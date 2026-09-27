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Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos

Jardim

Plástico descartado em massa pode ser convertido em material estrutural para propriedades rurais. O uso de garrafas PET, quando processadas termicamente ou integradas ao concreto, substitui painéis industriais e isolantes caros, alterando a resistência térmica e a durabilidade de construções leves.

Вертикальная грядка из бутылок
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вертикальная грядка из бутылок

Planos de PET: substituição de policarbonato e películas

Para eliminar a fragilidade de películas plásticas comuns em estufas ou divisórias, utiliza-se a termocontração. O processo consiste em remover o fundo e o gargalo de garrafas de 1,5 a 2 litros, transformando-as em cilindros. A peça é esticada sobre uma base de madeira plana e aquecida com soprador térmico.

O calor força o polímero a aderir à forma plana, eliminando vincos. As folhas resultantes são unidas com grampeadores industriais, criando painéis que resistem a granizo e ventos fortes. Diferente da película plástica, que degrada em uma temporada, essa estrutura prolonga a vida útil da cobertura.

Revestimentos e a fadiga do material por UV

O plástico permite criar fachadas volumétricas através de anéis cortados do fundo das garrafas, fixados com cola termoplástica sobre compensado ou gesso. Tampas de garrafas também servem para painéis decorativos fixados com arame ou pregos.

O ponto crítico é a exposição solar. O pigmento do plástico PET econômico não possui estabilizadores UV de longo prazo, resultando em desbotamento e fragilização. Além disso, a fixação de mosaicos plásticos sobre madeira pode reter umidade nos vãos, acelerando a podridão da base orgânica se não houver impermeabilização prévia.

Tijolo de PET: inércia térmica em paredes de concreto

A aplicação estrutural mais densa ocorre ao usar garrafas como núcleos de preenchimento em paredes de concreto. Garrafas preenchidas com areia seca ou terra funcionam como blocos alveolares, criando camadas de isolamento que impedem a passagem rápida de frio e calor para o interior de garagens ou depósitos.

A montagem exige a disposição das garrafas em fileiras, simulando a amarração de tijolos. Para evitar que o polímero flutue no concreto fresco, as peças são travadas com ripas de madeira ou pesos até a cura inicial. O resultado é a redução do volume de cimento necessário sem perda de rigidez estrutural.

Mecanismos de falha e manutenção

O processamento térmico do plástico libera vapores tóxicos, exigindo ventilação constante ou operação em áreas abertas. O superaquecimento além do ponto de amolecimento leva à combustão do material, alterando suas propriedades físicas.

A adesão entre o plástico e a argamassa depende da limpeza química da superfície. Resíduos de cola de etiquetas e gorduras agem como agentes desmoldantes, impedindo a ancoragem do concreto e comprometendo a monoliticidade da parede. A ventilação sob painéis plásticos também é essencial para evitar a proliferação de fungos nas estruturas de suporte.

Análise de durabilidade e limitações

  • Coberturas de PET: Vida útil estimada entre 3 e 5 anos, superior a películas simples devido à densidade do polímero.
  • Estabilidade térmica: Garrafas hermeticamente fechadas e preenchidas com areia resistem a ciclos de congelamento e degelo sem romper.
  • Uso em pavimentação: A aplicação de garrafas como bordas verticais é viável, mas sua superfície é inadequada para pisoteio por ser escorregadia após chuvas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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