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Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração

Jardim

O alissosum funciona como um tapete floral que ocupa espaços vazios, inibe o crescimento de ervas daninhas e mantém a floração até as primeiras geadas. O resultado depende menos de intervenções complexas e mais da escolha da variedade certa para cada função no jardim.

Цветущий алиссум в саду
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий алиссум в саду

Seleção de variedades e função espacial

Para bordaduras densas ou preenchimento entre pedras em caminhos, as sementes convencionais são as mais indicadas. Elas crescem rápido e formam almofadas baixas que atuam como mulching vivo, protegendo o solo.

Já para vasos suspensos e jardineiras, a prioridade são as variedades vegetativas. A "Princesa da Neve" é o exemplo principal: ela direciona a energia para a expansão vertical, criando cascatas de flores brancas que podem atingir um metro de comprimento, segundo o especialista em culturas de campo aberto Alexey Danilov.

Condições de cultivo e solo

A intensidade do aroma e a densidade das flores estão ligadas a dois fatores: incidência solar direta e drenagem eficiente. Em áreas sombreadas, a planta perde força olfativa e a floração torna-se rala.

O ponto crítico é a sensibilidade ao acúmulo de água nas raízes. "As raízes apodrecem rapidamente em solos encharcados", alerta a agrônoma Olga Semenova. Para evitar a perda da planta, é necessário garantir furos amplos no fundo de vasos e misturar areia ao solo pesado para melhorar a aeração.

Manutenção para floração prolongada

No meio do verão, quando a primeira onda de flores declina, a planta exige uma poda de rejuvenescimento. Cortar as extremidades dos ramos em cerca de dois centímetros estimula o surgimento de novos escapos florais.

Em duas semanas, a folhagem se recobre de botões. Quanto à nutrição, a moderação é a regra. Segundo a consultora de jardinagem Irina Kolesnikova, o excesso de fertilizantes estimula apenas a massa verde, reduzindo a quantidade de flores. Duas aplicações por temporada são suficientes.

Ação Resultado Prático
Poda dos topos em julho Nova onda de floração
Adição de areia ao solo Prevenção de podridão radicular
Exposição total ao sol Aroma mais intenso

No outono, a manutenção cessa. O alissosum possui alta capacidade de ressemiadura natural, o que dispensa a compra de novas sementes para a próxima temporada.

Questões Técnicas

O alissosum tolera sombra?
Sobrevive, mas a floração é escassa e o perfume quase imperceptível. O ideal são locais ensolarados.

Qual a frequência de rega?
Moderada. A água deve ser aplicada apenas quando a camada superficial do solo estiver seca, evitando o encharcamento.

É necessário proteger a planta no inverno?
Não. Por ser anual e se propagar via sementes no solo, ela renasce sozinha na primavera.

Quando realizar a semeadura?
Na primavera, após o risco de geadas noturnas e com o solo já aquecido.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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