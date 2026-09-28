Adubação de outono: a função do fósforo e potássio na dormência de perenes

O vigor da floração na próxima primavera e a sobrevivência de perenes ao inverno dependem da transição para o estado de dormência. O foco agora desloca-se do crescimento para a resistência. Nutrientes com alta concentração de fósforo e potássio, aliados a micronutrientes, sinalizam ao organismo da planta que a vegetação deve cessar, endurecendo os tecidos e estimulando a formação das gemas florais.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подкормка сада осенью

A janela de aplicação não segue o calendário, mas a temperatura do solo. Enquanto a terra não congelar, as raízes mantêm a capacidade de absorção. Adiar a fertilização significa perder os nutrientes para as águas das chuvas ou do degelo, que lavarão os grânulos antes que a planta os processe.

Equilíbrio químico e resposta estrutural

O nitrogênio nesta fase é contraproducente. Ele estimula a emissão de brotos jovens e suculentos que, por não terem tempo de lignificar (tornar-se lenhosos), congelam nos primeiros invernos, fragilizando todo o arbusto ou árvore.

Em contrapartida, o fósforo consolida o sistema radicular e as gemas. O potássio atua como um anticongelante natural, elevando a concentração de açúcares na seiva celular, o que impede a ruptura das paredes celulares sob baixas temperaturas.

A aplicação deve evitar o colo da planta. As raízes absorventes situam-se na periferia, geralmente sob a projeção da copa. Concentrar o adubo no tronco é desperdiçar material; a distribuição deve cobrir toda a área onde os galhos se estendem.

Execução técnica

Grânulos dependem de umidade para a solubilização. Em outonos secos, a ausência de irrigação torna o fertilizante inerte.

1. Cálculo: Dimensionar a área de canteiros e a quantidade de arbustos para evitar a toxicidade por superdosagem.

2. Distribuição: Espalhar os grânulos em camada fina sobre a projeção da copa, sem criar acúmulos localizados.

3. Incorporação: Misturar levemente o produto à camada superficial do solo com um ancinho para evitar a lixiviação por chuvas fortes.

4. Ativação: Regar abundantemente caso não haja previsão de chuva, transportando os nutrientes até as raízes.

Para gramados, o uso de espalhadores mecânicos previne manchas de cores desiguais causadas por alimentação irregular.

Dosagens por grupo vegetal

Árvores frutíferas e arbustos de bagas possuem a maior demanda nesta fase, após o desgaste energético da maturação dos frutos.

Planta Dosagem Flores perenes 30-50 g por m² Arbustos de frutas e videiras 50-70 g por planta Árvores frutíferas (maçã, cereja, ameixa) 100-150 g sob a projeção da copa Arbustos ornamentais e cercas vivas 40-60 g por planta ou metro linear Gramado 30-40 g por m² (3-4 kg por 100 m²)

Considerar que 1 decilitro de fertilizante pesa aproximadamente 90-100 gramas. Em solos ricos em húmus ou com adubação orgânica regular (composto), deve-se adotar o limite inferior das doses.

Análise de mitos

A ideia de que nutrir a planta antes do repouso é inútil ignora a fisiologia: a diferenciação celular das gemas florais de macieiras, por exemplo, ocorre no outono. Sem essa base, a floração primaveril será escassa.

O risco de "acordar" a planta existe apenas com o excesso de nitrogênio. Um complexo outonal correto acelera a lignificação dos tecidos e induz o estado de dormência, blindando a planta contra oscilações bruscas de temperatura.