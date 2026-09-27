Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração

O alissosum funciona como um tapete floral que ocupa espaços vazios, inibe o crescimento de ervas daninhas e mantém a floração até as primeiras geadas. O resultado depende menos de intervenções complexas e mais da escolha da variedade certa para cada função no jardim.
Para bordaduras densas ou preenchimento entre pedras em caminhos, as sementes convencionais são as mais indicadas. Elas crescem rápido e formam almofadas baixas que atuam como mulching vivo, protegendo o solo.
Já para vasos suspensos e jardineiras, a prioridade são as variedades vegetativas. A "Princesa da Neve" é o exemplo principal: ela direciona a energia para a expansão vertical, criando cascatas de flores brancas que podem atingir um metro de comprimento, segundo o especialista em culturas de campo aberto Alexey Danilov.
A intensidade do aroma e a densidade das flores estão ligadas a dois fatores: incidência solar direta e drenagem eficiente. Em áreas sombreadas, a planta perde força olfativa e a floração torna-se rala.
O ponto crítico é a sensibilidade ao acúmulo de água nas raízes. "As raízes apodrecem rapidamente em solos encharcados", alerta a agrônoma Olga Semenova. Para evitar a perda da planta, é necessário garantir furos amplos no fundo de vasos e misturar areia ao solo pesado para melhorar a aeração.
No meio do verão, quando a primeira onda de flores declina, a planta exige uma poda de rejuvenescimento. Cortar as extremidades dos ramos em cerca de dois centímetros estimula o surgimento de novos escapos florais.
Em duas semanas, a folhagem se recobre de botões. Quanto à nutrição, a moderação é a regra. Segundo a consultora de jardinagem Irina Kolesnikova, o excesso de fertilizantes estimula apenas a massa verde, reduzindo a quantidade de flores. Duas aplicações por temporada são suficientes.
|Ação
|Resultado Prático
|Poda dos topos em julho
|Nova onda de floração
|Adição de areia ao solo
|Prevenção de podridão radicular
|Exposição total ao sol
|Aroma mais intenso
No outono, a manutenção cessa. O alissosum possui alta capacidade de ressemiadura natural, o que dispensa a compra de novas sementes para a próxima temporada.
O alissosum tolera sombra?
Sobrevive, mas a floração é escassa e o perfume quase imperceptível. O ideal são locais ensolarados.
Qual a frequência de rega?
Moderada. A água deve ser aplicada apenas quando a camada superficial do solo estiver seca, evitando o encharcamento.
É necessário proteger a planta no inverno?
Não. Por ser anual e se propagar via sementes no solo, ela renasce sozinha na primavera.
Quando realizar a semeadura?
Na primavera, após o risco de geadas noturnas e com o solo já aquecido.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Da verticalidade das correntes ao brilho da pérola em jeans e tricôs: a influência do material e do diâmetro na percepção do pescoço e da mandíbula.