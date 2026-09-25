Como diferenciar o caracol de jardim do caracol de arbusto pela concha

A presença de um caracol no jardim costuma disparar a reação imediata de eliminá-lo. No entanto, a pressa em aplicar defensivos pode levar a dois erros: matar um animal inofensivo ou ignorar uma praga real que devastará a colheita. A diferença entre a espécie invasora e a coexistente reside em detalhes anatômicos precisos.
O ponto decisivo para a identificação está na base da concha. Ao levantar o animal e observar o centro da espiral, analisa-se o umbilico (o orifício central).
Em espécimes jovens, a borda da concha ainda não está consolidada, o que torna o umbilico menos evidente. Nesses casos, a análise migra para a coloração e a textura do exoesqueleto.
A concha do caracol de jardim apresenta fundo amarelado ou marrom escuro, com um padrão "marmorizado" composto por densos pontos e manchas amarelas. É comum a presença de uma faixa transversal escura ao longo da espiral.
Já o caracol de arbusto possui uma estrutura mais delicada e frequentemente translúcida. As cores variam entre o branco-acinzentado, amarelado, rosa claro ou marrom pálido. Mesmo quando apresenta faixas escuras, não possui o marmorizado característico da espécie anterior.
Caracóis do gênero Cepaea também podem surgir no ambiente. Eles se distinguem pelas cores vibrantes (amarelo ou rosa), faixas escuras largas e bem definidas, e uma borda de concha contrastante, seja em marrom escuro ou tons claros, contrastando com a paleta opaca das espécies Arianta e Fruticicola.
|Atributo
|Caracol de Jardim
|Caracol de Arbusto
|Umbilico
|Quase fechado
|Aberto e profundo
|Padronagem
|Marmorizado amarelo
|Unicolor
|Cor
|Marrom escuro
|Cinza, amarelo ou rosa claro
|Estrutura
|Densa e grossa
|Fina e translúcida
|Impacto
|Alto (danos massivos)
|Baixo (raramente prejudica)
O caracol de jardim é onívoro e, em condições favoráveis, prolifera rapidamente, consumindo desde ornamentais até hortaliças. O caracol de arbusto, preferindo matas e vegetações densas, raramente forma colônias em jardins; sua dieta foca em matéria orgânica em decomposição e partes murchas de plantas, atuando como decompositor no ecossistema.
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