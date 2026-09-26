Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Por que usar ácido cítrico em vez de vinagre para limpar chaleiras elétricas
Presidente de Madagascar exige assentos permanentes e poder de veto para a África na ONU
Destinos famosos na Ásia escondem armadilhas mortais para turistas
Charlotte de Maçã: a proporção exata entre fruta e massa para evitar o biscoito seco
Kostroma estende isenção fiscal para transportadoras que migram para veículos a gás até 2030
Ruído metálico e perda de performance em motores diesel: sinais de combustível inadequado
Pasta de Pera: a densidade do cozimento lento e o equilíbrio aromático
Gene MAL é identificado como responsável por antígeno raro que causa reações em transfusões
Plantas incompatíveis: a influência da vizinhança no declínio do jardim

Crisântemo de outono: a importância da hidratação do torrão contra a seca fisiológica

Jardim

A escolha da crisântemo de outono para cemitérios é estratégica: a planta suporta oscilações térmicas e geadas leves (entre -3°C e -4°C). O fator determinante para a sobrevivência não é a temperatura do ar, mas a hidratação do torrão radicular.

Хризантема
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Хризантема

É comum observar flores murchas e acastanhadas após as primeiras noites frias. Frequentemente, o dano é atribuído ao gelo, quando a causa real é a desidratação das raízes ou erro no plantio. Corrigindo esses pontos, a planta permanece viável até o final do outono.

A dinâmica do frio e a desidratação

Crisântemos globulares preferem o clima fresco; temperaturas baixas reduzem o metabolismo, prolongando a vida dos botões em comparação ao calor de agosto. Contudo, o ar frio associado ao vento acelera a evaporação da água no solo.

Um erro crítico é manter a planta no vaso plástico original sobre pedra ou concreto. Nessas condições, o torrão congela ou seca rapidamente. Raízes secas perdem a capacidade de transportar água para a folhagem, resultando em murchamento irreversível assim que o sol retorna.

Protocolo de plantio e manutenção

A longevidade da flor é definida no momento da instalação. Para evitar a morte precoce, aplique estas etapas:

  • Saturação hídrica: Antes de plantar, mergulhe o vaso em um balde com água até que as bolhas de ar parem de subir. Em solos arenosos, é quase impossível hidratar um torrão já seco.
  • Eliminação do plástico: Remova a planta do vaso comercial e plante-a diretamente no solo ou em um recipiente amplo. A terra atua como isolante térmico natural contra choques de temperatura.
  • Rega direcionada: A copa densa da planta funciona como um guarda-chuva, impedindo que a chuva atinja as raízes. A rega deve ser feita rigorosamente na base do caule.
  • Limpeza floral: Remova cabeças secas ou amarronzadas. Isso evita a proliferação de mofo cinzento em climas úmidos e estimula a abertura de botões inferiores.

Critérios de seleção na compra

A fase de floração no momento da compra define a duração da planta no local. Exemplares totalmente abertos têm a vida útil mais curta.

O ideal é escolher plantas com cerca de um terço das flores abertas e as demais com a cor das pétalas já visível. Evite botões totalmente verdes e rígidos: com a redução da luz solar e a queda da temperatura, eles podem nunca desabrochar.

Mito da geada vs. Seca fisiológica

A crença de que a primeira geada mata o crisântemo é equivocada. A espécie resiste melhor ao frio do que a maioria das anuais. O que parece congelamento é, na verdade, uma "seca fisiológica": o vento gélido retira a umidade das folhas enquanto o solo seco impede a reposição hídrica. Raízes úmidas toleram normalmente o congelamento superficial da terra.

Comparativo de manejo

Método Resultado
Plantio direto no solo Isolamento térmico e estabilidade de umidade.
Manutenção no vaso plástico Desidratação rápida e exposição ao congelamento.
Rega na base do caule Hidratação efetiva, superando a barreira da folhagem.
Escolha de botões semiabertos Floração gradual e prolongada durante o resfriamento.

Com a chegada de geadas persistentes, o ciclo do crisântemo encerra-se, dando lugar a coníferas, urzes ou velas, que mantêm a ornamentação até a primavera.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
A busca pela birthday bag: quando o acessório vintage vira marcador biográfico
Mulher
A busca pela birthday bag: quando o acessório vintage vira marcador biográfico
Chevrolet Silverado Black Widow SR: A conveniência do pacote pronto contra o custo de customização
Carros
Chevrolet Silverado Black Widow SR: A conveniência do pacote pronto contra o custo de customização
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Mulher
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Mais populares
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial

Da verticalidade das correntes ao brilho da pérola em jeans e tricôs: a influência do material e do diâmetro na percepção do pescoço e da mandíbula.

Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
Rochas magmáticas em Jezero revelam três fases de interação com a água em Marte
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
últimos materiais
Destinos famosos na Ásia escondem armadilhas mortais para turistas
Crisântemo de outono: a importância da hidratação do torrão contra a seca fisiológica
Charlotte de Maçã: a proporção exata entre fruta e massa para evitar o biscoito seco
Kostroma estende isenção fiscal para transportadoras que migram para veículos a gás até 2030
Ruído metálico e perda de performance em motores diesel: sinais de combustível inadequado
Pasta de Pera: a densidade do cozimento lento e o equilíbrio aromático
Gene MAL é identificado como responsável por antígeno raro que causa reações em transfusões
Plantas incompatíveis: a influência da vizinhança no declínio do jardim
Por que substituir o amaciante sintético por vinagre branco nas roupas
Como a raiz de malva atua no alívio de irritações respiratórias e digestivas em cães
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.