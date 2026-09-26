Crisântemo de outono: a importância da hidratação do torrão contra a seca fisiológica

A escolha da crisântemo de outono para cemitérios é estratégica: a planta suporta oscilações térmicas e geadas leves (entre -3°C e -4°C). O fator determinante para a sobrevivência não é a temperatura do ar, mas a hidratação do torrão radicular.
É comum observar flores murchas e acastanhadas após as primeiras noites frias. Frequentemente, o dano é atribuído ao gelo, quando a causa real é a desidratação das raízes ou erro no plantio. Corrigindo esses pontos, a planta permanece viável até o final do outono.
Crisântemos globulares preferem o clima fresco; temperaturas baixas reduzem o metabolismo, prolongando a vida dos botões em comparação ao calor de agosto. Contudo, o ar frio associado ao vento acelera a evaporação da água no solo.
Um erro crítico é manter a planta no vaso plástico original sobre pedra ou concreto. Nessas condições, o torrão congela ou seca rapidamente. Raízes secas perdem a capacidade de transportar água para a folhagem, resultando em murchamento irreversível assim que o sol retorna.
A longevidade da flor é definida no momento da instalação. Para evitar a morte precoce, aplique estas etapas:
A fase de floração no momento da compra define a duração da planta no local. Exemplares totalmente abertos têm a vida útil mais curta.
O ideal é escolher plantas com cerca de um terço das flores abertas e as demais com a cor das pétalas já visível. Evite botões totalmente verdes e rígidos: com a redução da luz solar e a queda da temperatura, eles podem nunca desabrochar.
A crença de que a primeira geada mata o crisântemo é equivocada. A espécie resiste melhor ao frio do que a maioria das anuais. O que parece congelamento é, na verdade, uma "seca fisiológica": o vento gélido retira a umidade das folhas enquanto o solo seco impede a reposição hídrica. Raízes úmidas toleram normalmente o congelamento superficial da terra.
|Método
|Resultado
|Plantio direto no solo
|Isolamento térmico e estabilidade de umidade.
|Manutenção no vaso plástico
|Desidratação rápida e exposição ao congelamento.
|Rega na base do caule
|Hidratação efetiva, superando a barreira da folhagem.
|Escolha de botões semiabertos
|Floração gradual e prolongada durante o resfriamento.
Com a chegada de geadas persistentes, o ciclo do crisântemo encerra-se, dando lugar a coníferas, urzes ou velas, que mantêm a ornamentação até a primavera.
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