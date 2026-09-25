Ciclamen e geadas: a influência do equilíbrio hídrico na sobrevivência

O ciclamen suporta geadas rápidas entre -2 °C e -5 °C, desde que esteja aclimatado e o substrato não esteja encharcado. Folhas e flores que murcham após o frio matinal não indicam a morte da planta; assim que a temperatura sobe acima de zero, os tecidos recuperam o turgor e os caules se erguem novamente.

Photo: Own work by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цикламен

A sobrevivência depende menos do termômetro e mais do equilíbrio hídrico do solo e da localização do vaso.

Resistência e pontos críticos

Variedades de cultivo externo toleram temperaturas baixas melhor do que híbridos ornamentais de interior, pois possuem seiva celular que atua como anticongelante natural. No entanto, se a temperatura cair abaixo de -5 °C por várias horas ou se o solo congelar completamente, ocorrem danos irreversíveis aos tecidos.

O comportamento de encostar os caules no solo durante noites frias é um mecanismo de defesa para reduzir a evaporação e o risco de congelamento.

O maior risco no outono é a combinação de frio e excesso de água, que acelera o apodrecimento do tubérculo. Um erro comum é regar a planta murcha antes de uma noite de geada: a água, ao congelar, expande-se e rompe fisicamente o sistema radicular e os tecidos do tubérculo.

Quatro regras de manejo

Para prolongar a floração e evitar a podridão, é preciso impedir que o frio se transforme em umidade excessiva:

Proteção contra chuvas: Mantenha o vaso sob coberturas, marquises ou em varandas envidraçadas. A chuva direta encharca o substrato e a roseta de folhas.

Mantenha o vaso sob coberturas, marquises ou em varandas envidraçadas. A chuva direta encharca o substrato e a roseta de folhas. Rega controlada: Regue apenas quando a camada superficial do solo estiver seca. Em climas frios, a evaporação é mínima e a frequência de rega deve diminuir.

Regue apenas quando a camada superficial do solo estiver seca. Em climas frios, a evaporação é mínima e a frequência de rega deve diminuir. Aplicação pontual: Aplique a água estritamente no solo ou no pratinho. Água no centro da roseta ou no topo do tubérculo favorece o surgimento de podridão cinzenta e podridões radiculares.

Aplique a água estritamente no solo ou no pratinho. Água no centro da roseta ou no topo do tubérculo favorece o surgimento de podridão cinzenta e podridões radiculares. Abrigo contra geadas severas: Com previsões abaixo de -5 °C, mova o vaso para um hall frio ou cubra-o com material respirável (manta gardener/TNT).

Remoção de resíduos

Retirar flores murchas e folhas amareladas estimula novos botões. Evite cortar a haste floral com tesoura no meio do caule: no frio, o corte torna-se uma porta de entrada para infecções que podem apodrecer todo o tubérculo.

A técnica correta consiste em segurar a haste na base (próxima ao tubérculo), girar levemente e puxá-la inteira do solo com um movimento firme.

Guia rápido de necessidades

Parâmetro Exigências do Ciclamen Resistência ao frio Breve exposição entre -2 e -5 °C Regime de rega Espaçado, com secagem da superfície Iluminação Local iluminado ou meia-sombra, sem sol forte Tolerância hídrica Baixa; não suporta água estagnada ou chuvas constantes Localização ideal Alpendres cobertos, varandas ou entradas protegidas

Quando as temperaturas negativas passam a persistir também durante o dia, o ciclo de vida do ciclamen externo se encerra. Até esse ponto, ele permanece como um dos destaques visuais do outono com manutenção mínima.