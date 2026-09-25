Como diferenciar o caracol de jardim do caracol de arbusto pela concha

A presença de um caracol no jardim costuma disparar a reação imediata de eliminá-lo. No entanto, a pressa em aplicar defensivos pode levar a dois erros: matar um animal inofensivo ou ignorar uma praga real que devastará a colheita. A diferença entre a espécie invasora e a coexistente reside em detalhes anatômicos precisos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Гигантская улитка

O diagnóstico pelo umbilico

O ponto decisivo para a identificação está na base da concha. Ao levantar o animal e observar o centro da espiral, analisa-se o umbilico (o orifício central).

Caracol de jardim (Arianta arbustorum): A borda da concha avança sobre o umbilico, fechando-o quase completamente.

A borda da concha avança sobre o umbilico, fechando-o quase completamente. Caracol de arbusto (Fruticicola fruticum): O umbilico permanece aberto, visível como um orifício circular profundo e nítido.

Em espécimes jovens, a borda da concha ainda não está consolidada, o que torna o umbilico menos evidente. Nesses casos, a análise migra para a coloração e a textura do exoesqueleto.

Padronagem e textura

A concha do caracol de jardim apresenta fundo amarelado ou marrom escuro, com um padrão "marmorizado" composto por densos pontos e manchas amarelas. É comum a presença de uma faixa transversal escura ao longo da espiral.

Já o caracol de arbusto possui uma estrutura mais delicada e frequentemente translúcida. As cores variam entre o branco-acinzentado, amarelado, rosa claro ou marrom pálido. Mesmo quando apresenta faixas escuras, não possui o marmorizado característico da espécie anterior.

Outras espécies semelhantes

Caracóis do gênero Cepaea também podem surgir no ambiente. Eles se distinguem pelas cores vibrantes (amarelo ou rosa), faixas escuras largas e bem definidas, e uma borda de concha contrastante, seja em marrom escuro ou tons claros, contrastando com a paleta opaca das espécies Arianta e Fruticicola.

Comparativo Técnico

Atributo Caracol de Jardim Caracol de Arbusto Umbilico Quase fechado Aberto e profundo Padronagem Marmorizado amarelo Unicolor Cor Marrom escuro Cinza, amarelo ou rosa claro Estrutura Densa e grossa Fina e translúcida Impacto Alto (danos massivos) Baixo (raramente prejudica)

O caracol de jardim é onívoro e, em condições favoráveis, prolifera rapidamente, consumindo desde ornamentais até hortaliças. O caracol de arbusto, preferindo matas e vegetações densas, raramente forma colônias em jardins; sua dieta foca em matéria orgânica em decomposição e partes murchas de plantas, atuando como decompositor no ecossistema.