • Trigo sarraceno: cresce rapidamente, descompacta solos argilosos e mobiliza o fósforo. Deve ser eliminado logo após a floração para evitar a disseminação espontânea.
  • Rabanete Daikon: a raiz profunda rompe camadas compactas, preparando a estrutura do solo para a primavera.

Cultivos combinados

Misturas atendem a múltiplas demandas simultâneas. A associação de ervilha e aveia, por exemplo, utiliza a aveia como suporte físico e a ervilha para a fixação de nitrogênio. Para sistemas No-Till (sem revolvimento), combinam-se leguminosas, gramíneas e crucíferas para criar uma camada protetora em um ciclo de 30 a 70 dias.

Execução e manejo

A técnica varia conforme o tamanho da semente e o método de cultivo:

  • Preparo: remoção de resíduos de culturas anteriores e aeração superficial.
  • Semeadura: sementes pequenas são espalhadas superficialmente e levemente incorporadas com rastelo; sementes maiores (ervilha, ervilhaca) exigem profundidade de 2 a 3 cm.
  • Manutenção: irrigação até o enraizamento e monitoramento rigoroso para evitar a produção de sementes, prevenindo que a cultura se torne invasora.
  • Incorporação: o corte ocorre de 3 a 4 semanas antes do plantio principal. A biomassa pode ser enterrada via cultivo ou mantida na superfície (método No-Dig), semeando-se as hortaliças diretamente sobre a camada orgânica.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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