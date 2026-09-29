Troca de vaso: a relação entre volume de solo e a oxigenação das raízes

Plantar a muda em um vaso maior não é apenas dar espaço, é alterar a dinâmica de respiração e absorção de água da planta. Quando folhas amarelam ou o crescimento trava após a troca de vaso, o problema raramente é a "sensibilidade" da espécie, mas sim um erro técnico na montagem do ambiente radicular.
Raízes precisam de oxigênio. Um substrato denso, que compacta após as regas, vira uma massa úmida e pesada que asfixia a planta. Sem poros, a água não escoa e o oxigênio não entra, resultando em apodrecimento.
Para evitar isso, a mistura deve ser aerada. A adição de perlite, vermiculite, zeólita ou argila expandida fina quebra a densidade da terra, criando canais de ar que permitem que as raízes respirem enquanto absorvem nutrientes.
Escolher um vaso "para crescer" — muito maior que o torrão atual — é um risco. O excesso de terra não preenchido por raízes retém água por tempo demais. Esse volume de solo saturado torna-se o ambiente ideal para bactérias anaeróbias e fungos que causam o apodrecimento radicular.
O ideal é que o novo recipiente seja apenas ligeiramente maior que o anterior em diâmetro, mantendo a proporção entre a massa de raízes e a quantidade de água retida no solo.
Retirar todo o solo antigo de uma planta saudável é desnecessário e traumático. O ideal é preservar o torrão original, movendo-o intacto para o novo vaso. A poda de raízes deve ser restrita a partes escurecidas ou moles (sinais de necrose).
Quanto ao recipiente, plantar diretamente em cachepôs decorativos sem furos é um erro crítico. Mesmo com uma camada de argila expandida no fundo, o cachepô vira um reservatório de água parada. A planta deve ficar em um vaso com furos, que por sua vez é colocado dentro do cachepô; a água excedente deve ser descartada manualmente.
Furos pequenos ou obstruídos por terra impedem a saída da água. A eficiência da drenagem segue esta lógica:
O sucesso da transição depende da combinação de três fatores: substrato poroso, volume de vaso proporcional e saída livre para a água. Quando esses elementos coincidem, a planta retoma o crescimento sem estresse.
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