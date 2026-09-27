Divisão de plantas perenes no outono: técnica para renovar canteiros densos

Rejuvenescer canteiros densos no outono vai além de obter novas mudas; é uma medida sanitária. Quando as perenes formam aglomerados compactos, a ventilação interna cai e a competição por nutrientes exaure o solo. Dividir as raízes renova o sistema radicular, evita fungos e devolve o vigor a variedades que começaram a degenerar.

Photo: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Проблемный кустарник в саду

Dinâmica da divisão: por que intervir

Canteiros que perdem a beleza precocemente geralmente sofrem de superpopulação. Quando plantas perenes permanecem no mesmo local por tempo excessivo, o centro do tufo morre enquanto as extremidades invadem o espaço de outras espécies.

A falta de circulação de ar no interior da folhagem torna o arbusto um foco de infecções. A divisão outonal rompe esse ciclo, estimulando o crescimento para a próxima temporada. Para garantir a fixação, a adubação de outono com fósforo e potássio é fundamental para que as raízes se estabeleçam antes das geadas.

Ciclos de manutenção por espécie

A frequência da intervenção varia conforme o vigor e a expansão de cada planta:

Ásteres e Coreópsis: Exigem divisão a cada 1 a 3 anos. No caso do Coreópsis, a falta de renovação reduz o tamanho das flores. São alternativas duráveis a anuais como petúnias ou ranúnculos.

Exigem divisão a cada 1 a 3 anos. No caso do Coreópsis, a falta de renovação reduz o tamanho das flores. São alternativas duráveis a anuais como petúnias ou ranúnculos. Equináceas: Embora se espalhem por sementes, a divisão manual do rizoma a cada 4 anos é a única forma de manter as características genéticas da variedade.

Embora se espalhem por sementes, a divisão manual do rizoma a cada 4 anos é a única forma de manter as características genéticas da variedade. Solidago e Rudbeckia: Possuem sistemas radiculares robustos e requerem intervenção a cada 4 ou 5 anos. O uso de forcados ou pás afiadas é indispensável para manter o desenho do canteiro sem que ele se torne um matagal caótico.

Execução técnica: do corte ao plantio

A operação exige precisão para não comprometer a viabilidade da muda. O tufo deve ser extraído preservando o máximo de torrão. Com uma pá ou faca afiada, corta-se o rizoma em partes que contenham, no mínimo, 2 a 3 gemas de renovação. Esse rigor aplica-se inclusive a espécies como o cardo ornamental.

Após o plantio, a rega abundante é obrigatória para eliminar bolsas de ar e selar o contato entre raiz e solo. Fragmentos excessivamente pequenos devem ser descartados, pois não possuem reserva energética para sobreviver ao inverno.

Questões técnicas

Quando operar? Cerca de um mês antes das geadas constantes, aproveitando o calor residual do solo.

Poda necessária? Sim. Reduzir os caules em 2/3 diminui a evapotranspiração e concentra a energia na reconstrução radicular.

Dividir durante a floração? Não. A floração consome a energia que a muda precisaria para se fixar, elevando o risco de perda.

Danos nas raízes: Cortes acidentais devem ser selados com carvão vegetal moído ou fungicidas para evitar o apodrecimento em solos úmidos.