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Superfosfato simples ou duplo: a escolha conforme o tipo de solo e aplicação

Jardim

O fósforo é um elemento imóvel no solo: ele não migra até as raízes, permanecendo onde foi depositado. Por isso, a eficácia da adubação depende da entrega direta do nutriente na zona de atividade radicular, e não apenas da escolha entre o superfosfato simples ou duplo.

Гранулы суперфосфата в почве
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гранулы суперфосфата в почве

Simples vs. Duplo: a influência do substrato

O superfosfato simples contém 26% de fósforo; o restante é composto por gesso (sulfato de cálcio). Em solos arenosos, podzólicos ou no cultivo de leguminosas e crucíferas, o gesso atua na melhoria da estrutura do solo, tornando esta opção a mais indicada.

O superfosfato duplo possui maior concentração (40-50% de fósforo). A vantagem reside na logística e na aplicação: exige menor volume de material para a mesma dose nutritiva, sendo viável tanto na incorporação profunda quanto em aplicações pontuais em covas ou via líquida.

Bloqueios químicos e a acidez do solo

Em solos ácidos, o fósforo torna-se indisponível. O óxido de fósforo reage com o ferro e o alumínio, formando compostos que a planta não consegue absorver. Para liberar o nutriente, é necessária a calagem: a aplicação de 500g de cal extinta por m², seguida de incorporação e um intervalo de um mês antes da adubação.

Não misture superfosfato com calcário, dolomita, gesso agrícola ou fertilizantes nitrogenados (nitratos e ureia), pois essas combinações bloqueiam a absorção dos elementos.

Cronograma e métodos de aplicação

A absorção do fósforo é lenta; em três anos, as plantas aproveitam cerca de 40% do volume aplicado. Isso torna a adubação de outono a base do manejo.

Outono (incorporação): Em solos padrão, aplicam-se 20-30g de superfosfato duplo ou 40-60g do simples por m². Em solos exauridos, a dose é dobrada.

Primavera (localizada): A aplicação em covas ou sulcos é mais econômica, embora a resposta da planta seja mais lenta. A dose é de 5g (duplo) ou 10g (simples) por cova ou metro linear. No plantio da batata, essa técnica reduz a incidência de wireworms (проволочник).

Floração (via líquida): Para estimular a floração, dissolve-se 300g de superfosfato duplo em 3 litros de água quente. Dilua 150ml desse concentrado para cada 10 litros de água. Pode-se adicionar 20ml de biohumus e 0,5L de cinzas de madeira. A rega deve ser feita diretamente na raiz (1L por planta).

Sinais de deficiência de fósforo

A carência de fósforo intensifica-se com a queda da temperatura do solo. Os sintomas incluem:

  • Estagnação do crescimento.
  • Folhas com tom verde-escuro azulado ou coloração ferruginosa.
  • Manchas cobre ou roxo-escuro nas folhas inferiores.
  • Pecíolos com tonalidade púrpura.

A detecção desses sinais exige intervenção imediata via adubação líquida.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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